Presidente Miguel Díaz-Canel está en Holguín

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez visita la provincia de Holguín para comprobar los daños e impulsar la inmediata recuperación.

Lo acompañan Roberto Morales Ojeda, y titulares de varios ministerios, junto al primer secretario del Partido en Holguín, Joel Queipo Ruíz, y el gobernador, Manuel Hernández Aguilera.

De acuerdo a Germán Veloz, corresponsal de nuestro diario en ese territorio, el primer sitio visitado fue el parque fotovoltaico Providencia, que no sufrió daños al paso del huracán Melissa, debido a las acciones previas de protección.