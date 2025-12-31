Un hospital en el que está prohibido decir que no se puede

La del Hospital Ortopédico Docente «Fructuoso Rodríguez», ubicado en el municipio Plaza de la Revolución en La Habana, es una historia real, y de asombro, sobre cómo el éxito siempre viene de la mano de la voluntad.

Cuando su director general, el doctor Roberto Balmaseda Manent, nos ha dicho que ellos ya son «una unidad de desarrollo e innovación» y que seguirán adelante en tal propósito, hay que creerle: por sus palabras, por lo que puede verse en el centro, y por todo lo que él y sus colegas explicaron este martes en la mañana al Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en una visita del dignatario, la cual se repitió al cabo de un año.

«Es un honor que usted nos visite», dijo Balmaseda al recibir al Jefe de Estado en la entrada principal del Fructuoso, quien en su recorrido estuvo acompañado del ministro de Salud Pública, José Angel Portal Miranda, así como de otros funcionarios de ese organismo, y de otros dirigentes. En presencia de un nutrido grupo de profesionales de la institución, el director general del centro fundamentó, junto con otros colegas a los que daba espacio para hablar, cómo es que el hospital está inmerso en el proceso de digitalización.

Sabiendo de ese gran salto -que es grande teniendo en cuenta que en noviembre del 2024 no había una sola computadora en el hospital-, daba gusto escuchar cómo es que la institución ha priorizado todo su sistema de ingeniería: allí hay casa de caldera, grupos electrógenos, respaldo energético de energía renovable, abasto y tratamiento de agua, medios de refrigeración para conservar, lavandería, y central de esterilización que funciona sin dificultades. Allí se habla se soberanía tecnológica y de voluntad del Consejo de Dirección en la apropiación de las nuevas tecnologías.

Entre otras buenas noticias, se confirmó en la mañana de este martes que, por consulta externa, fueron atendidos durante este año casi el doble de los pacientes que pudieron ser vistos en el 2024; que el tiempo de estadía hospitalaria ha disminuido; que se incrementó el número de cirugías pediátricas; que en el año que se va fueron beneficiados 60 pacientes con implantes gracias a la Operación Walk; que la higienización del hospital fue una tarea acometida a profundidad y aún se mantiene; y que la Inteligencia Artificial para la gestión hospitalaria sigue estando con fuerza en el horizonte.

Por todo lo escuchado, el Presidente Díaz-Canel Bermúdez resaltó -al final del intercambio con los profesionales y trabajadores del centro- el rescate que allí «se ha hecho sobre la base de un concepto científico, tecnológico y de innovación, y asumiendo las nuevas tecnologías. Por lo tanto, la institución, que se ha ido recuperando, también se ha ido ampliando y se ha insertado, diría que como vanguardia, junto a otras instituciones que hemos visitado, en el tema de la transformación digital en nuestra sociedad».

El mandatario comentó que con la visita al Hospital Ortopédico Docente -y con otras precedentes a instituciones que viven también procesos de transformación tecnológica-, «nos vamos dando cuenta de que tenemos un ecosistema de transformación digital, y ya con aplicación de Inteligencia Artificial, que casi nos va dando toda una carpeta, una plataforma para extenderla al servicio primario, secundario y terciario del Sistema de Salud Pública».

«Aquí entonces -reflexionó el Jefe de Estado- hay otras experiencias, que son la incorporación, la integración, la articulación con otras instituciones, tanto estatales como del sector privado; y miren los resultados que están dando. Por lo tanto, yo creo que aquí también hay una enseñanza. Eso es una innovación de gestión. Yo siempre digo que la innovación no puede ser solo tecnológica: hay que hacer innovación en la gestión; hay que hacer innovación en los procesos de dirección, en los procesos administrativos».

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, expresó: «Aquí también sale esa experiencia de cómo de una manera, digamos en un entorno muy natural, muy participativo, muy colaborativo, se van logrando resultados que además comprometen y dan un mayor agarre de esos sentimientos que pueden tener la gente en un grupo de instituciones, y de compromiso con una de las obras fundamentales de la Revolución, que ha sido la Salud Pública».

Sobre esos resultados que conmueven, «de esos que enaltecen», Díaz-Canel Bermúdez dijo a los profesionales de la Salud: «Siempre pienso en los momentos que vivimos que son tan difíciles; en que uno, todos los días, los tiene que soportar sobre las espaldas, y en cómo instituciones como esta, en los tiempos más complicados, en un año más complicado, tiene estos avances».

«Y ahí es donde yo digo que están las energías para tener las convicciones de que nosotros, de esta situación, vamos a salir adelante, pero vamos a salir adelante con nuestro propio talento y con nuestro propio esfuerzo. En otro momento tuvimos más recursos y no se pensó en un proceso de transformación como el que ustedes han hecho, o en un sistema de articulación como el que ustedes han logrado. Lo han hecho en el año 2025, que ha sido el año más duro que hemos tenido en los últimos 10 o 15 años».

«Si lo logramos ahora, ¿qué no podremos lograr en el futuro? ¿Qué no podremos superar en el futuro? Ahora, si lo hizo esta institución y lo han hecho otras instituciones, ¿por qué las demás no lo pueden hacer también?».

