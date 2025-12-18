Marrero Cruz: El Programa de Gobierno se ha ejecutado en un contexto económico complejo

El Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, se ha ejecutado en un contexto económico complejo, marcado por el persistente bloqueo financiero por parte de Estados Unidos hacia la Isla, acceso restringido a divisas, inestabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, así como el impacto del reciente evento hidrometeorológico a varias provincias Orientales.

Así lo expresó Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político del Partido y primer ministro, al evaluar la marcha del Programa en el periodo, y añadió que los daños alcanzaron 7 mil millones 100 mil USD en pérdidas.

Objetivo 1: Estabilización macroeconómica

Respecto a la Estabilización macroeconómica dijo que se mantiene la tendencia a la reducción del déficit fiscal y la cuenta corriente proyecta un superávit.

Se afianza la tendencia de una mayor disciplina para el presupuesto del Estado y se consolida las acciones de control fiscal: del potencial de 512 932 obligados a cubrir cuentas bancarias fiscales, han cumplido 503 808.

Se aprobó el nuevo mecanismo de gestión, control y asignación de las divisas publicado en la Gaceta Oficial, con el objetivo de articular a todos los actores económicos y estimular la producción, exportaciones, así como la comercialización de bienes y servicios.

De los 45 esquemas de financiamiento en divisas aprobados, funcionan 31, se reaniman producciones y se crean condiciones para destrabar y dar valor a la economía, agregó.

Por eso, «como se dio a conocer se inició el proceso de transformación cambiaria: En esta primera etapa existirán tres segmentos cambiarios. Los dos primeros segmentos se sostendrán de manera que no produzcan devaluaciones bruscas, y el tercer segmento facilitará a los exportadores y otros oferentes a vender divisas a un precio competitivo».

Objetivo 2: Incrementar y diversificar los ingresos externos del país

El Jefe de Gobierno afirmó que en el Objetivo General de incrementar y diversificar los ingresos externos del país se aprobó la política para incentivar las exportaciones de servicios informáticos, en la que se autorizan esquemas de autofinanciamiento en divisas a empresas de software seleccionadas y está en proceso de actualización la política para incrementar las exportaciones del sector del conocimiento.

Precisó que en la pasada Feria Internacional de La Habana fueron anunciadas nuevas decisiones para dinamizar la inversión extranjera directa, las que están dirigidas a ampliar sus capacidades y agilizar los trámites.

Remarcó que están en curso negociaciones para operaciones swap con carácter selectivo y la identificación de activos con el fin de intercambiar la cancelación de obligaciones de la parte cubana por la renuncia a obtener ingresos. Por ello –dijo– se ratifica que estos negocios tienen que garantizar la sostenibilidad de las divisas y la soberanía nacional.

De igual forma, están aprobadas cinco directivas de negocios para proyectos inmobiliarios, así como las normas jurídicas para el ordenamiento del comercio electrónico con pagos desde el exterior.

Se realizó una segunda etapa del reordenamiento de las entidades estatales autorizadas a gestionar el comercio exterior para las formas de gestión no estatal, quedando 52 empresas.

Hasta el mes de noviembre, las formas de gestión no estatal y las personas naturales han importado en el orden de los 2 200 millones de dólares superior en un 26 % a igual periodo del año anterior. Pese a estos avances los ingresos totales de divisas y las exportaciones no alcanzan lo planificado incidiendo en estos resultados el Turismo que no logra los visitantes previstos.

Destacó que este sector atraviesa una compleja situación en la que influyen no solo las afectaciones que afronta el país, sino también las campañas enemigas en su contra, por lo que se trabaja en la diversificación del producto y en elevar la calidad.

Resaltó que, de modo general, las políticas e incentivos aprobados constituyen bases sólidas para mejorar la captación de divisas, dinamizar las exportaciones, atraer inversiones y fortalecer la inserción internacional del país en el próximo periodo.

Objetivo 3: Incrementar la producción nacional con énfasis en los alimentos

En este punto Marrero Cruz dijo que las producciones agrícolas muestran tendencias a la recuperación, pero distan de dar respuesta a las necesidades que demanda la población.

