«Cuba es la prueba viviente de que se puede enfrentar exitosamente el imperialismo»

Ante la más reciente escalada del Gobierno de EE. UU. en su permanente agresión contra la Isla, han sido numerosas las voces que, desde distintas latitudes, se han alzado –hasta el cierre de esta edición– en apoyo a Cuba, muestra palpable del reconocimiento a la dignidad, la resiliencia y la verdad que defendemos.

«China apoya firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía y seguridad nacionales», expresó Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante asiático, y enfatizó la firme oposición de Beijing a las medidas «que privan al pueblo cubano de su derecho a la subsistencia y al desarrollo, así como a las prácticas inhumanas».

El primer vicepresidente del Comité de Asuntos Internacionales de la Cámara Baja del Parlamento ruso, Alexéi Chepa, refirió que Estados Unidos busca cualquier pretexto para una intervención militar en Cuba. La declaración de emergencia nacional «es una razón más para crear bullicio internacional», declaró el diputado a la agencia Sputnik. «Hoy afirman que existe una amenaza real para Washington desde Cuba. ¡Una amenaza real! Es un disparate, un pretexto para organizar una intervención en Cuba», afirmó.

Venezuela expresó, a través de un comunicado oficial, su solidaridad con el pueblo de Cuba. Considerarla «una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos constituye un despropósito que entraña graves amenazas contra su existencia como nación», aseveró.

«México siempre va a ser solidario, buscando siempre la mejor manera de apoyar solidariamente al pueblo cubano», aseguró ante la prensa la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum. Además, tras referirse a la crisis que podría generar esta nueva medida de asfixia, manifestó: «Nuestro interés es que eso no ocurra con el pueblo cubano, y yo creo que es el interés no nuestro, del Gobierno, sino de todo el pueblo de México, y eso es lo que queremos manifestarle al Gobierno de Estados Unidos: que es muy importante que no haya una situación de crisis humanitaria».

El Partido Comunista de México se pronunció, a través de x, en defensa del «derecho de Cuba a existir». «Los pueblos tienen la palabra», dijo la organización. «Cuba vencerá».

Por su parte, el Secretariado del Partido Comunista del Trabajo (PCT) de República Dominicana afirmó que «no es solo un ataque contra el Gobierno cubano, sino un acto de piratería internacional». Asimismo, hizo énfasis en que se trata de «un intento deliberado de asfixiar por hambre y falta de energía a un pueblo digno que ha decidido ser dueño de su propio destino».

En un pronunciamiento, el Partido Comunista Ecuatoriano denunció que estas decisiones de Washington constituyen un nuevo acto de injerencia en los asuntos internos de una nación soberana. «La historia ha demostrado que la solidaridad entre los pueblos es más fuerte que cualquier intento de coerción imperialista», señaló.

El Partido Comunista de Brasil reiteró que la medida contra Cuba se integra a un movimiento más amplio para revitalizar la Doctrina Monroe, ahora en su versión trumpista del siglo xxi: más agresiva, abiertamente coercitiva.

La organización Trabajadores y Estudiantes Comunistas por el Cambio Social de Puerto Rico manifestó que, «ofuscado con su política fascista, Trump parece olvidar que el pueblo cubano no está solo y que, además, está revestido de una gran valentía inspirada en los principios revolucionarios que lo han sostenido desde siempre».

La única amenaza real para el mundo es la postura agresiva de EE.UU.

«La Asamblea General (AGNU) ha pedido reiteradamente el fin del bloqueo contra Cuba», significó el portavoz adjunto del Secretario General de la ONU, Farhan Aziz Haq, a la par que instó a todos los Estados miembros a que cumplan las resoluciones de la AGNU.

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) expresó su solidaridad y acompañamiento al Gobierno y al pueblo de Cuba. «La solidaridad, la cooperación y la unidad de los pueblos seguirán siendo más fuertes que cualquier medida coercitiva unilateral», reiteró.

El Congreso Nacional Africano reafirmó su solidaridad mediante una declaración. La organización política sudafricana, comprometida con el desarrollo de las economías del Sur Global y la estabilidad de las naciones caribeñas, exigió el levantamiento inmediato del bloqueo petrolero y comercial que afecta no solo a Cuba, sino también a la región.