Una idea, con fuerza de certeza, compartió el mandatario: «El día que alguien me diga que no se puede hacer nada, y que todos digan que no se puede hacer nada, tendría otro enfoque. Cuando veo que en medio de situaciones como esta hay instituciones, hay personas, hay colectivos, que más que quejarse lo que se van es por encima de los problemas y nos dan soluciones innovadoras, digo que nosotros tenemos la capacidad y el potencial, y no lo digo por un cumplido, lo digo porque creo en eso, porque lo vemos cada vez que vamos a las visitas a provincias, cada vez que vamos a los municipios».

Hacia el final de sus reflexiones, Díaz-Canel Bermúdez dijo: «Felicitaciones por todo lo que han logrado». A ellos, les dijo que tienen una parada alta, y que «ahora hay que seguir».

Voz de un hombre que no se deja vencer

Una vez que concluyó la visita, el doctor Balmaseda conversó con los reporteros. Hablar con hombres como él -quien es capaz de ofrecer explicaciones emotivas y capsulares sobre el hospital que dirige, lleva a la convicción de que en la voluntad está casi toda la posibilidad de los grandes cambios.

«Este hospital tiene proyecciones muy importantes para cumplir en el año próximo», nos dijo el director general y prestigioso ortopédico, quien también quiso aclarar: «No estamos satisfechos con lo que se ha logrado hasta ahora. Queremos más, queremos más. Esta es una institución en la que el personal -los médicos, los auxiliares, las enfermeras-, todos han hecho un cambio de mentalidad porque están en la transformación digital, están apostando a la modernidad, y han recuperado su sentido de pertenencia».

«Todos los trabajadores de este hospital tienen sentido de pertenencia, y todos luchan por mejorar día a día esta institución; o sea, no están conformes con lo que tienen sino que quieren tener el centro cada día más limpio, tener mejores condiciones para los pacientes y para la satisfacción de los pacientes».

-Quiere decir que cuando se quiere se puede, a pesar de lo adverso que puede ser un contexto, dijo esta periodista llena de admiración, de asombro y de alegría por saber que una entidad puede funcionar bien.

-Siempre se puede, siempre se puede, insistió Balmaseda, quien recalcó que, el de allí, «es un ambiente de investigación, es un ambiente de ciencia, es un ambiente de desarrollar innovaciones para resolver los problemas. Aquí a ningún paciente se le dice que no hay. A ningún paciente se le dice: No hay tornillos, no hay láminas, no hay prótesis. Tanto es así, que ya tenemos cuatro patentes de las innovaciones que se han hecho para resolver estos problemas, y es verdad que tenemos escaseces, a veces no tenemos nada, pero se resuelven los problemas de los pacientes».

El director general recordó que en tiempos de pandemia «se hizo un fijador externo para tratar a los pacientes enfermos de COVID-19 que tenían fractura de cadera. Un fijador externo que fue premiado por la Academia de Ciencias».

La necesidad, el hecho de no tener prótesis hizo -y así lo contó Balmaseda- que por primera vez, en la historia de Cuba, la Isla lograra tener soberanía al lograr una prótesis de cadera «que va a ser el foco principal de una Mipyme de alta tecnología que se está haciendo en el hospital para apoyar todos los implantes. Tenemos una prótesis ya de la cúpula radial. O sea, ellos innovan cosas diariamente, para solucionar los problemas».

El Doctor, y sus compañeros, tienen una filosofía infalible: «Está prohibido decir que no se puede aquí en este hospital. Hay que dar solución a todos los problemas porque nadie va a venir a resolvernos los problemas; tiene que ser la institución».

El indiscutible y fundamental apoyo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), con sus departamentos de Comunicaciones, con sus servicios médicos, con todo el saber ganado en años de Revolución, fue otra fortaleza puesta en relieve por el director general del Hospital Ortopédico Docente. Y otro elemento a destacar en estos tiempos de cambios ha sido el encadenamiento con otras instituciones.

Sobre esto último, Balmaseda explicó: «Este hospital se ha desarrollado mucho por un modelo de ayuda económica que hemos tenido con las Mipymes -una estatal, mayorista, de Comercio Exterior; y tres Mipymes privadas-». Tales actores, dijo, son responsables de haber arreglado las cuatro salas de hospitalización; de aportar con todos los insumos sanitarios; y de haber pintado el hospital.

También esos emprendimientos apoyan mucho en la alimentación con la cual cuenta el centro de Salud. «Eso -dijo Balmaseda- va mejorando la satisfacción de los trabajadores, y de los pacientes».

El directivo informó que las mipymes recién han comprado cuatro máquinas de anestesia; «y acaban de comprar la cocina comedor para toda la institución, con carros térmicos para los pacientes, con mesa caliente, con todo lo que trae el equipamiento de una cocina moderna».

El doctor dijo a los reporteros: «Aquí empezamos por la digitalización; ya estamos en la transformación digital; y ya estamos trabajando la Inteligencia Artificial, pero esto necesita medios, necesita respaldar una continuidad, necesita una sostenibilidad de todo; porque no se trata de una computadora que me regalaron sino de todo un sistema».

Finalmente, Balmaseda fue rotundo: «Una institución que no tenga transformación digital no es una institución creíble en el mundo». En su entender, «un hospital que no tenga una historia clínica digital es poco creíble en sus investigaciones. ¿Por qué?: porque no hay modelos de historias clínicas, o se hacen mal, o no se controlan. Y ya en estos momentos el mundo entero lo que tiene es una historia clínica digital, y así tenemos que ser». (Alina Perera Robbio)