No existen conversaciones con el gobierno de EE. UU., salvo contactos técnicos en el ámbito migratorio

Como demuestra la historia, las relaciones entre EE. UU. y Cuba, para que avancen, deben basarse en el Derecho Internacional en vez de en la hostilidad, la amenaza y la coerción económica, reafirmó el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Compartir

Twitter Facebook
Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba.
(Foto: Estudios Revolución)
Tomado de la edición digital del periódico Granma
96
12 Enero 2026

«No existen conversaciones con el gobierno de EE. UU., salvo contactos técnicos en el ámbito migratorio», afirmó hoy en su perfil en Facebook el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Subrayó que «Siempre hemos tenido disposición a sostener un diálogo serio y responsable con los distintos gobiernos de EE. UU., incluido el actual, sobre bases de igualdad soberana, respeto mutuo, principios de Derecho Internacional, beneficio recíproco sin injerencia en asuntos internos y con pleno respeto a nuestra independencia.

«El origen y extremo endurecimiento del bloqueo no tienen relación con los cubanos residentes en EE. UU., empujados allí por esa política fallida y por los privilegios de la Ley de Ajuste Cubano. Ellos son ahora víctimas del cambio en las políticas hacia los migrantes y de la traición de los políticos de Miami».

En tal sentido precisó que existen Acuerdos Migratorios bilaterales en vigor que Cuba cumple escrupulosamente, y subrayó que «como demuestra la historia, las relaciones entre EE. UU. y Cuba, para que avancen, deben basarse en el Derecho Internacional en vez de en la hostilidad, la amenaza y la coerción económica». (Redacción Internacional)

Comentar