El Grupo de Puebla rechazó, en sus redes sociales, la medida del Gobierno de EE. UU. y se pronunció en defensa de «la soberanía, el multilateralismo y el respeto entre Estados».

La diputada federal Dolores Padierna Luna, vicecoordinadora de la Organización Legislativa del Grupo Parlamentario de Morena, calificó como «imperialismo en estado puro» la Orden Ejecutiva contra Cuba. Y denunció que constituye una «agresión de guerra comercial» destinada a castigar a países soberanos y a utilizar el hambre y la energía como armas de presión.

La Coordinadora de Solidaridad con Cuba de Madrid, aseguró que «la nueva campaña genocida» desde el imperialismo «demuestra que los problemas económicos cubanos tienen su origen en la criminal agresión permanente por parte de Washington». Al mismo tiempo, consideró la amenaza como «una prueba irrefutable del terrorismo de Estado que los imperialistas practican contra el pueblo cubano». Y añadió que «Cuba es la prueba viviente de que se puede enfrentar exitosamente el imperialismo, luchando por el socialismo en superación de la barbarie capitalista».

En reunión con el embajador cubano en El Cairo, Alexander Pellicer, el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, expresó su apoyo y solidaridad con la Isla en medio de las amenazas de EE. UU.

Como una maniobra «cínica y peligrosa» calificó el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular de El Salvador, la decisión del presidente Donald Trump, de declarar una emergencia nacional por la Mayor de las Antillas. «Cuba no está sola. Su dignidad y resistencia son también las nuestras. Cada agresión contra Cuba es una agresión contra toda América Latina y el Caribe», afirmó el grupo a través de un comunicado.

De su lado, Simán Koury, fundador de la Unión Palestina de América Latina, habló en representación de esa organización, la cual manifestó su solidaridad con el pueblo cubano y denunció el uso del bloqueo como herramienta de dominación política.

Los aranceles propuestos a los países que venden petróleo a Cuba revelan la verdadera cara del imperialismo. No se trata de democracia ni de derechos humanos, sino de obligar a obedecer los dictados de Washington o enfrentarse a un castigo económico, afirmó el coordinador de la Cátedra Fidel Castro de la Universidad de Midlands, Mafa Kwanisai. La única amenaza real para la paz, la seguridad y la estabilidad en las Américas, y de hecho a nivel mundial –aseveró– es la postura agresiva de EE. UU.

«¡Nuestra patria no se rinde ni se vende!»

«¡Basta de agresiones contra la soberanía de Cuba! ¡Nuestra Patria no se rinde ni se vende!», proclamó, mediante un comunicado oficial, la Asociación Nacional de Cubanos Residentes en Brasil José Martí (Ancreb-JM), quien expresó que esta acción de Washington es un intento desesperado y criminal de provocar un colapso total de la economía cubana y castigar por hambre y oscuridad a millones de familias.

«El decreto firmado ayer por el que se cree policía mundial y emperador del mundo, que señala a Cuba una amenaza a los EE. UU., es un ridículo», remarcó la comunidad patriótica cubana en Nicaragua Antonio Maceo, en mensaje publicado en redes sociales. Agregó que lo que la amenaza es, desde hace 67 años, la dignidad y valentía del pueblo cubano ante un bloqueo ahora recrudecido.

La Asociación de Cubanos Residentes en Angola (Accra), dijo: «Desde Angola, tierra hermana de Cuba y testigo del internacionalismo solidario de nuestro pueblo, la Accra levanta su voz para recordar que la unidad es hoy un deber moral y que la diáspora puede –y debe– ser parte de la defensa, la reconstrucción y el futuro de la nación», refirió el comunicado.

¿Alguien en su sano juicio, persona honesta, informada y objetiva, puede creer que un pequeño país, bloqueado, con diez millones de habitantes, puede constituir peligro alguno a la mayor potencia económica del mundo?, cuestionó la Asociación Cultural José Martí de Concepción, capital de la región chilena del Biobío, en Chile. (Redacción Internacional)