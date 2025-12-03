JARUCO, Mayabeque.— «Trabajaremos codo a codo en el año 2026 por fortalecer nuestra hermandad, no solo como un referente de las relaciones entre países socialistas, sino como un paradigma que, en medio de tantas amenazas para la paz, sigue recordando al mundo que solo la solidaridad y la cooperación entre los pueblos permitirá a la humanidad sortear los colosales desafíos actuales y futuros».

Así lo refirió el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien en la mañana de este martes, junto a Ho Phuoc Dung, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y vice primer ministro de la República Socialista de Vietnam, encabezó las ceremonias por el 65 Aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas y por el inicio de las obras del parque solar fotovoltaico Vista Alegre, en esta localidad.

«Gracias, Vietnam, por la solidaridad, la generosidad, el ejemplo», subrayó el Jefe de Estado en acto en el que también se celebró el 68 aniversario del Desembarco del Yate Granma y el Día de las FAR, a cuyos combatientes transmitió una felicitación.

En la ceremonia, atravesada por expresiones de las culturas de ambas naciones, el vice primer ministro Ho Phuoc Dung, quien realiza una visita a nuestro país, señaló que este, por su atmósfera solemne y emotiva, era contexto preciso para repasar juntos «la trayectoria heroica, indomable, impregnada de lealtad y fidelidad de dos pueblos heroicos».

(Foto: Perfil en Facebook de Presidencia Cuba)

Tras recordar palabras de Martí sobre el pueblo vietnamita, señaló que el Héroe Nacional cubano sembró «la primera semilla del espíritu de solidaridad y amistad entre ambas naciones».

Y «el Presidente Ho Chi Minh y el Comandante Fidel Castro —dos líderes excepcionales, dos grandes almas de la época— continuaron y cultivaron esa amistad con todo su corazón, sabiduría e ideales revolucionarios», expresó el dirigente vietnamita.

Ho Phuoc Dung subrayó a propósito que «en los años de la feroz resistencia, cuando Vietnam estaba sumido en las bombas y el fuego, Cuba no dudó en ser la primera nación del hemisferio occidental en establecer relaciones diplomáticas con nosotros en 1960, reconocer al Frente de Liberación Nacional de Vietnam del Sur en 1962, fundar el Comité de Solidaridad con Vietnam en 1963 y establecer una embajada en la zona liberada en 1967».

El vice primer ministro también agradeció el envío desde Cuba de miles de ingenieros y expertos para ayudar a su país y «proporcionar ayuda no reembolsable para muchas obras socioeconómicas clave para ayudar a Vietnam a reconstruirse después de la guerra».

Y, «especialmente —agregó—, la imagen del líder Fidel Castro —el primer y único jefe de Estado extranjero que visitó la zona liberada de Vietnam del Sur en 1973, en medio del fuego de la guerra— se ha convertido en un símbolo inmortal de la solidaridad internacional, una prueba viviente del afecto fiel, leal, que trasciende todos los límites de la diplomacia convencional».

Y no solo fue apoyo material, «Cuba también fue un gran amigo, acompañando a Vietnam en el frente de la educación y la salud. Miles de nuestros estudiantes fueron formados aquí, muchas generaciones de intelectuales vietnamitas maduraron bajo el techo de las escuelas cubanas, llevando consigo el afecto, el conocimiento y los ideales revolucionarios para servir a su patria».

Cuba y Vietnam, solidaridad y lealtad

Tras repasar otros innumerables hechos forjados en la amistad entre ambas naciones, Ho Phuoc Dung afirmó que la solidaridad y lealtad entre Cuba y Vietnam «se han convertido en un activo invaluable, una antorcha que ilumina el camino de la cooperación, por los intereses legítimos de cada país y para crear juntos la paz, la estabilidad y el desarrollo común de la humanidad».

(Foto: Perfil en Facebook de Presidencia Cuba)

El dignatario subrayó que las relaciones Vietnam-Cuba continúan consolidándose y desarrollándose fuertemente en todos los ámbitos, a lo que han contribuido los permantentes intercambios de alto nivel. Enfatizó en este sentido que la visita de Estado del secretario General del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, en septiembre de 2024 y la estancia en la nación indochina del compañero Díaz-Canel en septiembre de 2025, «han abierto una nueva etapa de cooperación, más profunda e integral».

En los últimos años, refirió más adelante el dirigente, Vietnam ha implementado muchos programas de ayuda alimentaria, transferencia de tecnología agrícola y proyectos de cooperación en la producción de arroz, maíz y acuicultura en Cuba.

Cuba, por su parte, con sus fortalezas en productos farmacéuticos, biotecnología y salud —agregó—, ha estado compartiendo experiencias, transfiriendo tecnologías y cooperando en la investigación y producción de medicamentos y productos biológicos, contribuyendo a mejorar la salud comunitaria y la calidad de vida del pueblo vietnamita.