Destacó que, en la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar se ha incorporado más de 30 000 nuevos patios y parcelas familiares. Además, se cuentan con 4 232 organopónicos, micro organopónicos y huertos más que en 2024.

Se avanzó en la contratación con las formas productivas para el año 2026.

El proceso de elaboración de los balances de alimentos a nivel municipal fue cualitativamente superior, aunque permanecen deficiencias. Todos los municipios elaboraron sus balances, excepto La Habana.

La siembra de la campaña de frío prevé crecer un 12 % con relación al anterior.

Significó que existen 22 municipios capaces de autoabastecerse de arroz, 72 de frijoles, 74 de leche fresca, 95 de carne de res y 57 de pescado.

Se avanza en la creación de los autoconsumos, de un potencial de más de 6 000 centros de trabajo se han creado en el 73 %.

El Jefe de Gobierno manifestó que la industria azucarera no alcanza su recuperación. La producción de azúcar en crudo cerró al 42,5 % del plan y se incumplen varios derivados.

Agregó que se trabaja en la preparación de la próxima zafra, siendo este un sector que resulta imprescindible recuperar por todo su impacto en el desarrollo económico y social del país.

En el periodo, dijo, se ha mantenido un monitoreo semanal a la situación de los impagos a los productores. Los valores coinciden en unos 1 192 millones de pesos y aunque han disminuido con relación a meses anteriores, las cifras son elevadas. En ello existen problemas subjetivos que exigen una solución inmediata.

Comentó que en el propósito de incentivar la importación de materias primas y bienes intermedios se aprobó la extensión del plazo de las bonificaciones y excepciones existentes. A su vez, se incorporaron unas cien nuevas partidas arancelarias que se aplican en automático a todos los actores económicos.

Se avanza en la concertación de contratos de producción del sector estatal con actores económicos no estatales, siendo los sectores de la Industria, la Agricultura y la Industria Alimentaria los que más se destacan.

En sentido general, argumentó que aun cuando se avanza en la siembra de productos, la organización de la contratación y el encadenamiento con las formas productivas existen reservas por explotar, lo que ante las complejidades existentes es imprescindible comprender que los alimentos más seguros con que vamos a contar son los que seamos capaces de producir.

Objetivo 4: Avanzar en el redimensionamiento, desarrollo y gestión de la empresa estatal y los restantes actores económicos

En correspondencia con el redimensionamiento, desarrollo y gestión de la empresa estatal socialista fue aprobada la constitución del Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales.

En el año se constituyeron 77 mipyme estatales, alcanzado las 330; un total de 816 mipyme privadas hasta llegar a 11 mil 866, y 2 cooperativas no agropecuarias que suman 73. Continúan las acciones para el ordenamiento de sus objetos sociales.

Asimismo, fue aprobado el ordenamiento del comercio mayorista para los actores económicos no estatales; sin embargo, continua lenta la descentralización de la aprobación de los Consejos de la Administración Municipal en mipymes privadas y cooperativas no agropecuarias.

En ese sentido, el Jefe de Gobierno significó que una buena medida para revertir la situación es el Decreto Ley para implementar las propuestas de funcionamiento de modalidades de negocios entre personas jurídicas estatales y privadas nacionales.

«Esta modalidad de negocios concibe contratos económicos de franquicias, la participación de nacionales con capacidades financiera para encadenarse, la adquisición por una entidad empresarial estatal de participaciones en la sociedad responsabilidad limitada privada, y otras modalidades».

En la actividad de comercio minorista Marrero Cruz puntualizó que se avanza en la descentralización de facultades, persistiendo irregularidades asociadas al funcionamiento de las unidades empresariales básicas.

Refirió que continúan afectados los servicios de transportación de cargas y pasajeros, pero que la contribución del fondo de desarrollo en divisas ha sido significativa en esta etapa lo que permitió la adquisición y contratación de un catamarán, 150 triciclos, 185 carros fúnebres y 40 ómnibus.

«En resumen, los institutos creados permitirán avanzar en el perfeccionamiento del desarrollo y gestión del entramado empresarial del país, así como en su iniciación efectiva en la economía, lo que impactará positivamente la política aprobada para los negocios mixtos entre el sector estatal y el privado».

