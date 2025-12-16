Avanzar en la recuperación de viviendas es un imperativo tras el paso de Melissa

En tanto, la gobernadora de Las Tunas, Yelenis Tornet Menéndez, destacó que en estos momentos los mayores esfuerzos están encaminados a la recuperación de la producción de alimentos, y aseguró que de las 538 viviendas que sufrieron algún tipo de daño, 411 están recuperadas.

De manera particular en el sector de la Salud, el ministro del ramo, doctor José Angel Portal Miranda, detalló que, de las 710 instituciones afectadas en las cinco provincias orientales tras el paso de Melissa, ya se han recuperado 185, 27 de ellas en la última semana, sobre todo en Santiago de Cuba.

Añadió, además, que de los 23 servicios que debieron ser reubicados en las primeras jornadas, en estos momentos la cifra es de 16, la mayoría de ellas en la provincia de Santiago de Cuba. Asimismo, se refirió a que, de los más de 5 700 trabajadores del sector que fueron afectados, ya se han incorporado más de 4 200, lo cual representa el 73,4 %.

Teniendo en cuenta los riesgos epidemiológicos, Portal Miranda explicó que se ha incrementado la pesquisa activa a la población en esas provincias, con especial énfasis en los grupos de riesgo, y se intensifican las acciones antivectoriales y otras asociadas al control de foco.

En cuanto al abasto de agua a la población, el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez Rodríguez, afirmó que ya está identificado en cada provincia qué estación de bombeo falta por restablecer y qué se necesita para hacerlo. Respecto a otras afectaciones que se produjeron en el sector, sobre todo en canales y presas, de las 97 estaciones de bombeo dañadas, dijo que en 22 se han concluido los trabajos, con prioridad en las asociadas al sector de la agricultura.

Más adelante, el ministro de la Agricultura, Ydael Pérez Brito, informó que se han recuperado 183 000 hectáreas, siendo en estos momentos la preparación y siembra de tierras la principal prioridad de trabajo en el sector.

Debido a las intensas lluvias ocurridas el fin de semana en zonas de la provincia de Villa Clara, en el encuentro –en el cual participó el miembro del Buró Político y vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, así como varios ministros– también se dio seguimiento a la situación provocada en ese territorio.

Según informó la gobernadora, Milaxy Yanet Sánchez Armas, en muy pocas horas se acumularon más de 253 milímetros de lluvia, ocasionando severas inundaciones en comunidades de los municipios de Sagua la Grande y Cifuentes. Ello provocó la evacuación de unas 753 personas, la gran mayoría en casas de familiares, vecinos o amigos.

En la provincia estamos en condiciones –aseguró– de atender los daños que se han producido, y recuperarnos. ( Yaima Puig Meneses)