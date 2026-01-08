Que las fuerzas se consagren a mejorar las condiciones de vida del pueblo

El único límite que puede tener la flexibilidad en los estilos de trabajo es aquel que ponga en juego la soberanía y la independencia del país. La idea fue compartida en la mañana de este miércoles por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el Pleno Extraordinario del Comité Provincial de la organización política en Pinar del Rio.

Esta reunión –que contó también con la presencia del miembro del Buró Político y secretario de Organización del Partido, Roberto Morales Ojeda– fue la primera de una etapa de análisis que tendrá lugar a lo largo del país, para seguir poniendo pensamiento, y planes de acción concretos y medibles, a todo lo acordado en el reciente xi Pleno del Comité Central.

Un momento distinto

Desde la militancia de la provincia de Pinar del Río emergieron voces para contar a la dirección del país sobre experiencias puntuales. Un tema, por ejemplo, como los modos en que funciona el municipio de Viñales, motivó reflexiones por parte del Presidente Díaz-Canel, quien preguntó sobre cuánto no podrá exportarse desde ese atractivo territorio. «Vamos a un momento distinto», dijo, y recalcó que la mentalidad también debe ser otra.

El mandatario habló sobre la importancia de que quienes están creando bienes y servicios sientan la necesidad de exportar; y comentó que ahora se trata de hacer crecer el municipio para que, seguidamente, lo haga la provincia y, por consiguiente, el país. Los municipios, recalcó, podrán tener mucha más autonomía, al igual que las empresas. Y esa autonomía es para producir y aportar más al entramado de la economía nacional.

Hay que lograr –enfatizó el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba– que la militancia se sienta responsable con todo aquello que funcione mal; hay que actuar, resaltó, «poniendo la militancia por delante», discutiendo, no dejando acumular problemas. Además de esas ideas, preguntó qué tiempo habrá que esperar para poner en práctica las buenas experiencias que han ido naciendo a lo largo del país.

Al hacer las conclusiones de la reunión, Díaz-Canel Bermúdez dedicó un amplio espacio para reflexionar sobre «los graves acontecimientos ocurridos en los primeros días del año en la hermana Patria de Bolívar y Chávez». Al respecto, destacó el valor de comprender los antecedentes, el alcance del ataque estadounidense a Venezuela, así como los escenarios que están en disputa y los desafíos que enfrenta la región ante una ofensiva imperial.

«Tenemos que plantear, como antecedentes, que hay una lógica imperial que es de por sí irracional»; y esa irracionalidad siempre se acrecienta en la historia de la humanidad –razonó– cuando el imperio empieza a flaquear, cuando el imperio está en descomposición.

«Y siempre que llegamos a esas situaciones en la historia, como está pasando ahora, la respuesta imperial, ¿cuál es?: reafirmar su supremacía», alertó el mandatario.

Sobre lo que ha perpetrado el imperialismo estadounidense contra Nicolás Maduro y su compañera, el Presidente cubano denunció que «estamos en presencia de un secuestro, no de una captura; y, además, ante un juicio que es totalmente ilegal».

Los hechos fueron definidos por el mandatario como una cobarde agresión estadounidense, como un acto criminal, violatorio del alcance de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional, «que pisotea, que aplasta principios largamente defendidos en América Latina y el Caribe».

«Por lo tanto, se trata de una descarnada agresión imperialista y fascista. Pretenden reeditar las ambiciones hegemónicas estadounidenses sobre nuestra América, ancladas en la Doctrina Monroe y en la meta de tener acceso y control sobre las riquezas naturales de Venezuela y la región. Y ha quedado muy claro que el problema no es Maduro: el problema es el petróleo, y los recursos de Venezuela».

La amenaza no es solo para ese país, es contra la humanidad entera, aseveró el mandatario, quien expresó que, o Nuestra América se resigna al rol de ser patio trasero de Estados Unidos y constantemente ser vejada por los intereses imperialistas, o plantea la ratificación soberana de construir un polo emergente, integrado, con voz propia, en un mundo que debe ser cada vez más multipolar.

