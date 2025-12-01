Encuentro para seguir fomentando el diálogo y la inclusión

Estamos aquí para que ustedes sientan, una vez más, que tienen todo el apoyo de la dirección del Partido y del Gobierno, porque ustedes son parte importante de ese proceso de construcción socialista, aseguró en la mañana del lunes 1.o de diciembre el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a los delegados del I Encuentro de Organizaciones de Personas con Discapacidad.

La cita, que se desarrolla en el capitalino Palacio de Convenciones hasta el próximo 3 de diciembre, tiene lugar en el contexto de la XV Jornada Nacional de Equiparación de Oportunidades, que organiza la Asociación Cubana de Personas con Discapacidad Físicos Motoras (Aclifim), y demuestra la inclusión de las personas con discapacidad en las diferentes esferas de la vida.

(Foto: Estudios Revolución)

De ahí el énfasis puesto por el Jefe de Estado en la significación de este encuentro, en el cual participan líderes de las diferentes organizaciones de personas con discapacidad en Cuba.

Ustedes –reconoció el mandatario- con un sentido de patriotismo, de responsabilidad; en ese afán de ser justos y fieles, están dedicando este encuentro de evaluación y debate, a potenciar el legado del Comandante en Jefe, quien tanto hizo para lograr que «nuestra sociedad sea totalmente inclusiva, sea justa, y que mantengamos esa justicia y esa vocación por la justicia».

Y todo eso se ha respaldado, subrayó Díaz-Canel, a pesar del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero durante todos estos años, que nos ha llevado a una situación muy difícil en diferentes ámbitos, pero que no ha impedido que sigamos haciendo todo lo posible en la construcción socialista, sin renunciar a lo que aspiramos para el futuro, en el cual, como parte de la justicia social, se mantienen vivas la equiparación de oportunidades y su participación en nuestra sociedad y en esa construcción socialista.

Asimismo, el dignatario destacó el concepto de unidad con que se llega a cabo este encuentro, donde todas las asociaciones juntas, buscando un objetivo y enfoque comunes, estarán «construyendo consensos en relación a cuánto más podemos avanzar en medio de las situaciones que tenemos, qué más podemos hacer, y también con un análisis crítico de lo que se puede hacer y no hemos hecho».

«Y eso para nosotros, para la dirección del país, tanto en el Partido como el Gobierno, es una de las fuentes que tenemos para perfeccionar el trabajo, para potenciar un grupo de acciones que siga favoreciendo su incorporación plenamente a nuestra sociedad y que no quede nadie desamparado», señaló.

Subrayó igualmente el contexto en que tiene lugar la cita, a poco más de un mes del impacto del huracán Melissa a las provincias orientales, a donde también ha llegado la solidaridad de ustedes como organizaciones, y la solidaridad del pueblo cubano hacia las personas con discapacidad que allí viven.

No pudiéramos estar hablando de construcción socialista —insistió— si no tuviéramos una mirada hacia las personas con discapacidad, y si no nos nutriéramos también del aporte que son capaces de hacer en nuestra sociedad.

Con un mensaje de agradecimiento y compromiso concluyó el mandatario sus palabras, quien tras el diálogo con los presentes aseguró sentirse «lleno de energía, por esa voluntad que tienen de todos los días también estar batallando, estar luchando y aportando en medio de las adversidades».

En las palabras conclusivas del encuentro, la presidenta Nacional de la Aclifim, Mabel Ballesteros López, destacó la importancia de que «por primera vez en nuestro país, las organizaciones de personas con discapacidad hemos acordado encontrarnos en un espacio común», en el contexto de las actividades por el Día Mundial de las Personas con Discapacidad, que se celebra cada 3 de diciembre.

(Foto: Estudios Revolución)

La fecha, aseguró, se «convierte hoy en el mundo en el marco propicio para las reivindicaciones de todos los derechos fundamentales, ante la creciente brecha de exclusión, pobreza extrema, desigualdad, efectos de la guerra, así como medidas coercitivas y discriminatorias por la condición de ser una persona con discapacidad».

Y en medio de ese escenario, en el cual muchos gobiernos del mundo se convierten en entes pasivos, Ballesteros López significó el constante compromiso del Gobierno cubano con las personas con discapacidad, cuyo movimiento asociativo, gestado desde mediados de los años 70, «ha crecido con la Revolución, con su política social, respaldado bajo las ideas de Fidel de construir una sociedad más justa y equitativa, emancipándonos y empoderándonos de nuestras causas a favor de todas las personas con discapacidad en Cuba y su mejoramiento humano, con autonomía y determinación».

Ha sido, consideró, un «proceso de construcción y acción conjunta entre las organizaciones aquí presentes y todos los organismos de la Administración Central del Estado, donde toman mayor fuerza la evaluación y el monitoreo de nuestro criterio, haciendo realidad la meta que ninguno de nosotros debe quedar sin participar».

Cada una de las organizaciones de personas con discapacidad aquí presentes compartimos valores, ideas y buenas prácticas, armonizando los propósitos de llevar a vías de hecho nuestras estrategias, aseveró.

Compartir y construir juntos, sobre la base de los principales acuerdos de nuestros congresos, y las brechas que se visibilizan para contextualizar las estrategias y los desafíos de la sociedad cubana actual, es el propósito de este I Encuentro de Organizaciones de Personas con Discapacidad en Cuba, refirió.

Finalmente, agradeció a Cuba por el acompañamiento constante y a la alta dirección del país por asistir a la cita, de manera especial al Presidente Díaz-Canel, a quien aseguró que «estamos en la misma línea de combate, puede estar seguro de que defenderemos la Revolución al precio que sea necesario». (Yaima Puig Meneses)