Acciones presupuestarias, bancarias y de las telecomunicaciones ante el aumento de las agresiones estadounidenses

El presupuesto del Estado cubano mantiene y ratifica su carácter profundamente social y humanista, al garantizar el acceso universal y gratuito a servicios esenciales como la educación, la salud pública, la seguridad social y la asistencia social, aun en un escenario marcado por fuertes restricciones económicas. Así lo afirmó Vladimir Regueiro Ale, ministro de Finanzas y Precios, durante su intervención en la Mesa Redonda.

De acuerdo con el titular, el presupuesto constituye una expresión concreta de las conquistas sociales de la Revolución y un respaldo directo a los derechos de la población. «Ciertamente hay un grupo de acciones que se han adoptado para ratificar ese papel humanista que tiene nuestro presupuesto. Es un presupuesto social porque en el mismo se expresan las conquistas de nuestra Revolución», subrayó.

Regueiro Ale explicó que el presupuesto respalda el disfrute de derechos fundamentales, garantizando el acceso universal y gratuito a la educación y la salud, así como la protección de la seguridad social y la asistencia social dirigida a los sectores más vulnerables. En ese sentido, precisó que cuentan con respaldo presupuestario las atenciones especiales que requieren determinados grupos de la población, así como los programas de desarrollo de la cultura y el deporte, áreas a las que —dijo— el país no renuncia pese a las actuales condiciones económicas.

El ministro recordó que recientemente comparecieron en la Mesa Redonda los titulares de sectores como Educación Superior, Educación y Transporte, quienes explicaron cómo estos ámbitos del presupuesto continúan recibiendo altos niveles de financiamiento. Según señaló, lo que se ha producido es un reordenamiento y un rediseño de los niveles de actividad, sin afectar la garantía de los servicios a la población.

«Se ratifican en un reordenamiento, en un rediseño de los niveles de actividad, pero se garantizan a nuestra población. Y esto tiene respaldo desde el presupuesto», afirmó, al tiempo que insistió en la importancia de transmitir esa garantía como un mensaje claro al pueblo cubano.

No obstante, reconoció que sostener este nivel de protección social implica esfuerzos adicionales y exige reforzar los mecanismos de control del gasto público. En su intervención, enfatizó que el control del presupuesto es una responsabilidad colectiva y no una tarea exclusiva del Ministerio de Finanzas y Precios ni de los organismos de la Administración Central del Estado.

«En cada unidad presupuestada, en cada gobierno, existe esa responsabilidad de todos los que tenemos una asignación presupuestaria», apuntó, y llamó a que directivos y trabajadores hagan un uso racional y eficiente de los recursos asignados a la salud, el deporte, la cultura y otros servicios sociales.

Racionalidad, ahorro y prioridades

Regueiro Ale explicó que mantener la vitalidad del sector social exige una revisión permanente de la racionalidad del gasto, del ahorro y de la postergación de aquellos desembolsos que no resultan imprescindibles en el momento actual. Este ejercicio, dijo, permite proteger los derechos y garantías de la población mediante un reordenamiento de las partidas de gasto acorde con las prioridades del país.

En paralelo, el presupuesto se utiliza también como una herramienta para reorientar financiamientos hacia actividades productivas estratégicas. En particular, el ministro destacó el papel del fondo para el desarrollo agropecuario, al que pueden acceder los productores con el objetivo de incrementar la producción de alimentos, fortalecer la autonomía productiva local y avanzar en la suficiencia alimentaria desde cada territorio.

«El presupuesto es garantía, pero es también una herramienta que tiene el Estado y el Gobierno para conducir la economía», afirmó Regueiro Ale, quien subrayó que estas decisiones contribuyen a respaldar la resistencia y la resiliencia de la economía cubana en función del bienestar de la población.

Captación de ingresos y disciplina tributaria

Otro de los temas centrales abordados fue la captación de ingresos, considerada una variable clave para sostener el gasto social. El ministro informó que para el año en curso está previsto un crecimiento importante de los ingresos presupuestarios, lo cual permitirá respaldar un nivel de gasto social que representa el 66 % del total del presupuesto.

Ese gasto se concentra fundamentalmente en áreas como la educación, la salud, la asistencia social y la seguridad social. Sobre esta última, Regueiro Ale reconoció los retos existentes, pero destacó el compromiso del presupuesto con el incremento parcial de las pensiones.

