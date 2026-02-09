Esta tarde Mesa Redonda: Información sobre las acciones que adopta el país para enfrentar la actual situación (II)

Los ministros de Finanzas y Precios, el Banco Central de Cuba y Comunicaciones, comparecerán en la Mesa Redonda para informar sobre las acciones que adoptada el país para enfrentar el arreciamiento de las agresiones estadounidenses contra Cuba.

El programa se transmitirá desde las 7:00 p. m por Cubavisión, Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Habana Cuba y los canales en redes de Cubadebate y la Mesa Redonda-. Esta emisión se retransmitirá a través del Canal Educativo al final su programación.