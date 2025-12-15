Cada día de la Revolución es una victoria

El XI Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, celebrado por videoconferencia el pasado 13 de diciembre, adoptó meridianos acuerdos frente a la desafiante situación económica, política y social del país, en un contexto de bloqueo recrudecido y permanente guerra mediática.

Una de las decisiones trascendentales del encuentro fue la posposición del 9no. Congreso de la organización política, a partir de la propuesta del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder al frente de la Revolución Cubana, dada a conocer por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a través de una carta leída ante el Pleno, analizada previamente en el Buró Político.

En su misiva, el General de Ejército enfatizó en el principio de hacer en todo momento lo que más convenga a la Revolución, por lo que argumentó lo aconsejable de posponer la realización del 9no. Congreso –previsto para abril del próximo año– para una fecha posterior, y consagrar desde ahora todos los recursos del país, el esfuerzo y la energía de los cuadros a resolver los problemas actuales; así como dedicar 2026 a recuperarnos todo lo que sea posible.

Al adoptar la necesaria y oportuna decisión, los miembros del Comité Central ratificaron la importancia de cohesionar las fuerzas en el desarrollo de la nación y crear las condiciones para un mejor y fructífero Congreso, con la responsabilidad del Partido de guiar al pueblo, estar junto a él, movilizarlo para producir, desarrollarnos, obtener resultados que logren, en el más breve plazo posible, impactar en las condiciones de vida de la población y dar sólido sostén a los avances sociales conquistados, como expresa la convocatoria al máximo evento, aprobada en julio, en el anterior Pleno.

Para ello resulta imprescindible, en el presente inmediato, enriquecer y perfeccionar el Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía; avanzar en la implementación de las medidas económicas aprobadas; garantizar que el Presupuesto del próximo año responda a las prioridades del pueblo y a la defensa de la Revolución, así como reforzar la atención a los territorios afectados por desastres naturales, sin que nadie quede desamparado.

Imprescindible resultará, además, promover la participación activa de la juventud en todos los ámbitos de la vida nacional, e intensificar la batalla ideológica, cultural y comunicacional, defendiendo la verdad de Cuba frente a la manipulación y la desinformación.

Estas prioridades de trabajo, que delineó el Primer Secretario en la clausura del XI Pleno, tributan directamente a la unidad. Deberán enfocarse con mayor dinamismo a partir de ahora, desde una mirada crítica y autocrítica, en consonancia con los tiempos complejos que vivimos, afianzando siempre la participación popular.

Concentrarnos en estas prioridades permitirá obtener resultados palpables, desterrando cualquier atisbo de inercia, burocratismo o mentalidad pesimista. El llamado es a la acción, a producir más, generar ingresos, multiplicar las positivas experiencias y aprovechar todas las oportunidades para desarrollarnos.

A las puertas de 2026, año en que celebraremos el centenario del Comandante en Jefe, salgamos a librar esta batalla económica e ideológica, con la confianza en que, si trabajamos bien y más unidos, estaremos dando nuestro aporte a una Cuba mejor. Será el más digno homenaje a nuestro histórico líder.

El XI Pleno ratificó que sí es posible, que podemos emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Sí es posible dar el salto que se requiere, pero depende de la consagración y el empuje diario, como lo demuestran quienes, luego del paso del huracán Melissa, se han volcado de lleno a la recuperación en las provincias orientales.

Contamos con un pueblo heroico, cuajado en la lucha mambisa y rebelde, que hace de cada día de resistencia creativa una victoria y no se doblega ante bloqueos ni amenazas imperiales. Un pueblo de raíz martiana que confía en su vanguardia política, el Partido Comunista, y sigue siendo fiel a las enseñanzas de Fidel y Raúl.

A pocos días del aniversario 67 del triunfo de la Revolución, ese mismo pueblo hace suyas las palabras del Primer Secretario del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la clausura del xi Pleno del Comité Central: «Lo revolucionario es levantarnos cada día dispuestos a enfrentar con energía la desidia y la afrenta, la agresión externa y las complejas situaciones que asedian a las economías de países como el nuestro, que fueron despojados de sus recursos y derechos más de una vez, y el cerco especialmente diseñado para castigar a la rebelde Cuba por su osada pretensión de seguir siendo libre, independiente y soberana a unas pocas millas del imperio».