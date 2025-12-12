En el XI Pleno del Comité Central estará la agenda de Cuba

En Cuba, en medio de las actuales adversidades, donde cada día constituye un desafío, el Partido Comunista ratifica su esencia como brújula para los destinos de la nación. Durante la clausura del 8vo Congreso de la organización política, celebrado en abril de 2021, su Primer Secretario y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, afirmó: «Lo más revolucionario dentro de la Revolución es y debe ser siempre el Partido, así como el Partido debe ser la fuerza que revoluciona a la Revolución».

Díaz-Canel —con una amplia experiencia como dirigente de esta vanguardia política a nivel de municipio, provincia y país— aseveró entonces que «no es posible imaginar este momento sin la labor de la vanguardia política, pero nuestra organización está urgida de cambios en su estilo de trabajo, más acordes con esta época y sus desafíos».

Esa es la premisa que ha guiado la labor de la organización en los últimos meses, en medio de un escenario difícil marcado por la tensa situación económica generada por el bloqueo genocida de los Estados Unidos, y por el combate ideológico, frente a no pocas agresiones contra la obra revolucionaria.

En este desafiante contexto, este sábado se realizará el XI Pleno del Comité Central, donde se analizarán importantes asuntos de la vida socioeconómica y política de la nación.

El encuentro, que se desarrollará a través de videoconferencia con las autoridades políticas de los territorios, evaluará el cumplimiento del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, que se ha sometido a estudio y debate desde el pasado 15 de noviembre y se extenderá hasta el 30 de diciembre, en todas las organizaciones de base del Partido, la Unión de Jóvenes Comunistas, la Central de Trabajadores de Cuba y sus sindicatos, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y la Federación Estudiantil Universitaria.

Este Pleno también examinará los objetivos y metas del Plan de la Economía para 2026 y el proyecto de Presupuesto del Estado para el próximo año.

Los miembros del Comité Central intercambiarán, además, sobre los daños ocasionados por el huracán Melissa, que azotó el oriente cubano el pasado 29 de octubre, y la marcha de la recuperación en las provincias afectadas.

Como ha sido habitual en estas sesiones de trabajo, el Buró Político rendirá cuenta sobre su gestión e informará las principales decisiones adoptadas en esta etapa, en medio del proceso organizativo del IX Congreso del Partido Comunista de Cuba, convocado del 16 al 19 de abril de 2026, año en el que la Patria celebrará el centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro.

Este, sin dudas, será otro Pleno del Partido que discutirá los problemas y aspiraciones de Cuba. Los impactos de la política de acoso y real guerra económica contra nuestro país demandan un fortalecimiento constante de la unidad del pueblo en torno a su Partido, como tarea fundamental de los militantes.

Analizar, entre todos y desde la raíz, el trabajo partidista en el fortalecimiento del vínculo directo con la población, así como el impacto de su funcionamiento en la labor política e ideológica y en el desarrollo económico de la nación, debe centrar el análisis permanente de cada organización de base en todos los territorios.

El principal reto del Partido Comunista de Cuba es seguir siendo la vanguardia del país. En ese irrenunciable camino, el XI Pleno del Comité Central discutirá temas del ámbito político-ideológico y de orden económico y social, con la mirada puesta también en las necesarias transformaciones internas que necesita la organización para seguir siendo lo más revolucionario dentro de la Revolución.

Diez plenos anteriores, en contexto

* El I Pleno del Comité Central del PCC se desarrolló durante el 8vo. Congreso, que sesionó del 16 al 19 de abril de 2021, en el Palacio de las Convenciones.

* El II Pleno del Comité Central del PCCse realizó durante los días 23 y 24 de octubre de 2021, en el Palacio de las Convenciones. A la sesión de clausura asistió el líder de la Revolución cubana, General de Ejército Raúl Castro Ruz.

Entre los temas tratados estuvieron: la implementación de los acuerdos del 8vo. Congreso, la modificación de los estatutos, las normas para el funcionamiento de las comisiones permanentes, la estrategia de implementación de la política de cuadros, el programa para la transformación del trabajo político-ideológico, el proceso de balance de los comités del Partido y el programa de transformación digital de la organización.

En su discurso de la sesión final, dijo el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez: «Luchando es como se vencen los obstáculos y los problemas, no entregándose a los designios de quien cínica y descaradamente es el principal causante de ellos; sin ceder a nuestros principios, sin faltarle a nuestra independencia y a nuestra soberanía. Son tiempos difíciles, pero también con perspectivas de nuevas oportunidades para crecernos y superarnos a nosotros mismos. Tenemos una gran responsabilidad como generaciones, que es el desafío de salvar la Revolución y de salvar la nación cubana».

* El III Pleno del Comité Central del PCC sesionó los días 16 y 17 de diciembre de 2021, en el Palacio de las Convenciones.