«Hay un compromiso de incremento parcial de las pensiones que no da la solución total, como se ha explicado en ocasiones anteriores, pero es un esfuerzo también desde el presupuesto», señaló. Este incremento tendrá en 2026 una expresión superior a los 20 000 millones de pesos, recursos que ya están previstos y respaldados en el presupuesto del Estado. Según aseguró, ello garantiza que todos los meses los pensionados recibirán sus pensiones, como parte de la protección especial que demanda este sector de la población.

Ante la reducción de algunos niveles productivos y su impacto en la economía nacional, el ministro insistió en la necesidad de extremar la rigurosidad en la captación de ingresos. En ese contexto, se refirió a la campaña nacional de declaración y pago de tributos, que involucra a contribuyentes de todos los sectores de la economía.

Regueiro Ale calificó el pago de impuestos como una expresión de participación colectiva y de solidaridad social. «Es la convergencia de un derecho solidario y también de un deber de contribuir al sostenimiento de los gastos sociales», afirmó, y convocó a una mayor disciplina y oportunidad en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Al mismo tiempo, adelantó que la administración tributaria reforzará sus resortes institucionales y administrativos para velar por el cumplimiento de la ley, en correspondencia con los reclamos expresados por la población en los intercambios y estados de opinión.

Beneficios fiscales, producción y energías renovables

En relación con el respaldo presupuestario a la producción, el ministro ratificó la continuidad de los beneficios tributarios y de las renuncias fiscales destinadas a estimular actividades productivas, incluidos los apoyos para la importación de materias primas, insumos y bienes que favorezcan los encadenamientos productivos.

Reconoció, no obstante, que estos mecanismos deben divulgarse y promoverse más, para que los actores económicos conozcan y aprovechen las facilidades existentes, como la reducción de aranceles y otros incentivos fiscales que impactan directamente en los costos de producción.

Regueiro Ale destacó como una experiencia favorable el impulso dado por los gobiernos locales a proyectos de energías renovables, con participación del sector no estatal y beneficios tributarios que incluyen la exención del pago de impuestos hasta la recuperación de la inversión. Estas iniciativas, dijo, contribuyen a la autonomía energética y a la sostenibilidad de servicios esenciales como la salud, la educación y la atención social en hogares de ancianos y casas de abuelos.

En ese sentido, explicó que el ordenamiento del gasto presupuestario de este año respalda la decisión anunciada por el Presidente de la República de priorizar el uso de energías renovables en los servicios sociales, combinando asignaciones directas de recursos con incentivos fiscales.

Control de precios y participación popular

El ministro no obvió la existencia de irregularidades en materia de precios, asociadas a deficiencias en la concertación, la contratación y el control administrativo. Llamó a fortalecer el papel de los colectivos laborales, no solo de los directivos, en la ejecución y el control del presupuesto y en la evaluación de los resultados y la calidad de los servicios que se prestan a la población.

Asimismo, insistió en la necesidad de activar y perfeccionar mecanismos como las comisiones y comités de concertación de precios, especialmente en el sector agropecuario y en la comercialización de bienes y servicios básicos. Defendió que los precios se establezcan mediante procesos reales de concertación, con participación de los productores y de los actores económicos, y no como imposiciones.

Regueiro Ale subrayó también la importancia de la participación popular para enfrentar las violaciones en materia de precios, creando espacios para la denuncia y el control desde las comunidades, con la intervención de los factores locales.

Al cierre de su intervención, el ministro reiteró que, pese a las restricciones económicas y su impacto en la economía nacional, el presupuesto del Estado respalda las principales acciones para proteger los servicios esenciales y mantener la esencia del proyecto social cubano.

«Hay un respaldo desde el presupuesto a esa filosofía de proteger los servicios esenciales de la población», afirmó, y subrayó que esta tarea involucra a los colectivos laborales, los directivos, el Gobierno central y los gobiernos locales, como titulares de importantes asignaciones presupuestarias respaldadas por la Ley del Presupuesto vigente.

Comunicaciones en tiempos de desafío energético

Mayra Arevich Marín, ministra de Comunicaciones, señaló que en el actual escenario energético el sistema de comunicaciones del país ha convertido las dificultades en una oportunidad para fortalecer sus servicios y avanzar en la transformación digital.

El objetivo principal, afirmó, es «preservar los servicios de telecomunicaciones, postales e informáticos que son muy importantes para la población y la economía del país», apoyándose en la agenda digital y en la estrategia nacional de inteligencia artificial.

La conectividad se reconoció como un pilar esencial, pues sin ella «no pudiéramos llegar al escenario final de los actores económicos, de la población». Por ello, se han impulsado programas de apoyo para optimizar recursos y garantizar continuidad. El reto es grande: sostener un sistema dependiente de la energía que abarca telecomunicaciones, radiocomunicaciones y el sector postal.