(Foto: Jose M. Correa)

Objetivo 5: Avanzar en el perfeccionamiento de la gestión estratégica para el desarrollo territorial

Marrero Cruz destacó que están certificadas y aprobadas las 168 estrategias de desarrollo municipal y los 15 provinciales, y se elaboraron las bases y proyecciones para la propuesta de redimensionamiento de las estructuras y plantillas de los Órganos Locales del Poder Popular.

Significó que concluyó el proceso de actualización de las normas jurídicas para la gestión estratégica del desarrollo territorial, las que se tramitan para su próxima aprobación.

Comentó que el Consejo de Ministros aprobó la política y el decreto para la descentralización territorial de competencias, lo que facilitará avanzar en este propósito.

En el perfeccionamiento de los Servicios Comunales, los organismos rectores metodológicos no han accionado en todos los casos con el rigor necesario, y cinco provincias no han construido el paso de esta actividad al sistema empresarial, por lo que se decidió hacer una nueva actualización en correspondencia con las complejidades actuales.

Añadió que, con el objetivo de mejorar la ejecución de la contribución territorial, se decidió que los municipios retengan el 50 % de lo que ingresan, que representa disponer de unos 5 mil 441 millones de pesos más para su desarrollo.

En resumen, se avanza en la certificación y aprobación de las estrategias de desarrollo, así como en los marcos normativos para perfeccionar la gestión estratégica de los territorios, aunque se requiere pasar a otra etapa de mayor autonomía en el funcionamiento de los municipios.

Objetivo 6: Avanzar en el perfeccionamiento de la gestión de Gobierno, la defensa y seguridad nacional

Ante el agravamiento de la situación de seguridad en la región, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior puntualizaron sus respectivos planes e intensificaron la preparación del personal, armamento y técnica.

Se decidió posponer la realización del Ejercicio Baraguá; no obstante, se activó el Consejo de Defensa Nacional y los Consejos de Defensa en las provincias, municipios y zonas, lo que permitió cohesionar el funcionamiento de estos órganos, con la participación directa del pueblo.

Se cumplió con el Ejercicio Meteoro 2025.

Se desarrolló la IV Jornada Nacional de Ciberseguridad, que tuvo como centro de atención el empleo seguro de las tecnologías y servicios que garanticen el proceso de transformación digital.

Se trabaja en el redimensionamiento de las unidades presupuestadas.

Avanza la plataforma Soberanía (www.soberanía.gob.cu) con los siguientes resultados: 9 558 usuarios registrados y 8 189 usuarios certificados, permitiendo acceder a los 15 servicios disponibles. En desarrollo nuevos servicios como la solicitud en línea de: Pasaporte, Antecedentes penales, Certificado fiscal, Contratos digitales de Etecsa, Protección social.

Se realizó un análisis de las personas en situación de vulnerabilidad económica, que permitirá una mejor identificación y atención a las mismas.

Sobre el perfeccionamiento de la actividad de Cuadros, Marrero Cruz explicó que se desarrolló el segundo Curso nacional para intendentes, el que se replica en todo el país.

Se realizaron 45 movimientos de intendentes y quedan por cubrir cinco plazas. La plantilla de cuadros se encuentra cubierta al 90,1 %, agregó.

Han sido atendidos 1 823 118 planteamientos formulados por los electores a sus delegados, de los que se han respondido el 92 %.

Se han atendido 273 309 casos de la población; de ellos el 54 % con razón o con razón en parte. El 61 % de las personas se mostraron conformes con la atención recibida.

En implementación el cronograma para la realización del Censo de Población y Viviendas. Inició el registro previo en 166 municipios del país y de 15 769 distritos censales se han concluido en el 31,2 %.

Objetivo 7: Consolidar y desarrollar las políticas sociales, garantizando la protección a personas, familias, hogares y comunidades en situación de vulnerabilidad

La compleja situación epidemiológica actual ha requerido un esfuerzo superior. De ahí que las medidas adoptadas han permitido disminuir las incidencias y se ejecutan acciones con nuestros científicos y expertos que contribuirán a la contención de estas arbovirosis.

