Celebran autoridades aniversario de la Revolución cubana

¡Qué el 2026, Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, nos encuentre peleando y más unidos que nunca!, deseó el presidente de la nación antillana en la red social X.

¡Viva la Revolución Cubana!, añadió el jefe de Estado.

En la propia plataforma, el ministro de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez destacó que «celebramos el aniversario 67 del triunfo de la Revolución, en el año que conmemoramos el Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Lo hacemos con el compromiso redoblado de la Diplomacia revolucionaria de continuar trabajando con dedicación, sacrificio y austeridad en la defensa de la Patria y el Socialismo y en la promoción de nuestros valores y principios», aseguró el canciller cubano.

Por su parte, en la cuenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) publicaron el mensaje «Feliz Año 2026 al heroico pueblo cubano: Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz!»

Igualmente, el Partido Comunista de Cuba publicó un breve texto de bienvenida a 2026, dirigido al pueblo.

La madrugada del 1 de enero de 1959, el entonces presidente de Cuba Fulgencio Batista abandona el país, conminado por el avance de las fuerzas rebeldes lideradas por Fidel Castro.

Autoridades del país, en una maniobra de última hora bendecida por la embajada de Estados Unidos en esta capital, intentaron colocar al General Eulogio Cantillo al frente de una junta cívico-militar, para llenar el vacío dejado por Batista, según la historiografía.

Sin embargo, Fidel Castro logra la rendición de la guarnición de Santiago de Cuba e insta al pueblo a una huelga general que, apoyada por todo el país, aseguró la victoria del Ejército Rebelde. (arc/raj)