Sin educación no hay Revolución posible

Sin educación no puede concebirse el progreso, ni un futuro esplendoroso, ni siquiera la Revolución misma, expresó la ministra de Educación, Naima Trujillo Barreto, durante su intervención en el acto nacional por el Día del Educador, celebrado en la Tribuna Antiimperialista José Martí, este lunes.

En presencia del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez y del miembro del Buró Político y primer ministro Manuel Marrero Cruz, Trujillo Barreto subrayó que la formación educativa y cultural, impulsada desde el inicio del proceso revolucionario por el Comandante en Jefe Fidel Castro, ha sido el pilar fundamental de toda la transformación alcanzada.

«No fue casualidad», señaló la titular, recalcando que desde la educación y la cultura se consiguió «prácticamente toda la transformación deseable para la Revolución y para la humanidad».

En un contexto mundial marcado por guerras cognitivas, expresiones fascistas y genocidas como las que sufre el pueblo palestino, y actos de piratería contra naciones como Venezuela, la ministra enfatizó el papel crucial de la escuela cubana como trinchera de ideas y resistencia.

Dirigiéndose a los educadores reunidos y a todo el sector a lo largo del país, Trujillo Barreto reconoció el enorme esfuerzo diario de docentes, estudiantes, trabajadores no docentes y cuadros para adaptarse a las complejas circunstancias actuales y encontrar alternativas de éxito. «Las conquistas son solo el comienzo de grandes batallas para perfeccionarlas y hacerlas sostenibles al precio de cualquier sacrificio», expresó, citando la lección del líder histórico de la Revolución.

La ministra destacó que la labor del educador revolucionario va más allá del espacio áulico, extendiéndose a la comunidad, a la familia y al cuidado de las personas, en un proceso de interacción humana profundamente comprometido. «En su heroísmo cotidiano y anónimo, en su andar sereno, sencillo y altruista, está nuestra principal fortaleza», aseveró.

Durante el acto, de manos del presidente de la República, se impuso la Orden Frank País de I Grado a Isabel Rios Leonard, destacada investigadora del Instituto de Central de Ciencias Pedagógicas.

Además fueron entregadas otros reconocimientos como la medalla José Tey, la distinción por la Educación Cubana, entre otras.

En el acto estuvieron presentes otros cuadros del Partido, el Gobiernos, los organismos formadores, las organizaciones estudiantiles, juveniles y de masas.