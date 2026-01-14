«Honor y gloria a nuestros héroes. ¡Patria o Muerte! ¡Venceremos! ¡Hasta la victoria siempre!». Las letras quedaron estampadas, en la tarde de este martes, en el Libro de Condolencias en Homenaje a los héroes y mártires de Venezuela y Cuba que ofrendaron sus vidas en defensa de la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela.

Fueron escritas por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en las páginas alistadas desde el pasado 9 de enero en la Embajada de Venezuela en La Habana.

Al libro acudieron hasta este martes, para expresar su sentir, autoridades de la Mayor de las Antillas, integrantes del cuerpo diplomático acreditado en la Isla, y el pueblo.

Acompañado de otros dirigentes de la Revolución, el Presidente cubano entró al recinto donde se encontraba el Libro de Condolencias, y expresó en la parte inicial de su mensaje: «Al bravo pueblo de Venezuela: Gran dolor e indignación provocó en el pueblo cubano el vil y criminal ataque a la hermana Venezuela, y el secuestro del Presidente Nicolás Maduro Moros y la compañera Cilia Flores».

El dignatario afirmó con su letra: «Expresamos nuestras genuinas y sentidas condolencias y el homenaje revolucionario a las mujeres y hombres de Venezuela, y a los 32 combatientes cubanos que ofrendaron sus vidas en defensa de Venezuela, en defensa de Cuba, en defensa de América Latina y el Caribe».

«Ante las amenazas del imperio yanqui –acentuó el Jefe de Estado–, ratificamos nuestra lealtad al legado de nuestros próceres, de Fidel y de Chávez».

Fue un momento en el que también otros altos dirigentes cubanos –miembros del Buró Político– hicieron explícitos los sentimientos de hermandad que unen a las dos naciones. Así, escribieron en el Libro de Condolencias el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández; el primer ministro, Manuel Marrero Cruz; el secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda; y el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla.

Igualmente, el tributo contó con la participación del miembro del Comité Central y jefe de su Departamento de Relaciones Internacionales, Emilio Lozada García; así como con el embajador venezolano en Cuba, Orlando Maneiro Gaspar. (Redacción Digital)