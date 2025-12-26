Presenta Parlamento cubano resultados en 2025

La Habana, 26 dic (ACN).— La Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba (ANPP) concluyó en diciembre de 2025 el Sexto Período Ordinario de Sesiones de la X Legislatura, centrado en la economía y el presupuesto estatal, con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, y la participación del General de Ejército Raúl Castro Ruz mediante videoconferencia.

La actual Legislatura mantuvo la composición de 11 comisiones permanentes, representando todas las provincias del país y priorizando aquellas relacionadas con las esferas de mayor impacto en la vida de la población.

Según precisó la ANPP desde su perfil en la red social X, en el año 2025, las comisiones visitaron 78 municipios, 104 comunidades y nueve provincias, además de recorrer 1 163 centros de producción y servicios, donde se contactó con más de 50 000 personas para recoger preocupaciones ciudadanas y fortalecer la preparación legislativa.

Estos recorridos permitieron identificar problemas, buscar vías de solución y garantizar que las exigencias populares estuvieran presentes en los debates, como parte del compromiso parlamentario con el pueblo cubano.

Los diputados aprobaron el Plan de la Economía para 2026 y debatieron el Proyecto de Ley de Presupuesto del Estado, tras analizar el cumplimiento del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía.

Esteban Lazo Hernández, presidente del Parlamento, subrayó la necesidad de mantener el vínculo permanente con las aspiraciones ciudadanas y destacó el papel de las comisiones parlamentarias en el intercambio directo con la población.

Con la aprobación del Plan de la Economía y el debate sobre el presupuesto estatal, el Parlamento reafirmó su papel en la conducción de las políticas públicas y en la búsqueda de soluciones a los desafíos económicos actuales.