Transformación digital en el sector de la Salud: experiencias en centros de referencia nacional

Para conocer los progresos de las instituciones del sector de la Salud en la transformación digital, una prioridad para el país, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recorrió este viernes centros médicos en la capital.

La primera visita fue al Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso, en el municipio de Diez de Octubre, donde el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, hizo entrega de la Mención Especial de Reconocimiento a la Excelencia a ese Centro, inmerso desde hace más de una década en un proceso integral de informatización y digitalización.

Estuvieron presentes, además, el vice primer ministro Eduardo Martínez Díaz; el ministro de Salud Pública, José Angel Portal Miranda, y otros dirigentes. El titular de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), Armando Rodríguez Batista, explicó las razones del reconocimiento. Destacó que se trata de un centro «que combina la asistencia, la docencia, la investigación, la innovación y un estilo de dirección participativo, fundamentado en el liderazgo de sus directivos a todos los niveles, y en el compromiso de sus trabajadores para el logro de los objetivos propuestos».

Rodríguez Batista exhortó a los galardonados a «continuar avanzando en alcanzar nuevos resultados en la gestión y mejora de su desempeño, con vistas a alcanzar el Premio Nacional de Calidad de la República de Cuba».

Y ese salto no está lejano, porque se trata de un Centro que, como valoraba Díaz-Canel Bermúdez este viernes, es pionero en un camino tan importante para el desarrollo de un país como el del uso de las nuevas tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Luego de recibir una explicación detallada de cómo funciona el hospital, luego de, incluso, ver imágenes de una cirugía en tiempo real, el dignatario valoró de muy alentador el hecho de tener acceso a tal experiencia; y recordó a todos cómo había nacido la idea de la visita: en días pasados, en la reunión de chequeo de la agenda digital –«una reunión mensual que hacemos del chequeo del Programa de transformación digital e Inteligencia Artificial»–, se expuso, desde el Palacio de la Revolución, la experiencia de la institución.

El director del Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso, doctor Rafael de la Caridad Torres Peña, había invitado al Jefe de Estado, y ese fue el primer paso para que la visita se diera. «Con lo que están haciendo –dijo a los expertos–, están apoyando una prioridad que tiene el país». A ellos les comentó que estar laborando de conjunto con la Universidad de las Ciencias Informáticas (uci) «es muy importante también.

«Ahora les voy a dar la tarea de concretar todo este paso, del estado actual al estado deseado de un hospital inteligente; y la uci nos tiene que ayudar, junto con la experiencia de ustedes, a generalizar esto, de manera más rápida, en todos los sistemas de atención primaria, atención secundaria, y atención terciaria en nuestro país», indicó el Jefe de Estado.

«Creo que en la medida en que avancemos más rápido, estaremos también complementando, en estos tiempos, la idea de Fidel de defender siempre al país como una potencia médica. Hoy no se puede ser potencia médica si no tenemos transformación digital, si no tenemos Inteligencia Artificial en los procesos asociados al sistema de Salud», recalcó.

El mandatario no pasó por alto un detalle esencial: «Sabemos que esto pasa también por infraestructura –que nos hacen falta centros de datos potentes, que nos hacen falta algunas inversiones–; pero no es lo mismo saber que donde invirtamos vamos a tener resultados, a ir a un espacio desconocido a ver qué es lo que da. Por lo tanto, esto que ustedes están haciendo no es solo para el desarrollo de esta institución, sino que también tiene que ver mucho con el desarrollo del país en materia de transformación digital, de Inteligencia Artificial en el sector de la Salud».

Con orgullo y evidente sentido de pertenencia, el doctor Rafael de la Caridad Torres Peña había comentado a los reporteros que «la informatización hospitalaria es un tema obligado en todos los hospitales en el mundo». Y compartió ejemplos de cómo ese proceso hace más fácil la vida: si no median papeles, el paciente –cuyas señas están en una base de datos– transitará caminos más simples, y los médicos tampoco tendrán que desgastarse mucho, por ejemplo, en escribir órdenes de análisis.

«Ya en la atención hospitalaria, dijo, durante el ingreso de los pacientes, sucede algo similar: nosotros estamos ya pretendiendo tener la autorización para prescindir de la historia clínica en físico, que es un documento médico legal, para que se haga la historia clínica digital con toda la seguridad informática que lleva. Son muchas las bondades que incluye, precisamente, la disminución considerable del uso del papel en una institución».

El Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso realiza, como promedio anual, unas 4 000 cirugías, y ostenta un colectivo médico «que es –como explicó a la prensa el director– de 50 profesionales de muy alto nivel». El hospital, además, se encarga de formar a todos los cirujanos del país en el área de la cirugía mínimamente invasiva.

Otro avance que sorprende

El segundo punto del recorrido fue el Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras, en Centro Habana, donde, al finalizar la visita, el Presidente expresó: «No pensaba que tuviésemos este nivel de avance».

El director, doctor Miguel Hernán Estévez del Toro, destacó que, pese a un año complejo, el hospital no detuvo su actividad ni un solo día. «Es decir, se ha mantenido la actividad de diagnósticos, de tratamientos de enfermos; se ha mantenido la actividad quirúrgica. En algún momento puede haber habido alguna fluctuación, pero no ha habido un día sin intervenciones en este Centro, tratando de solucionar los problemas».

El directivo declaró que, cuando no se pudo dar «una solución porque ha faltado determinado recurso, se incrementó la actividad ambulatoria de consultas, para mantener así un seguimiento estrecho y que el paciente después, cuando estén las condiciones, pueda resolver su problema de forma definitiva.

«Creo que ha sido un año tremendo, de esfuerzo de todos los trabajadores, y creo que algo muy bueno de este año ha sido el incremento de proyectos de investigación, el incremento en el número de publicaciones, y que la revista del hospital haya logrado ingresar ya en la plataforma SciELO», significó.

Noticias en el piso 16

En el piso 16 del Ameijeiras, Suiberto Hechavarría Toledo, jefe del Proyecto de Hospital Virtual, explicó los avances en el uso de las nuevas tecnologías. «Hoy hicimos la inauguración de la primera fase de un proyecto mucho más amplio, en el que establecimos un centro de coordinación, que va a ser el que va a vincularse con las instituciones, con las personas que van a ser atendidas, en un sistema de teleconferencias, utilizando tecnología de alta resolución para que los médicos puedan ver bien a los pacientes, y además consultar los datos sobre ese paciente», detalló.

Hechavarría Toledo explicó el concepto: «El hospital virtual es un concepto que se maneja en el mundo... este proyecto que hoy está naciendo va a ser el núcleo inicial de algo que el país tiene proyectado». Añadió que «hay una integración de elementos –que no es solo la telemedicina–, de cara al pueblo, para ofrecer un servicio a la población».

Durante la mañana, los dirigentes presenciaron una conexión en tiempo real con grupos médicos en varios lugares de la Isla, quienes intercambiaban sobre temas de interés mediante estas tecnologías. «Hay que seguir con ese propósito: que el sector se convierta en un sector digitalizado», concluyó el Presidente Díaz-Canel. (Alina Perer Robbio)