Medulares temas para el país fueron examinados a profundidad: las acciones para revitalizar y actualizar el funcionamiento de los Comité de Defensa de la Revolución y la Federación de Mujeres Cubanas; el trabajo partidista en función de la investigación, la enseñanza y la divulgación de la historia de Cuba y del marxismo-leninismo; y el Programa nacional para el estudio, investigación y difusión del pensamiento, la vida y obra del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

La agenda de la reunión se completó con asuntos decisivos para la economía de la nación, como la propuesta para salvar la industria azucarera, sus derivados y la generación de energía.

En el discurso de clausura del Pleno afirmó Díaz-Canel: «Tenemos una Revolución, siempre más grande que todos nosotros, que tiene todavía mucho que contar, incluido lo que hemos aprendido a descartar porque no funciona o funciona mal. No olvidemos nunca el concepto de Revolución que nos legó Fidel. Es tiempo de cambiar lo que deba ser cambiado sin renunciar a nuestros principios».

* El IV Pleno del Comité Central del PCC sesionó durante los días 26 y 27 de abril de 2022, en el Palacio de la Revolución.

El máximo órgano partidista analizó el proceso de consulta popular del Código de las Familias. Los temas económicos también centraron el debate, con la evaluación de la implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución aprobados en el 8vo. Congreso, y la actualización de la Estrategia económica y social del país, así como la evaluación de las medidas antiinflacionarias aprobadas. El debate se centró, además, en el sistema de atención a los actores económicos, tanto de la empresa estatal como en el sector no estatal.

En la intervención que selló el Pleno, días antes del desfile por la celebración del Primero de Mayo, aseveró Díaz-Canel: «Así, entregando el corazón a Cuba, vamos a volver a nuestras plazas, calles, después de dos años sin marcha por la COVID-19. Hay mucho que hacer, mucho que resolver, mucho que transformar, mucho que revolucionar ymucho que crear; pero hay también que celebrar. Este país pequeño, sin grandes recursos y con un bloqueo genocida y una persecución financiera brutal ha saltado por encima de sus propias limitaciones, escaseces e incertidumbres para lograr lo que otras naciones con mayores recursos no pudieron lograr. La inteligencia, la creatividad, el valor, la entrega, la consagración de nuestra comunidad científica y de todo nuestro personal de la Salud y nuestro pueblo se fue por encima de todo y salvó nuestras vidas. ¡Es la victoria del talento y del esfuerzo! Es el resultado de una obra visionaria que nos legó Fidel y a la que Raúl dio continuidad».

* El V Pleno del Comité Central del PCC se realizó durante los días 9 y 10 de diciembre de 2022, en el Palacio de las Convenciones.

Entre otros temas, se analizó el cumplimiento de los acuerdos del Pleno anterior y el trabajo realizado, desde entonces, por el Buró Político. La amplia agenda incluyó la presentación de la Estrategia para fortalecer el papel integral de la Unión de Jóvenes Comunistas en el presente y el futuro de la nación; y las medidas para enfrentar la situación del país, tanto en el orden económico como político.

En su discurso de cierre de la reunión, subrayó Díaz-Canel: «Las actuales generaciones heredan una obra heroica que, al mismo tiempo, es una obra inconclusa. Las revoluciones no terminan nunca, porque cada meta es un punto de partida en la eterna lucha del ser humano por su emancipación y de la sociedad por su evolución hacia estadios superiores. La histórica frase de Fidel en la hora del triunfo: “Quizás en lo adelante todo sea más difícil” conserva su vigencia, a pesar de los indiscutidos avances y conquistas de la Revolución. La buena noticia es que solo por el camino más difícil se llega a los resultados duraderos y que lo más bello de la obra humana está en retar y vencer la dificultad».

* El VI Pleno del Comité Central del PCC tuvo lugar el 23 de mayo de 2023, en el Palacio de la Revolución.

La reunión centró su análisis en el cumplimiento de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, a partir de un amplio proceso de debates y consultas realizado a todos los niveles de la organización. A diferencia de procesos anteriores, en este Pleno no solo fue presentada la evaluación del cumplimiento de los Lineamientos por parte de los organismos de la Administración Central del Estado, sino también las valoraciones, críticas y las propuestas de los más de 48 000 núcleos del Partido del país.

Se evaluó, además, el Proyecto del Código de Ética de los Cuadros de la Revolución.

Al clausurar la reunión partidista, valoró Díaz-Canel: «El camino está lleno de desafíos y adversidades que estamos obligados a enfrentar y a superar, con espíritu de victoria, con esfuerzo y talento, con empeño, con unidad, y sobre todo con creatividad; el tema no es solo resistir, el tema es resistir y crear a la vez. Vencer el bloqueo sin que lo levanten; y vencerlo desde el nivel local, como lo estamos pidiendo, lleva constancia, trabajo, dedicación, sentido de pertenencia, no de unos, sino de todos».

* El VII Pleno del Comité Central del PCC sesionó durante los días 15 y 16 de diciembre de 2023, en el Palacio de la Revolución.

