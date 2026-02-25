Una colección para amarla, para aprender con ella

«Aprovechen, estudien…», fue la invitación, mirando al futuro, que este martes en la mañana hizo el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a los jóvenes que habían vivido, desde el Salón Portocarrero del Palacio de la Revolución, la presentación de las Obras Escogidas del General de Ejército, Raúl Castro Ruz.

Lo dijo motivado por la necesidad de entender cada vez mejor la historia, en un mundo donde la verdad es una de las virtudes más lastimadas, y donde la lucha por las nobles causas parecen no estar de moda. Su invitación a transitar por nueve tomos de sustancia y belleza ha quedado estampada en el prólogo, por él escrito, en el que expresa: «Raúl forma parte de esa generación que valoró la vida por encima de todo y luchó por defenderla, aunque en ello le fuera la suya propia».

En otras líneas del pórtico a las Obras Escogidas, Díaz-Canel asegura a todo posible lector, que justamente ese Raúl defensor de la vida será el que podrá encontrarse en las páginas, «a lo largo de nueve intensos tomos que cierran con su medular discurso en ocasión del 65 aniversario del triunfo de la Revolución». Habla del General de Ejército como «el cubano que lo ha dado todo por su país y que acompañará siempre el camino sacrificado y difícil, pero necesario y hermoso, de la Revolución Cubana».

Ante cien jóvenes –50 de ellos pertenecientes a diferentes sectores de la sociedad cubana; y otros 50, estudiantes del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Vladimir Ilich Lenin–, el doctor en Ciencias Históricas, Elier Ramírez Cañedo –quien tuvo a su cargo la presentación junto al prestigioso intelectual y presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto Jiménez–, no pasó por alto que este martes era 24 de febrero.

No podía haber un día más señalado, no podía haber mejor lugar para hablar sobre las Obras Escogidas de Raúl, dijo Elier. Y entonces recordó, entre otras coincidencias históricas, la contienda libertaria reiniciada en Cuba el 24 de febrero de 1895; y que un 24 de febrero, pero de 1899, entró el Generalísimo Máximo Gómez a La Habana, procedente de la región central de la Isla; que el Directorio Revolucionario 13 de Marzo fue fundado el 24 de febrero de 1956; y que el 24 de febrero de 1976 se proclamó la primera Constitución Socialista de Cuba, y que justamente en ese momento el compañero Raúl tuvo a cargo las palabras centrales.

Sobre el General de Ejército, Elier Ramírez resaltó que ha sido el «timonel de la Revolución Cubana durante más de seis décadas», y que aún se mantiene con el pie en el estribo. Seguidamente, en referencia a la obra editorial, compilada por Ediciones Celia, recordó que esta comenzó a gestarse hace poco más de cuatro años en la Oficina de Asuntos Históricos, la misma que fundara Celia Sánchez Manduley.

Como se conoce, el entonces director de ese Centro, Eugenio Suárez Pérez (ya fallecido), y el jefe de la Dirección de Preservación del Patrimonio Documental del Palacio de la Revolución, Alberto Alvariño Atiénzar, fueron quienes soñaron y pensaron los primeros pasos de una obra editorial que cuenta con más de 500 documentos y más de 5 000 páginas, las cuales se enriquecen con más de 2 070 notas a pie de página.

Cada volumen –explicó– posee un código QR que remite a imágenes de Raúl en etapas específicas. Los textos podrán encontrarse en los sitios web del Partido Comunista y medios de prensa del país. Esta obra, comentó, no es «para adornar estantes», es «un tesoro de inestimable valor para los jóvenes». El también vicejefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista fue explícito en el deseo de que la colección circule, se estudie, y se ame.

Palabras sobre una «Colección Extraordinaria»

Por un hermoso detalle comenzó Abel Prieto Jiménez su conversación con el centenar de jóvenes presentes en el Salón Portocarrero, y con todo el auditorio: comentó que muchos estaban allí por primera vez; que el recinto debe su nombre a una obra de la plástica vanguardista de Cuba, cuya autoría es de René Portocarrero; habló del precioso vitral del artista cubano Mario Gallardo, «Sol de América Revolución», ubicado en Palacio; y reparó en que «aquí hay helechos de la Sierra Maestra, del Escambray…».

