Presidente Cubano expresa condolencias a Irán tras la muerte del Ayatolá Jameneí

«Enviamos sentidas condolencias al pueblo, gobierno y al presidente Dr. Massoud Pezeshkian por el asesinato del Líder Supremo de la República Islámica de Irán, Gran Ayatolá Seyed Alí Jameneí, extensivas a sus familiares».

Así expresó el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en su perfil en Facebook.

El presidente cubano calificó el hecho como un «execrable acto», que «constituye una violación inescrupulosa de todas las normas del Derecho Internacional y la dignidad humana».

Añadió que «en Cuba será recordado como un destacado estadista y líder de su pueblo, que contribuyó al desarrollo de relaciones de amistad entre Cuba e Irán». (Redacción Digital)