Restablecen orden en penal de Ciego de Ávila

(Foto: Ministerio del Interior)

La Habana, 20 feb (ACN).— En horas de la madrugada de este jueves 19 de febrero se produjo un incidente que alteró el orden en el Establecimiento Penitenciario provincial de Ciego de Ávila, informó el Ministerio del Interior (Minint) desde sus redes sociales.

Los hechos ocurrieron cuando dos sancionados por delitos de robo con fuerza, hurto, sacrificio de ganado mayor, evasión de detenidos y tenencia ilegal de arma blanca, junto a otros reclusos con antecedentes similares, cometieron una violación grave del reglamento penitenciario.

Como resultado de la actuación de las fuerzas del Minint se restableció el orden con racionalidad y determinación, garantizando la seguridad en la instalación.

El organismo precisó que sucesos de esta naturaleza transgreden la tranquilidad del sistema penitenciario y recibirán el rigor de la legalidad socialista en beneficio de la seguridad colectiva.