Cuba denunció el ataque directo contra Venezuela: es terrorismo de Estado

«Cuba denuncia y demanda urgente la reacción de la comunidad internacional contra el criminal ataque de EE. UU. a Venezuela».

Así lo hizo saber, mediante su cuenta en la red social X, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, inmediatamente después de conocerse el ataque armado a varias ciudades de Venezuela en la madrugada de este sábado.

#Cuba denuncia y demanda URGENTE reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de E.U a #Venezuela. Nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América.



Patria o Muerte ¡Venceremos! — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 3, 2026



Por medio de un comunicado, el Gobierno Bolivariano calificó de «gravísima agresión militar» el asalto a instalaciones militares y civiles de los estados de Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira.

Trascendió que fueron activados los planes de defensa y se decretó el «estado de Conmoción Exterior» ante la comunidad internacional.

El Jefe de Estado cubano subrayó que «nuestra Zona de Paz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América».

La agresión de este sábado es resultado de la escalada que hace varias semanas comenzó con el despliegue militar de tropas estadounidenses en el Caribe, que incluyó un bloqueo naval y aéreo contra el país sudamericano.

Los miembros del Buró Político del Partido, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y Manuel Marrero Cruz, primer ministro, se unieron a la condena, en los términos más enérgicos, de la infame agresión militar de EE. UU. contra Venezuela.

Condenamos enérgicamente la agresión militar en curso de #EEUU contra #Venezuela.



Los bombardeos y acciones bélicas contra Caracas y otras localidades del país son actos cobardes contra una nación que no ha agredido a EEUU ni a ningún otro país. — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) January 3, 2026



En X, Marrero Cruz aseveró que los ataques contra Caracas y otras localidades exigen la movilización urgente de la comunidad internacional para defender a América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

Por su parte, el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, subrayó que estas «acciones bélicas contra Caracas y otras localidades del país son actos cobardes contra una nación que no ha agredido a EE. UU. ni a ningún otro país».

Condenamos en los términos más enérgicos la infame agresión militar de EEUU contra #Venezuela.



Los ataques contra Caracas y otras localidades exigen la movilización urgente de la comunidad internacional para defender a América Latina y el Caribe como #ZonadePaz. pic.twitter.com/GwX7CTcThO — Manuel Marrero Cruz (@MMarreroCruz) January 3, 2026

