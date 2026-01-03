En la Tribuna Antiimperialista, Cuba denuncia ataque directo a Venezuela

Hoy no solo en América Latina, sino en muchas otras partes del mundo, el amanecer se vistió de indignación: la agresión contra la República Bolivariana de Venezuela no deja impasible a los justos. No se trata de otra cosa que un acto fascista, que busca saquear sus recursos naturales.

Por ello, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, acompañado del pueblo habanero, asistió a un acto de condena, en rechazo a la agresión militar imperialista yanqui contra Venezuela.

Esta es una posición de respaldo a su legítimo presidente, Nicolás Maduro Moros, y a la primera combatiente Cilia Flores, de los que aún se desconoce el paradero.

Hasta la Tribuna Antimperialista llegaron, además, miembros del Buró Político del Partido, del Secretariado de Comité Central, del Gobierno, y de las organizaciones políticas y de masas.

«¡Abajo el imperialismo inmoral y fascista!», esas fueron las primeras palabras del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, al denunciar, desde la Tribuna Antimperialista de La Habana, la agresión a Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro.

Añadió que es ese un acto de terrorismo de Estado, contra la Paz de nuestra región y un ataque inaceptable al derecho internacional.

La tierra de Bolívar es sagrada y un ataque a sus hijos, es un ataque a todos los hijos dignos de nuestra América, afirmó el Jefe de Estado.

(Foto: Abel Padrón Padilla/Cubadebate)

Díaz-Canel precisó que la amenaza no es solo contra Venezuela, es contra la humanidad entera, y se sustenta sobre la doctrina de la Paz por el uso de la fuerza.

«Quienes celebran el acto terrorista y fascista que acaba de cometer Estados Unidos sobre una nación soberana del continente, solo pueden hacerlo desde el odio que les nubla el juicio.

«Nadie mínimamente informado puede ignorar ni subestimar, las graves implicaciones de tales actos criminales para la paz regional y mundial.

«Por eso urge que la comunidad internacional se movilice, se articule, se coordinen en la denuncia a este flamante acto de terrorismo Estado, y del ilegal, inmoral y delictivo secuestro de un Presidente legítimo para propiciar un cambio de régimen, como si alguien ajeno al pueblo venezolano tuviera ese derecho.

«El objetivo no es nuestro hermano Maduro, no son los militares venezolanos, no es ni siquiera la falaz narrativa del narcotráfico que sostuvieron con absoluto cinismo durante semanas y meses bandidos de la peor especie como Marco Rubio.

«El muy oscuro objeto del deseo imperialista es el petróleo venezolano, son las tierras y los recursos naturales de Venezuela. Solo los cínicos y los cobardes pueden cerrar ojos y oídos a las declaraciones de Trump y sus secuaces que hace apenas días reconocieron que lo que buscan son las riquezas de Venezuela, riquezas que le ha prometido abiertamente sin límites la candidata al imperio, y que ya por ahí hoy andan las noticias de que la van a apoyar para que sea la presidenta de Venezuela.

«El objetivo es también apagar el bastión de resistencia al imperialismo y de defensa de la integración regional que es la Revolución bolivariana desde la llegada del comandante Chávez a la presidencia de la heroica nación». ( )

(Noticia en construcción)