2025: Año de la Amistad Cuba-Vietnam

Al rememorar los años de historia común, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, señaló que se llega al 65 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas, «en las postrimerías de lo que podemos justamente llamar «Año de la Amistad Vietnam-Cuba», por la carga de acontecimientos importantes para las relaciones bilaterales, incluidos los fructíferos intercambios entre ambos partidos, gobiernos, asambleas nacionales y ejércitos.

(Foto: Perfil en Facebook de Presidencia Cuba)

Al recordar su visita a Hanoi en septiembre pasado, el mandatario expresó que en los fraternales encuentros que sostuvo con el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam; con el presidente, Luong Cuong; con el primer ministro, Pham Minh Chinh, y con el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, «pudimos sentir muy de cerca la especial simpatía y deferencia hacia Cuba que igualmente se desbordaba en cada esquina y espacio de la ciudad, donde los vietnamitas de todas las edades festejaban su Día Nacional».

Tras un recuento de los sistemáticos intercambios de alto nivel que ambos países han sostenido en el presente año en todos los ámbitos, Díaz-Canel subrayó que 2025 «trascenderá también como un año fecundo para los nexos económicos y de cooperación, de avances tangibles en proyectos de alto impacto económico y social».

«La presencia de empresas vietnamitas en nuestro país, participando de manera decisiva en sectores de nuestra economía —comentó—, reafirma lo expresado en septiembre pasado por el primer ministro Pham Minh Chinh, y cito: “Por Cuba, estamos dispuestos a dar todo nuestro esfuerzo, toda nuestra solidaridad”».

El jefe de Estado ponderó el inicio simbólico, en esta jornada, de las obras del parque solar fotovoltaico de Vista Alegre, en Jaruco, «fruto de la cooperación y la solidaridad del gobierno vietnamita».

Esta generosa iniciativa —expresó— es muestra de ello y es parte de un plan para la instalación de otros tres parques similares, con una capacidad total de generación de 80 MW y acumulación de 10 MW, «lo que contribuirá a mitigar la compleja situación de nuestro sistema electroenergético, severamente afectado por el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero que sufre Cuba desde hace más de seis décadas».

Díaz-Canel agradeció al gobierno vietnamita «por la celeridad en la materialización de esta idea, que es resultado de la histórica visita del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, compañero To Lam, en septiembre de 2024».

También hizo un reconocimiento al grupo Viettel, cuyos técnicos y directivos, de manera acelerada, «ya trabajan con las contrapartes cubanas en la instalación de las capacidades en este y otros emplazamientos de la provincia Mayabeque».

«Nos alienta igualmente —agregó— la buena marcha de los proyectos piloto de producción de arroz con participación de empresas vietnamitas, con nuevos enfoques de gestión y sostenibilidad, que incrementan los rendimientos productivos y ratifican a Vietnam como un actor clave para la seguridad alimentaria de Cuba».

El mandatario exaltó a su vez, la inauguración, en septiembre pasado, durante su más reciente visita a Vietnam, de una planta para la producción de medicamentos cubanos, a partir de la creación de una empresa mixta «sin precedentes en el ámbito de la medicina», que busca expandir la presencia de reconocidos productos de la ciencia y la biotecnología cubana en Vietnam y países de la ASEAN.

Díaz-Canel agradeció la entrega del segundo monto del donativo promovido por la Cruz Roja de Vietnam, con la participación de su pueblo y sus instituciones, que con un valor millonario en dólares permitirá destinar fondos a sectores de alto impacto económico y social como el energético, el hidráulico y el de la educación.

«En diversos escenarios y formas —también señaló el Jefe de Estado—, Vietnam ha tendido a Cuba su mano solidaria. Su voz firme contra la injusticia del cerco económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos a Cuba, ilustra su política exterior de principios bien arraigados».

En la ceremonia por el 65 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas y el inicio de las obras del parque solar fotovoltaico Vista Alegre, en Jaruco, lugar donde se realizó el acto, también participaron, entre otros miembros del Buró Político, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional; Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República; los generales de Cuerpo de Ejército, Álvaro López Miera, ministro de las FAR, y Luis Alberto Álvarez Casas, titular del Minint, y Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores.

Tambén asistieron el vice primer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga, titular de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, miembros del Secretariado del Comité Central y otros dirigentes del Partido, el Estado, el Gobierno y las organizaciones de masas.

Por la parte vietnamita estuvieron el compañero Le Quang Long, embajador del hermano país en Cuba, miembros de la delegación visitante, trabajadores de la sede diplomática y directivos, y trabajadores vietnamitas que laboran en Cuba. (René Tamayo León)