Díaz-Canel expresó: «Hay que unirse, hay que presentar un frente antifascista y una lucha entre todos. La historia demuestra que ningún imperialismo es invencible cuando los pueblos deciden ponerse en pie y defender su vida. Y en un momento como este, tan dramático para los pueblos latinoamericanos, una vez más la unidad es fundamental para rechazar la agresión militar».

Sobre el Partido Comunista en la Cuba actual

«Nosotros necesitamos un funcionamiento superior del Partido, de las instituciones del Estado, del Gobierno, de nuestro sistema de organizaciones de masas y organizaciones sociales, incluyendo la Unión de Jóvenes Comunistas en el país y en todos los territorios».

Así expresó el mandatario en sus palabras conclusivas, quien también se refirió a 2026 como el año en que el propósito esencial debe ser avanzar. En tal sentido, pidió que todas las fuerzas se consagren a mejorar las condiciones de vida en la Isla.

Entre otros conceptos, Díaz-Canel enfatizó en que el trabajo partidista debe ser sobre la base del trabajo directo con el pueblo, y no basado en fríos informes; que lo importante es transformar realidades, destrabar todo lo que obstaculice el desarrollo, hacerle contraparte a lo que no funcione.

Un pórtico necesario

En los primeros momentos de la jornada –en la cual el Jefe de Estado hizo énfasis en la importancia de «poner la militancia por delante»–, el compañero Roberto Morales Ojeda explicó que, el pasado 8 de diciembre, el Buró Político realizó un profundo análisis de la situación que vive el país.

La primera tarea derivada de múltiples reflexiones, y a la cual hizo alusión Morales Ojeda, tiene que ver con seguir garantizando con mayor efectividad la invulnerabilidad militar de Cuba.

También, como prioridades esenciales, mencionó la estabilización del Sistema Eléctrico Nacional, la producción de alimentos y la generación de ingresos en divisas.

Igualmente, enunció que se mantienen y ratifican las misiones partidistas de la batalla económica, la lucha por la paz, la unidad, y la firmeza ideológica.

Estos análisis tendrán continuidad en los comités municipales de la organización política, dijo Morales Ojeda.

Más de una interrogante esencial planteó en la reunión Morales Ojeda: ¿Están desempeñando los núcleos del Partido el rol que les corresponde en este momento histórico? ¿Cuál es el papel de la militancia del Partido, y de la militancia de la Unión de Jóvenes Comunistas? ¿Están actuando los cuadros de la Revolución con la energía, la creatividad, la exigencia y la ejemplaridad requeridas?

Las reflexiones siguieron en Artemisa

En la tarde de este miércoles, Artemisa fue el segundo escenario en el que tuvo lugar el Pleno Extraordinario del Comité Provincial del Partido Comunista. Allí también se ratificó el espíritu –como ha expresado Roberto Morales Ojeda– de que al Partido nada le es ajeno; que, militancia adentro, hay que trabajar sin extremismos, sin preciosismos, pero con exigencia; que hay que cambiar la manera de pensar para cambiar la manera de actuar –con autocrítica, sin autocomplacencias.

En el transcurso de la reunión, la primera secretaria del Comité Provincial del Partido, Gladys Martínez Verdecia, así como otros dirigentes del territorio, hicieron referencia a cómo la provincia se ha crecido en múltiples frentes, sin perder de vista aquellos en los cuales deben seguirse alcanzando logros. La mirada pasó por los retos en el funcionamiento de la organización política, y por los propósitos productivos que cada vez son mayores en aras del autoabastecimiento.

El Presidente cubano compartió sus valoraciones sobre los sucesos recientes en Nuestra América, los cuales, dijo, no pueden desligarse del espíritu de estos plenos extraordinarios; y, ante las pretensiones imperialistas de que la Revolución Cubana caiga por sí sola, fue rotundo: «No vamos a caer; la Revolución va a continuar y se va a fortalecer».

El dignatario recordó el camino: «Luchar, ser creativos, desarrollar una resistencia creativa e inteligente, que nos conduzca, una vez más, a la victoria». (Alina Perera Robbio)