Marrero Cruz manifestó que se encuentran en funcionamiento los esquemas cerrados de divisas del Ministerio de Salud Pública y de BioCubafarma, «pudiéndose disponer de 200 millones de dólares», lo que ha permitido dar pasos de incremento en la recuperación de la calidad de los servicios. Pero aún son insuficientes estos ingresos para lograr mayores resultados y cubrir las afectaciones en el cuadro básico de medicamentos.

Dijo que continúa implementándose el Programa para elevar la calidad del proceso educativo. Por eso, añadió se realizó un análisis integral de conjunto con los territorios para desarrollar el reordenamiento de la red escolar.

Por otra parte, manifestó que se cumple con la programación cultural y se ha fortalecido el vínculo con las personalidades del sector y continúan, además, las acciones de preparación para el próximo ciclo olímpico y se ha mantenido el seguimiento al sistema de atención a los atletas y glorias deportivas.

En cuanto al servicio de abasto de agua a la población, el Primer Ministro resaltó que, como promedio diario, dos millones de habitantes presentan algún tipo de afectación. «Entre las principales acciones de recuperación, se destacan el cambio de matriz energética en los grupos, en los equipos de bombeo, la rehabilitación de plantas potabilizadoras. Se estima cerrar el año con el 67,2 % de la población con un servicio de agua gestionada de manera segura».

Sobre el Programa de la vivienda recalcó que no se cumple, afectado por la baja producción local de materiales de la construcción y el déficit de cemento y acero. «Debe imprimirse un mayor ritmo a la construcción de viviendas a partir de contenedores marítimos, alternativas viables para dar respuesta a este complejo problema social.

«Continúa la implementación de la Política para la Atención a la Dinámica Demográfica. Se realizó la proyección de la población cubana para el periodo 2025-2050, manteniéndose la tendencia de una baja fecundidad y a que fallezcan más personas de que las que nacen. Se prevé cerrar el año con 9 600 000 habitantes, y disminuirá a 7 700 000 en 2050.

«El envejecimiento de la población pasará de un 25,7 % al 36,4 %, y la población en edad laboral se reducirá de 5 900 000 a 4 100 000».

Por eso, esta tendencia alerta que hay que tener en cuenta este asunto como una herramienta imprescindible para la planificación y la toma de decisiones, y deben estar incorporadas en el Plan y en las Estrategias de desarrollo.

Continúa la implementación de las medidas salariales en los sectores de la Salud y Educación, y como reconocimiento al trabajo, se implementó la política para la redistribución y las ejecuciones del fondo de desarrollo de las unidades presupuestadas.

También en el periodo se ejecutaron las medidas aprobadas que permitieron incrementar las pensiones hasta 4 000 pesos beneficiándose el 88 % de los pensionados; continúa el desarrollo y perfeccionamiento de los programas sociales ratificándose entre los principales retos el incremento de la calidad en la prestación de los servicios.

Objetivo 8: Avanzar en la implementación de las directivas generales dirigidas a la prevención y reducción del delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales

En el combate a los ilícitos de drogas, se ratifica la política de tolerancia cero. En 46 hechos de recalo enfrentados, se evitó la penetración de más de una tonelada de droga que resultó incautada.

Se logra contener el crecimiento de los delitos contra el ganado.

Se enfrentan con rigor los delitos que atentan contra el orden económico y conductas de corrupción administrativa.

No se contienen las acciones que dañan los recursos naturales y la flora y fauna silvestre, en especial de la minería ilegal.

Han sido identificadas 72 mil 879 ilegalidades en el ordenamiento territorial urbanístico, y se han erradicado 19 mil 717.

(Foto: Jose M. Correa)

Objetivo 9: Implementar el Programa de Gobierno para recuperar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN)

El Jefe de Gobierno, al referirse a este tema tan sensible –tanto para el bienestar de la población como para el desarrollo económico del país– expuso que en el Programa para la recuperación del SEN se ha trabajado bajo las complejas condiciones financieras del país, destinando más de 1 150 millones de dólares para su gestión.

Ello, agregó, ha permitido recuperar 422 megawatts (MW) de la generación distribuida superando los 1 000 MW y 228 MW de la generación térmica.

Igualmente se han sincronizado 778 MW por la instalación de 41 parques solares, los que logran producir más del 30 % de la generación total del país en un momento del día.

