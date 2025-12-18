Comienza sesión plenaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular

En una jornada de alto compromiso revolucionario, el Sexto Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), correspondiente a su X Legislatura, comenzó este jueves mediante videoconferencia.

Esta sesión, que cuenta con la presencia —mediante videoconferencia— del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder al frente de la Revolución Cubana, y del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, examinará asuntos vitales para la vida política y económica del país.

El debate reflejará la fortaleza de nuestra democracia participativa y el permanente vínculo de los representantes populares con las aspiraciones de la ciudadanía.

Esteban Lazo, presidente del Parlamento, señaló que los diputados participan a través de videoconferencia en salas dispuestas para ese fin, excepto aquellos de La Habana y la Isla de la Juventud que lo hacen desde el Palacio de Convenciones, junto a los de otras provincias presentes en la capital.

Agregó que se debatirán asuntos de gran relevancia e interés supremo del pueblo al cual representa la ANPP, por lo que estos se abordarán con la mayor responsabilidad.

Destacó en el Orden del día los temas relacionados con la economía y el presupuesto, y los que corresponden al cronograma legislativo.

Asimismo, transmitió las condolencias por la muerte de Ricardo Cabrisas Ruiz, quien al fallecer se desempeñaba como vice primer ministro de la República, y de Eduardo Torres Cuevas, a los cuales se les rindió un minuto de silencio.

Significó que, en el plano internacional, EE. UU. despliega un grupo de acciones militares que ponen en peligro la paz de la región con el propósito de desestabilizar el gobierno de Venezuela, por lo que ratificó el apoyo a la Declaración emitida por el Parlamento.