En sus reflexiones sobre las Obras Escogidas, Abel afirmó que estos libros tienen una enorme significación para los cubanos, y también para quienes, desde otros lugares del mundo, siguen viendo en la Isla un paradigma de firmeza en momentos de traición y de miedos frente a las amenazas de un emperador grotesco.

A los especiales destinatarios de la obra editorial, el prestigioso pensador contó que leer la colección le ha permitido entender qué cosa es el liderazgo de Raúl –que es diferente del de Fidel, al tiempo de ser continuidad del legado del Comandante en Jefe, como también es continuidad, dijo, el compañero Díaz-Canel–.

Habló del Raúl profundamente martiano, de su incansable vocación como educador –siempre preocupado porque el ejército cubano entendiera el sentido de la lucha–. Destacó el estilo coloquial, único, cubanísimo del General de Ejército; y en otro momento de su intervención destacó que, en sus páginas, «Celia es una presencia muy frecuente, es como un ángel de la guarda».

El Presidente de Casa de las Américas comentó a los jóvenes que en este momento resulta vital que las nuevas generaciones, los maestros, las familias, conozcan la historia, porque el mundo sufre de simplificaciones y de muchas tergiversaciones. Abel alertó sobre la grave crisis cultural y ética que marca al planeta.

Entre referencias a citas y expresiones de especial valor, Abel Prieto hizo énfasis en el humanismo de Raúl; en su filosofía de jamás humillar a un subordinado; en la naturalidad con la que siempre ha hablado de la muerte; en su sentido de la lealtad a los amigos; en la importancia que siempre le ha concedido a la unidad y al respeto por la verdad. El escritor, al referirse a las Obras Escogidas, habló de leerlas como vivir un impresionante recorrido por la historia.

Fue una jornada llena de emociones patrias, en la cual también se encontraban presentes, entre otros dirigentes e invitados, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz; el secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista, doctor Roberto Morales Ojeda; el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa; el secretario del Consejo de Ministros y general de División, José Amado Ricardo Guerra; todos miembros del Buró Político.

Para la memoria colectiva y para el porvenir

Los documentos que guardan estas páginas permiten seguir el hilo de una vida en Revolución, y los hechos históricos fundamentales de Cuba en los últimos 70 años, afirmó el historiador Elier Ramírez Cañedo, vicejefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, al presentar las Obras Escogidas de Raúl Castro Ruz, en la Universidad de La Habana.

No fueron casuales la fecha elegida ni el lugar: en la Universidad «siempre aprendemos a ser revolucionarios y a defender la Patria», aseguró Daily Sánchez Lemus, subdirectora de la Oficina de Asuntos Históricos, y calificó al 24 de febrero como un día insurrecto. Justamente, las Obras, que constituyen «un regalo para la juventud cubana», inician con un artículo de 1951 publicado por Raúl en Saeta, publicación del Alma Mater.

Ante un auditorio compuesto por jóvenes estudiantes –quienes recibieron como obsequio del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (ujc) la colección de nueve tomos– se reseñaron las virtudes del General de Ejército, a quien se calificó como paradigma de varias generaciones de revolucionarios, sencillo, audaz, honesto, exigente con los demás y consigo mismo.

La colección, valoró Ramírez Cañedo, presenta al estratega y al defensor y constructor de la Revolución Cubana, al estadista, al guía: deviene manual de dirección, tratado de ética revolucionaria, arsenal ideológico y canto a la unidad.

En el complejo tiempo que vivimos, estas Obras deben ser estudiadas y debatidas –señaló– pues son alimento para la memoria colectiva y para el porvenir que construimos.

Esta entrega, a cargo de Ediciones Celia, contiene más de 500 textos, varios de ellos inéditos; y se inserta en el movimiento político que vive nuestro país en torno al centenario de Fidel y al cumpleaños 95 de Raúl, en 2026.

Desde hace varios meses es posible acceder a la versión digital en los sitios web del Partido y de medios de prensa del país. (Alina Perera Robbio) (Yailén Delgado Calvo)