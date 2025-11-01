Publica Gaceta Oficial Acuerdo del Consejo de Ministros que protege a damnificados por el huracán Melissa

Con el objetivo de brindar protección económica y social a las familias cuyas viviendas fueron afectadas total o parcialmente por los impactos del Huracán Melissa, en las provincias Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín y Las Tunas, el Consejo de Ministros aprobó que el Presupuesto del Estado financie el 50% de los precios de venta de los materiales de la construcción, a los damnificados por este evento hidrometeorológico.

La Gaceta Oficial de la República de Cuba Extraordinaria No.65, de 31 de octubre de 2025, publica el Acuerdo 10247 del referido órgano de Gobierno, que establece que la población damnificada a la que se les vendan los productos antes descritos, los adquieren con una rebaja del 50% de sus precios actuales, lo que ratifica el carácter social del Presupuesto del Estado.

Asimismo, teniendo en cuenta el principio de que nadie quedará desamparado en nuestro país, el Acuerdo 10247 dispone que las personas cuyos ingresos no le sean suficientes para adquirir los materiales de la construcción, podrán acceder a créditos bancarios o solicitar subsidios para la compra de materiales de la construcción, con cargo del Presupuesto del Estado o solicitar el financiamiento por la Asistencia Social, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.

Para la implementación de estas decisiones es de vital importancia el trabajo que despliegan las oficinas de trámites, donde se atiende a la población afectada, evalúan cada caso y orientan su posible solución.