Cuba superará medida ejecutiva de Donald Trump, asegura Díaz-Canel

«Aunque haya cerco con el combustible, Cuba no se va a dejar vencer por el imperio», manifestó el jefe de Estado durante el pleno extraordinario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC) en esta capital.

También instó al pueblo, con los militantes del PCC a la vanguardia, «a luchar, a crear, a transformar, a construir y a compartir resultados con resistencia creativa e inteligencia», según la reseña del encuentro publicado en la página de la Presidencia de la República.

Así, afirmó, es la mejor manera de reaccionar a la orden ejecutiva rubricada por Trump, que a partir de calificar a Cuba una amenaza para la seguridad norteamericana, establece aranceles para los países que envíen petróleo a la isla.

Díaz-Canel anunció que Cuba denunciará en los espacios posibles esa medida y aseguró que la condena cubana será apoyada por los países y organizaciones que cada año solicitan el cese del bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba en la Organización de las Naciones Unidas.

«¿Qué derecho tiene un emperador?; ¿qué derecho tiene un imperio?; ¿qué derecho tiene el gobierno de una potencia para negar el combustible que necesita para desarrollarse un pequeño país?», cuestionó, y aseguró que Cuba es un país de paz, ocupado en promover su desarrollo sin amenazar la seguridad nacional de ningún Estado.

«Nosotros, incluso en medio de toda esta agresión y del bloqueo de todos estos años, hemos dicho que tenemos capacidad y disposición para dialogar con el gobierno de EEUU. Lo que pasa es que el diálogo no puede ser bajo presiones. El diálogo tiene que ser en condiciones de igualdad, de respeto, sin condicionamientos previos», subrayó.

«En la relación Cuba-Estados Unidos hay una asimetría, y la asimetría la puso Estados Unidos con el bloqueo», apuntó.

«Nosotros, expuso, no agredimos a EEUU. Nosotros no tenemos nada en contra del pueblo norteamericano», añadió, y señaló que, debido a la hostilidad de la Casa Blanca, los pueblos de ambos países no tienen relaciones culturales, científicas, deportivas y educativas.

Por otra parte, el presidente cubano se refirió a la reciente agresión militar de EEUU a Venezuela y comentó que la acción es parte de una guerra contra ese país iniciada mucho antes del pasado 3 de enero, cuando apresaron al presidente Nicolás Maduro y su esposa.

Acerca de ello, destacó el enfrentamiento de combatientes cubanos contra «fuerzas élite de los EEUU que tenían ensayada una operación para realizar el secuestro del presidente en pocos minutos, con superioridad de hombres, con superioridad tecnológica, con superioridad de armamento, con drones, con un despliegue sofisticado de tecnología y con un poder de fuego tremendo».

«Un día habrá que reconocer cuánto aportó el valor y el ejemplo de los 32 cubanos que cayeron enfrentando la invasión de EEUU a Venezuela para todo lo que está pasando y lo que pueda pasar en el futuro», dijo, y advirtió que «el imperio tiene que sacar las cuentas de lo que le costaría una agresión a Cuba».

El pleno extraordinario del PCC en La Habana concluyó un proceso realizado en todas las provincias e Isla de la Juventud, orientado a promover el crecimiento integral del país a partir de proyecciones territoriales y asegurar el desempeño protagónico de los militantes en los programas económicos y sociales.( rc/raj)