Incidente en Central Termoeléctrica «Diez de Octubre» no causó daños significativos

El incendio en uno de los conductos de la caldera del Bloque 6 de la Central Termoeléctrica «Diez de Octubre», Nuevitas, Camagüey, provocó la salida forzosa de esta unidad, que aportaba 60 megawatts (MW) al Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en el momento del incidente.

De acuerdo con declaraciones a Granma del director de la planta, Jorge Luis Maceira Esteva, las labores de reparación tendrán una duración estimada de 72 horas, una vez que se puedan iniciar. El proceso de recuperación comenzará cuando el conducto afectado se enfríe lo suficiente para que la temperatura permita la sustitución del tramo dañado.

El directivo aseguró que el incendio no causó daños de consideración en otros elementos del bloque generador. Por lo tanto, una vez resuelta esta avería específica, la unidad estará en condiciones de iniciar su proceso de puesta en marcha para reincorporarse al sistema.

La salida de esta planta representa una pérdida de capacidad generadora para el SEN, que ya tenía para esta jornada un elevado déficit de generación.

Los trabajadores de la CTE nuevitera ya se preparan para iniciar las labores de reparación y tratar de terminarlas en el menor tiempo posible. (Jorge Enrique Jerez Belisario)