Termoeléctrica Guiteras sale del SEN para solucionar defecto en caldera

Matanzas- Fuera del sistema electroenergético nacional (SEN) se encuentra desde esta mañana la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, con el propósito de solucionar un defecto en el área de caldera.

Según explicó a la Agencia Cubana de Noticias Rubén Campos Olmo, director general de la industria, la parada tiene como causa fundamental una avería de falta de hermeticidad a la altura del cuarto nivel de quemadores, que provocó expulsión de gases y un poco de llamas.

Para abordar el problema resulta necesario hacerlo con la máquina fuera de servicio y despresurizar caldera, un proceso cuya duración dependerá de los niveles y las características de la afectación, que evaluaremos cuando podamos llegar al lugar, detalló el ingeniero.

Apuntó Campos Olmo que esta nueva falla de la unidad, punta de lanza en la generación térmica en el país, se originó en un lugar donde no se trabajó durante el reciente mantenimiento ligero a la CTE, sino que «surgió ya en la operación del bloque, una vez que se reincorporó a la generación base», subrayó.

La Antonio Guiteras, de más de 36 años de fundada, se benefició la semana anterior de más de 500 acciones correctivas y de limpieza, con una ruta crítica marcada por la necesidad de disminuir el consumo de agua y la finalidad de elevar la potencia y estabilidad de la planta al menos hasta el mes de marzo, fecha en que se prevé una intervención más prolongada (25 días).

Con números que denotan su regularidad, pese al paso del tiempo y la falta de una reparación capital, esta central generadora sobresale por ubicarse en la zona occidental de la Isla, donde se concentran las mayores cargas, y consumir crudo nacional por oleoducto, sin necesidad de gastos por concepto de transportación, entre otras ventajas.

