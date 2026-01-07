Con el ejemplo de Fidel al frente y Venezuela en el corazón

La historia sumó 67 eneros y, de nuevo, la multitud parecía estar escuchando a Fidel, cuando aquel sexto día del año, el joven líder rebelde se dirigió al pueblo santaclareño, en un alto en el camino de la Caravana de la Libertad.

Hermes Germán Aguilera Pérez, primer secretario del Comité Provincial de la UJC en el territorio, evocó el legado de los héroes que nos devolvieron la soberanía, al tiempo que proclamó la irrestricta solidaridad con la hermana República Bolivariana de Venezuela, asediada en estos momentos por Estados Unidos.

También en la jornada de ayer, con marcado orgullo patriótico por los 67 años transcurridos desde que arribó a Sancti Spíritus la Caravana de la Libertad, encabezada por Fidel, y a la vez con visible indignación por la cobarde agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela, miles de espirituanos volvieron a congregarse en su céntrico y emblemático Parque Serafín Sánchez Valdivia.

El júbilo y la alegría con que año tras año los habitantes de la colonial villa tiñen este día, dio paso ahora a un clamor de unanimidad popular para condenar el ataque contra la hermana nación bolivariana y el secuestro de su presidente legítimo, Nicolás Maduro, junto a su esposa Cilia Flores, además de reafirmar el tributo de toda la nación a los 32 combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior que murieron, heroicamente, defendiendo la soberanía de la tierra de Bolívar y de Chávez.

También la recordación del paso de la caravana por Cienfuegos tuvo matices de compromiso y denuncia.

Así lo dijo Anisley Cordero González, primera secretaria del Comité Provincial de la UJC: «Desde este escenario, la juventud cienfueguera alza su voz para denunciar, ante el mundo, el cobarde secuestro del presidente Nicolás Maduro y su compañera Cilia Flores. Este acto de piratería política es un zarpazo del imperialismo, que no perdona la dignidad de los pueblos que deciden ser libres».

Y al exaltar la actitud de los 32 mártires cubanos caídos en tierra venezolana, aseguró: «no daremos ni un paso atrás».( Freddy Pérez Cabrera)(Pastor Batista) (Julio Martínez Molina)