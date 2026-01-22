Que estos tiempos difíciles sean oportunidad para el crecimiento

Sancti Spíritus.— «Tenemos que trabajar con la convicción de que vamos a defender, hasta las últimas consecuencias, a la Patria, a la Revolución y al Socialismo», expresó, en la mañana de este miércoles, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante el Pleno Extraordinario de la organización en este territorio que avanza y que atesora buenas reservas para el éxito.

El dignatario afirmó que ese trabajo, que no puede detenerse por complejas que sean las condiciones, debe llevarse adelante sobre la base de tres principios: la unidad, el antimperialismo y el patriotismo.

Con el propósito de valorar la marcha del cumplimiento de los acuerdos del XI Pleno del Comité Central del Partido Comunista, y reflexionar sobre los compromisos del territorio para 2026, la reunión también estuvo encabezada por el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, el jefe del Departamento de Atención al Sector Social del Comité Central, Rolando Yero Travieso, así como por las máximas autoridades del territorio.

Ideas en el inicio

Desde Sancti Spíritus, en una imprescindible alusión al contexto actual y a las amenazas que entraña, Roberto Morales Ojeda reflexionó sobre la necesidad de trabajar con agilidad para implementar cada acuerdo.

Luego de abordar la implementación del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, el miembro del Buró Político extendió más de una interrogante a la militancia; entre ellas, la de ¿cómo lograr una conciencia revolucionaria que permita entender que todo dependerá de nuestros propios esfuerzos?

Y en otro momento de sus palabras hizo hincapié en que, más allá de cualquier insatisfacción justa que pueda existir entre cubanos, los días recientes —el homenaje de Cuba a sus 32 hijos caídos en combate– demuestran que «hay un gran compromiso de nuestro pueblo con la Revolución».

Más adelante, la primera secretaria del Comité Provincial del Partido en Sancti Spíritus, Deivy Pérez Martín, compartió con los presentes una detallada descripción de lo logrando durante el 2025, e hizo referencia a cómo se ha comenzado a implementar el Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía.

Una parte notable de los indicadores alcanzaron resultados positivos en el territorio en la etapa que concluye. Así lo informó la primera secretaria, quien hizo referencia al crecimiento de militantes y de organizaciones de base, y a un proceso político —llamado «Sancti Spíritus en marcha»— que moviliza y articula todas las fuerzas en función de mejorar la vida en el territorio.

Aquí lo importante es el «cómo»

El Pleno espirituano, como los demás efectuados a lo largo de la Isla, tendrá su continuidad. Así lo afirmó Morales Ojeda, quien enunció que, al cierre del primer trimestre del presente año, tendrá lugar otro encuentro. «Esta no puede ser una reunión más», recalcó el dirigente, quien reflexionó sobre la importancia de que cada militante se pregunte qué más puede hacerse de modo distinto.

Morales Ojeda, comentó que, aun cuando el territorio experimenta avances, eso no es suficiente. Las actuales condiciones especialmente complejas, demandan que el Partido exija porque todo lo que se acuerde se cumpla.

El secretario de Organización del Comité Central hizo énfasis en que, si algo tiene que caracterizar a la membresía dentro de las filas partidistas, es precisamente la disciplina, la cual debe ser asumida sin extremismos.

Además de la disciplina, insistió en prioridades que deben seguir marcando el paso del trabajo de la organización. En tal sentido, hizo alusión a la defensa de la Patria, la producción de alimentos, la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, y el perfeccionamiento de la labor político-ideológica.

«Hay que salir de los análisis descriptivos», destacó el dirigente, quien, además, dijo que lo que se impone es razonar sobre cómo pueden resolverse los problemas.

Otras reflexiones sobre el Partido Comunista

En tiempos como los que hoy vive la Patria, el papel de los cuadros es determinante, expresó Morales Ojeda en otro momento del encuentro.

También habló sobre la importancia de contar con cuadros competentes, con firmeza ideológica, y dispuestos a pelear contra los problemas.

Igualmente hizo referencia al control riguroso de cada acuerdo y a la necesidad de una vinculación superior con la base.