Al terminar el año se prevé alcanzar unos 1000 MW incrementándose con ello la participación de las fuentes renovables de energía en un 7 % con relación a 2024, lo que nos permitirá alcanzar el 10 %.

No obstante al trabajo realizado, la situación del SEN continúa siendo muy compleja con un déficit como promedio diario de entre 1 500 y 1 700 MW. Aunque, en los últimos días se han superado los 2 000 MW con afectaciones al servicio las 24 horas, lo que acentúa el malestar en la población y los perjuicios a la economía.

En ello ha incidido fundamentalmente la inestabilidad de nuestras termoeléctricas y la falta de combustible para la generación distribuida, con cerca de 1 000 MW indisponibles por este concepto.

Objetivo 10: Gestionar la ciencia e innovación, la comunicación social y la transformación digital para impulsar las esferas de desarrollo y perfeccionar la gestión del gobierno

En cuanto a los pilares de la gestión del Gobierno, en la ciencia y la innovación se llevaron a cabo, entre otras acciones, la revisión y actualización de la cartera de proyectos; se estructuraron 11 proyectos estratégicos que cierran ciclo; se han recertificado cuatro Empresas de Alta Tecnología y aprobadas cinco nuevas.

En una primera evaluación del impacto del conocimiento en el desarrollo económico del país, se determinó que el aporte en las ventas netas totales representa el 35 % y en las exportaciones de bienes y servicios el 55 %.

En la transformación digital, fue aprobada la creación del Consorcio de la Inteligencia Artificial y desplegada la solución de Historia Clínica Digital en cinco centros hospitalarios.

A partir de las medidas implementadas por Etecsa desde el 30 de mayo del presente año, se han ingresado 146 millones 600 mil dólares, lo que ha permitido avanzar en la recuperación gradual de sus infraestructuras.

El proceso de implementación de la Ley de Comunicación Social revela que el 62 % de las entidades se encuentra en un nivel medio de cumplimiento, lo que indica que aún existen aspectos a superar. El 51 % de las organizaciones solicitaron al Consejo de la Marca País la autorización de uso.

Resultados preliminares del proceso de estudio y análisis del Programa de Gobierno

Se han efectuado 16 mil 484 reuniones con 138 mil 616 intervenciones.

Se han formulado 32 mil 100 propuestas, de ellas, el 25,2 % vinculadas al Objetivo General 1 y en 4 mil 647 reuniones no se han realizado propuestas.

Se procesarán los planteamientos y propuestas formuladas, las que constituirán insumos importantes para la elaboración del Programa de Gobierno del año 2026.

Hasta el momento, precisó que las principales propuestas se relacionan con el incremento de la producción nacional de alimentos; la reducción de la inflación; el control de los precios; subsidios a personas y no a productos; consolidación de la bancarización; elevar la calidad del proceso docente educativo; fortalecer el Sistema Nacional de Salud; el proceso de contratación con las formas productivas; el perfeccionamiento de la empresa estatal socialista; e impulsar la transición energética.

El Primer Ministro significó que la perspectiva de la economía cubana para el presente año es al decrecimiento dado a limitaciones objetivas, en especial la insuficiencia de ingreso de divisas, la inestabilidad de sistema electroenergético nacional y el desabastecimiento de combustible, «pero también por insuficiencias propias».

Destacó que incrementar la disponibilidad de divisas es nuestro principal desafío, la búsqueda de alternativas y soluciones viables con nuevas fórmulas para la relación entre los diferentes actores económicos, así como la flexibilidad para la inversión extranjera son políticas aprobadas que deben comenzar a dar resultados en 2026.

A partir de la publicación del Programa de Gobierno varios especialistas han expuesto recetas y fórmulas, y si bien muchas son válidas otras se limitan al qué y no al cómo, alejándose de nuestra realidad objetiva sin tener en consideración el recrudecido bloqueo y sus impactos en la economía.

«El proceso de discusión y análisis del Programa exige del esfuerzo mancomunado de todos, constituye un espacio para mirarnos por dentro y definir qué más se puede hacer para su implementación. De las propuestas que de él emanen, se garantizará el perfeccionamiento y apoyo al Programa de Gobierno», significó. (Wennys Díaz Ballaga, Susana Antón Rodriguez y Carmen Maturell Senon)