Previo a la reunión fue realizado un amplio proceso de consulta de los documentos que fueron sometidos a análisis. En todo el país se desarrollaron más de 34 000 encuentros, donde participaron 750 000 personas. Los criterios recibidos mostraron la necesidad de actualizar, modificar e incorporar nuevos lineamientos a la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, y el Plan Nacional de Desarrollo hasta el 2030, con el objetivo de superar la situación que enfrenta el país en el orden económico.

En este Pleno también se analizó el trabajo político-ideológico en cumplimiento de las Ideas, conceptos y directrices emanadas del 8vo. Congreso del PCC, celebrado en abril de 2021.

En su intervención que selló la jornada final, alertó el Presidente de Cuba: «No olvidemos nunca que lo que el pueblo quiere son resultados. Lo que el pueblo quiere y merece saber es cuán conscientes somos de los problemas que no están resueltos por ineficiencias de las estructuras, de las instituciones, de las administraciones, de las entidades y del trabajo de los cuadros. Estamos convocados a actuar juntos por un objetivo común: salvar la Patria, la Revolución, el socialismo, y vencer».

* El VIII Pleno del Comité Central del PCC se desarrolló los días 5 y 6 de julio de 2024, en el Palacio de la Revolución.

Durante sus sesiones, se evaluaron, entre otros temas, el estado de implementación de las Proyecciones del Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía durante el primer semestre del año; y los resultados alcanzados en la producción de alimentos y la implementación de la Ley de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional.

Los debates incluyeron, además, las acciones dirigidas a la prevención y enfrentamiento a la corrupción, el delito, las ilegalidades e indisciplinas sociales.

En su discurso de cierre significó Díaz-Canel: «Los tiempos no son ni de autocomplacencias, ni de inercias que no sepamos romper. Nuestro pueblo reclama resultados, y a ese pueblo nos debemos. Las palabras de quienes han intervenido aquí, con la experiencia del trabajo cotidiano allí en la base, muestran las luces, las potencialidades, y la fortaleza de una Revolución que no nació para el pesimismo y mucho menos para la derrota».

* El IX Pleno del Comité Central del PCC sesionó durante los días 12 y 13 de diciembre de 2024, en el Palacio de la Revolución.

La evaluación del cumplimiento de las Proyecciones del Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, los proyectos de Plan de la Economía y Presupuesto del Estado para 2025, la atención a los actores económicos estatales y no estatales, y las acciones frente a las desviaciones y tendencias negativas en la sociedad cubana actual fueron centro de la atención de los miembros del órgano superior de dirección del Partido entre Congresos. El Pleno del Comité Central incluyó en su agenda, además, la sistemática rendición de cuenta del Buró Político sobre su trabajo y decisiones en esta etapa.

En su discurso final, aseguró Díaz-Canel: «Lo bueno de estos tiempos duros es que, así como ponen al descubierto ciertas endebleces del alma, también sacan a la luz nuestra fibra mambisa. Mientras más complejo y desafiante el escenario, mayor la inventiva, mayor la tenacidad y la imaginación, mayor el orgullo por lo que somos -como ese “yo voy a mí” del cubano jugando dominó-, y mayor la confianza en la obra propia.Ese modo de actuar no tiene otro nombre que heroísmo, y nada podrá disminuirlo: ni bloqueos, ni ensañamientos, ni odios; ni ríos crecidos, ni lluvias torrenciales, ni huracanes, ni terremotos».

* El X Pleno del Comité Central del PCC tuvo lugar durante los días 4 y 5 de julio de 2025, en el Palacio de la Revolución.

El cumplimiento del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, y el Plan para la estabilización del sistema electroenergético nacional, estuvieron entre los temas priorizados del debate.

De igual manera, la evaluación de la estrategia de política de cuadros, aprobada en el 8vo. Congreso, formó parte de la agenda; así como la propuesta para el Programa conmemorativo por el Centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

En la reunión, el Buró Político rindió cuenta sobre su trabajo y las principales decisiones tomadas en esta etapa, método indispensable en los momentos actuales.

En esta ocasión, el Pleno aprobó la convocatoria al 9no. Congreso del Partido, que se realizará en abril del 2026.

Con un discurso contundente y comprometido con la defensa invariable de los principios de la Revolución cubana, selló Díaz-Canel la reunión partidista: «¡Avancemos! ¿Cuántos somos? ¡Somos muchos! Si en otros momentos cruciales fueron unos pocos obrando la maravilla de una semilla descomunal pariendo historia, hoy somos millones capaces de sumar inteligencias, capaces de ser también ese “torrente de sentimientos”, como hermosamente definiera Haydée Santamaría a la Revolución; capaces de mantener la condición de dignidad humana a la que un día pudimos ascender todos por obra y amor de la Revolución, y de la cual nada ni nadie hará que nos bajemos». (Angélica Paredes López)