No ha habido ofrecimiento oficial de ayuda del Gobierno de Estados Unidos a Cuba

Hasta ahora, EE. UU. no ha concretado ningún ofrecimiento, ni ha respondido a las interrogantes que se formularon, desde la embajada de Cuba en Washington, al Departamento de Estado, sobre el anuncio hecho por el Secretario de Estado sobre ayudas a la Isla, tras el paso del huracán Melissa por el oriente del país.

Así lo hizo saber ayer a la prensa, Johana Tablada, subdirectora general de EE. UU. del ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Al respecto, agregó que, otros países y organismos de la ONU sí han manifestado su disposición de contribuir con la recuperación, y ya lo han concretado o están en vías de concreción. «En ningún caso hemos puesto condiciones extraordinarias», aseguró.

De igual forma, recordó que, anteriormente, ante situaciones de desastres, EE. UU. ha hecho ofrecimientos de manera respetuosa para la Mayor de las Antillas, y «estas se han materializado».

Finalmente, agregó que, en lo que respecta a las personas y organizaciones de la nación norteña que estén dispuestas e interesadas en ofrecer ayuda en general a los damnificados o para personas o grupos específicos, existen vías para hacerlo y estas funcionan. «Naturalmente, tendrían que vencer las restricciones que impone el Gobierno de EE. UU.», puntualizó.