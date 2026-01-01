A Fidel, el primer homenaje de 2026

SANTIAGO DE CUBA.— El año del Centenario del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, se estrenó con el homenaje que una representación del pueblo de la Ciudad Héroe realizó ante el monolito que atesora sus cenizas en el Cementerio patrimonial Santa Ifigenia.

(Foto: Santiago Martí)

La colocación de flores ante el monumento funerario del Jefe de la Revolución y las discímiles muestras de afecto de los que se congregaron en el camposanto santiaguero, fue complementada por los tributos a José Martí, Carlos Manuel de Céspedes y Mariana Grajales Cuello, así como a otras figuras cimeras de nuestras luchas por la independencia y en los procesos de formación y consolidación de la nación y nacionalidad cubanas.

(Foto: Santiago Martí)

En la noche del 31, la fiesta a la bandera desde el otrora Ayuntamiento —en el parque Céspedes—, iniciada por Emilio Bacardí a estrenos del siglo xx, deviene en un singular espacio en el que se congregan los habitantes de la urbe y que, de alguna manera, da vestigios de lo que será el venidero año, si ondea o no la enseña nacional.

La primera secretaria del Comité Provincial del Partido, Beatriz Johnson Urrutia, y el gobernador, Manuel Falcón Hernández, presidieron ambas ceremonias. (Luis Alberto Portuondo)