En este sentido, se avanza en la sustitución de baterías en ETECSA y en proyectos estratégicos de energía renovable, principalmente solar, con iniciativas en la Empresa de Telecomunicaciones y en Correos de Cuba, además de planes más complejos para radio y televisión.

La colaboración con la Unión Eléctrica, la industria electrónica nacional y las importaciones de sistemas fotovoltaicos busca dar mayor estabilidad al sector, integrando estas acciones al proyecto nacional de energía renovable.

Un aspecto clave ha sido el apoyo de los gobiernos locales, que han destinado recursos propios para instalar sistemas solares. «Tenemos el ejemplo de Mayabeque, tenemos el ejemplo de Sancti Spíritus», reconoció la ministra, destacando la disposición de otros territorios a sumarse.

Plataformas digitales y atención a la población

En medio de esta situación, se subrayó la importancia de los canales de asistencia y atención a la población.

Se recordó la vigencia de números como el 112 para telefonía fija, el 114 para reportar interrupciones —también vía SMS— y el 118 para información comercial y quejas. Se añadieron líneas específicas como el 264 2266 2244 para asistencia de telefonía fija alternativa y el 2266 para usuarios de telefonía móvil.

Entre los avances, se destacó el número 800 8 888 88 para Transfermóvil y Mi Transfer, servicios digitales imprescindibles.

Transfermóvil, próxima a cumplir diez años, fue definida como «una plataforma para el pueblo», con más de 60 trámites y capacidad de funcionar offline.

Se presentó además la tienda digital de ETECSA, Servicios en Línea (www.tienda.etecsa.com), donde los usuarios pueden gestionar servicios de telefonía fija, móvil e internet, incluyendo solicitudes como el aumento de velocidad en Nauta Hogar.

Este espacio se complementa con las plataformas soberanas de pago digital, Transfermóvil y Enzona, que acercan el comercio electrónico y bancario a la población.

Las plataformas nacionales continúan ampliando sus funcionalidades. Se hizo un llamado a utilizar Todus, la mensajería instantánea incluida en los paquetes de datos, que ya permite llamadas y trabaja en la incorporación de videollamadas.

Se destacó el papel de Picta, canal de contenidos que apoya la educación y la cultura, y de Apklis, repositorio de soluciones informáticas que brinda oportunidades a desarrolladores y acceso a aplicaciones. Asimismo, se resaltó Soberanía, portal de gobierno digital que facilita la identidad digital y el acceso a trámites, con un llamado al uso responsable de internet y a la protección en ciberseguridad.

En cuanto a los servicios postales, se aseguró la continuidad de la distribución de prensa y paquetería, esta última vital para la población y para los ingresos externos del país.

Correos de Cuba avanza en proyectos de energía renovable y en la coordinación de horarios con gobiernos locales, fortaleciendo la autonomía municipal. Se reconoció también el reto de sostener los servicios de radio y televisión, esenciales para la cultura y la información del pueblo, y se hizo un llamado al uso del antivirus nacional y a la expansión de la firma digital para personas naturales.

Dentro de Apklis se encuentra la aplicación de Softel para la firma digital, que permite crear certificados personales y laborales, combinarlos y gestionarlos desde una suite disponible para todos los usuarios. Se invitó a la población a aprovechar estas herramientas creadas con talento nacional.

En este contexto, la titular destacó el papel de los Joven Club de Computación, institución fundada por Fidel que cumple 37 años y se reinventa acercándose más a las comunidades. Se mencionó su labor en casas de abuelos, hogares de niños y espacios de alfabetización digital, así como la creación de competencias en el uso de aplicaciones como Transfermóvil, Enzona, Picta, Todus, Apklis y Ticket.

Se resaltó el trabajo en robótica y ciberseguridad, con servicios de atención a incidentes a través del 18810 y la gestión de licencias y permisos para telecomunicaciones.

Finalmente, la ministra recordó el compromiso del sector con la población, incluso en medio de las dificultades energéticas: «Quiero aprovechar que estamos en la jornada del día del comunicador para felicitar a nuestros trabajadores, que el año pasado trabajaron muy duro con una gran resiliencia para dar respuesta a todas las dificultades que tenemos», expresó.

Con este reconocimiento, reafirmó que el Ministerio de Comunicaciones seguirá impulsando la transformación digital y garantizando los servicios de telecomunicaciones como parte esencial del desarrollo del país. (Randy Alonso Falcón, Oscar Figueredo Reinaldo, Thalía Fuentes Puebla, Verónica Alemán Cruz)

Noticia en construcción