Cuba ratifica su compromiso absoluto y categórico contra todos los actos, métodos y prácticas terroristas

Declaraciones del viceministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, Carlos Fernández de Cossío.

En el día de ayer nuestras autoridades denunciaron un intento de infiltración con fines terroristas por parte de 10 personas, en una embarcación con matrícula del Estado de Florida, en Estados Unidos.

Desde el primer momento, y habiéndose detectado que el medio naval procedía del territorio de Estados Unidos, las autoridades cubanas han mantenido comunicación sobre este intento terrorista con sus contrapartes estadounidenses, incluyendo el Departamento de Estado y el Servicio de Guardacostas. Está en curso un proceso investigativo dirigido a esclarecer los hechos con todo rigor. El gobierno cubano tiene disposición a intercambiar con el estadounidense sobre este hecho.

Entre otros requerimientos, solicitaremos información sobre los implicados, el medio utilizado y otros detalles, a las autoridades estadounidenses mediante los mecanismos vigentes entre los dos países.

Las autoridades del gobierno estadounidense han mostrado disposición a cooperar en el esclarecimiento de estos lamentables hechos.

Es oportuno precisar que los 10 individuos involucrados en el hecho son los siguientes: Cristian Ernesto Acosta Guevara, Conrado Galindo Serrior, José Manuel Rodríguez Castelló, Leordán Cruz Gomez, Amijail Sánchez González, Roberto Álvarez Ávila y Pavel Alling Peña, Michael Ortega Casanova, Ledián Padrón Guevara y Héctor Duani Cruz Correa, estos últimos 4 fallecidos.

En una información inicial se mencionó, por error de apreciación en la identificación, a Rolando Roberto Ascorra Consuegra, quien no forma parte del grupo, si bien es una persona conocida por su trayectoria vinculada a acciones e intenciones violentas contra Cuba.

Como ya se informó, entre los elementos ocupados en la embarcación se encuentra armamento. Entre ellos fusiles de asalto, fusiles de francotirador, pistolas, cocteles Molotov, múltiples equipos de asalto que incluyen equipos de visión nocturna, chalecos antibalas, bayonetas de asalto, ropa de camuflaje, municiones de diverso calibre, alimentación para uso en combate, medios de comunicación y un grupo importante de monogramas de organizaciones contrarrevolucionarias de corte terrorista. Esta información sigue siendo preliminar. Se brindarán más detalles en los próximos días.

Este no es un acto aislado.

Cuba ha sido víctima de agresiones y de incontables actos terroristas desde hace más de 60 años. En su mayoría organizados, financiados y ejecutados desde territorio de los Estados Unidos.

En los últimos años las autoridades cubanas han denunciado el incremento de los planes y las acciones violentas y terroristas contra Cuba, y el sentimiento de impunidad que prevalece en los organizadores y ejecutores ante la inacción frente a ellos. Las autoridades cubanas han dado a conocer con regularidad al Gobierno de Estados Unidos información de las personas que en los últimos años se han dedicado a promover, financiar y organizar actos violentos y terroristas contra Cuba.

Esta información incluye la lista nacional de personas y entidades que han sido sometidas a investigaciones penales y se encuentran buscadas por las autoridades cubanas, a partir de vinculación con actos de terrorismo. Ella se elabora en conformidad con la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, las normas y principios del derecho internacional y el ordenamiento jurídico nacional.

Dos de los perpetradores, Amijail Sánchez González y Leordan Enrique Cruz Gómez, están incluidos en dicha Lista que fue compartida con Estados Unidos en 2023 y 2025, y gozaban de impunidad dentro del territorio estadounidense. El gobierno cubano aún espera respuestas a las solicitudes de información sobre ellos y el resto de los individuos y organizaciones incluidos en la Lista emitida.

Los grupos anticubanos que operan en Estados Unidos acuden al terrorismo como expresión de su odio contra Cuba y la impunidad que creen disfrutar.

Cuba ratifica su compromiso absoluto y categórico contra todos los actos, métodos y prácticas terroristas en todas sus formas y manifestaciones.

Nuestro país mantiene un desempeño ejemplar en el enfrentamiento al terrorismo, y ha cumplido, y continuará honrando, los compromisos que ha asumido en esa materia. Cuba es parte de los 19 convenios internacionales relativos al terrorismo, conforme a lo cual ha puesto en vigor medidas legales e institucionales encaminadas al enfrentamiento efectivo a ese flagelo. Cuba tiene el deber y la responsabilidad de proteger sus aguas territoriales.

Nuestro desempeño es congruente con el derecho internacional que asiste a todos los países, incluido el propio Estados Unidos. Es, además, parte de la defensa nacional del Estado cubano como pilar indispensable para la protección de nuestra soberanía, la vida, la seguridad y el bienestar de los cubanos.