Fue restablecido el sistema, pero persisten las afectaciones

Aunque se tomaron medidas de contingencia para posponer una parada total en plantas de gas y sincronizaron unidades, las afectaciones persisten en todo el país.

Cuba enfrenta una crítica situación en el servicio eléctrico debido a un severo déficit en la generación, provocado principalmente por la falta de combustible que mantiene fuera de servicio más de 1 000 MW.

En este momento las afectaciones al servicio eléctrico en el país están dadas por el déficit en capacidades de generación, pues ya fue restablecido el sistema eléctrico tras la falla, comentó en exclusiva a Granma el ingeniero Lázaro Guerra Hernández, director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Detalló que la generación sigue siendo baja motivada, principalmente, por la falta de combustible que mantiene fuera de servicio más de mil megawatts en la generación distribuida, agravando aún más la situación.

Significó que, el día de hoy se había previsto como uno de los más complejos por la salida de la unidad 1 de Felton y estar prevista la parada total de Energas.

Sin embargo –explicó– se decidió posponer esta parada total en las plantas de gas, lo que significa que hoy todos los motores de Energas estarán en línea, lo que aportará en el entorno de los 320 a los 330 MW.

Esta medida, asegura, además, la continuidad del suministro de gas que se envía a la capital como combustible doméstico.

«El día seguirá siendo complejo y persistirán las afectaciones», reconoció el Director de Electricidad del Minem.

Sobre Felton, amplió que su parada se extenderá por alrededor de 36 horas para dar solución a la avería reportada, aportando a su vuelta más de 200 MW.

Félix Estrada Rodríguez, director del Despacho Nacional de Carga precisó que al cierre de esta nota ya se habían sincronizado la unidad 6 de Mariel y la máquina 1 de Santa Cruz, lo que permite operar el sistema con una disponibilidad de 1 200 a 1 300 MW.

Sobre la causa que provocó la división del SEN en la mañana del miércoles, Guerra Hernández reiteró que fue dada por una falla en la línea que conecta las centrales termoeléctricas Ernesto Guevara de Santa Cruz y Antonio Guiteras de Matanzas, lo que provocó un gran desbalance en esa zona que no fue posible controlar. ()