Ser más intensos, más coherentes, más exigentes

El presidente Díaz-Canel Bermúdez compartió en ambos plenos el espíritu de no claudicar y de que el trabajo no se detenga por complejo que sea el momento. Desde Sancti Spíritus, reflexionó que, luego del 3 de enero, los escenarios se complejizaron más. Y a propósito, recalcó: «Ahora lo que tenemos es que aplicar el espíritu del Pleno (del XI Pleno del PCC) de una manera más intensa, de una manera más coherente, de una manera más exigente».

Habló sobre la decadencia imperial como una de las etapas más peligrosas, porque «tienden a resolver las cosas por la vía del lenguaje de la guerra». «Por eso —dijo— hemos planteado todo un grupo de prioridades para este momento, con la premisa de que hay que prepararse».

El dignatario compartió la idea de que se requiere un elevado funcionamiento del Partido, de todas las instituciones, del Gobierno, del Estado, de las instituciones armadas, de las organizaciones de masas y de las organizaciones sociales. Resaltó el valor de cómo buscamos constantemente salidas de participación popular en todo lo que nos estamos proponiendo.

Al concepto de unidad dedicó una parte amplia de su intervención y resaltó que no se trata de una «unidad de discurso», sino de una «unidad consciente», de discutir con franqueza sobre todos los problemas, porque «el silencio quiebra la unidad, la desidia quiebra la unidad, la crítica y la autocrítica fortalecen la unidad».

Díaz-Canel advirtió que no todas las deficiencias son achacables al bloqueo imperial ni a los problemas materiales. Habló también de tres prioridades fundamentales: la defensa del país, la producción de alimentos, y del tema energético.

El presidente cubano recordó la importancia de que quienes no integran las filas partidistas puedan participar en reuniones desde las cuales puedan también aportar sus criterios y propuestas.

De atender a los jóvenes y sumarlos siempre, de participación y control popular, de eliminar trabas y trámites demorados, habló también el jefe de Estado, e hizo énfasis en potenciar la producción nacional, incluso en las condiciones tan complejas que tenemos.

Una provincia y sus batallas claras

Sobre dos batallas cruciales: la ideológica y la económica, intervino la primera secretaria del Partido en Villa Clara, Susely Morfa González, durante el Pleno Extraordinario de este miércoles. Y una vez que concluyó el encuentro, le resumió a la prensa sobre lo abordado en la reunión.

Respecto al afán de robustecer las estrategias de desarrollo locales y municipales, dijo que no se trata de tener una empresa o una mipyme por tenerla. Lo importante es contar con un encadenamiento que responda a una necesidad objetiva, o a una producción que redunde en una mejoría de calidad en la vida del pueblo.

De la defensa de la Patria, de la exportación, de una mayor producción de alimentos, de todas las estrategias locales que permitan lograr el autoabastecimiento, habló también la dirigente partidista. Sobre esto último, comentó que no será meta lograda hasta 2028 o 2029, pero ya, a partir de la cantidad de hectáreas que se deben sembrar en la provincia este año, los resultados serán superiores.

«Nosotros tenemos bien claro qué municipio cuenta con las potencialidades, y dónde podemos obtener un incremento objetivo en determinado producto», afirmó.

Sobre un tema como el de la estructura empresarial de los municipios, comentó que no podemos seguir pensando que estos solo posean tres o cuatro entidades.

Tenemos que llevar un grupo de unidades empresariales de base (UEB) que hoy son fuertes, que tienen trabajadores, que tienen un objeto social directo, a que sean empresas estatales socialistas, o que sean mipyme estatales, aseveró.

Dijo, además, que existe en Villa Clara una propuesta que dará mayor autonomía y fuerza al municipio en su economía y en su producción. «Todo esto que hemos estado explicando aquí, tiene que ir acompañado de una batalla ideológica sólida, de mucha disciplina, de un fuerte cambio de mentalidad, de que los núcleos del Partido y la militancia del Partido estén en el centro de estas transformaciones».

La dirigente partidista afirmó que «todo esto tiene que ver con la defensa de la Patria, y con la prosperidad que necesitamos alcanzar para nuestro pueblo».

«El éxito está en exportar, el éxito está en seguir captando divisas; y el éxito está también, sin duda, en creer que sí podemos».