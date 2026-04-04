La juventud cubana protagonizó un domingo productivo

Este domingo, desde muy temprano, se dedicó, a los aniversarios 64 de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y 65 de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM), una jornada de trabajo voluntario que se extendió a lo largo de la Isla y que puso esfuerzos en la tierra, así como en los procesos constructivos de los parques solares fotovoltaicos.

A pie de surco, y bajo un sol que en el amanecer no rasgaba todavía la neblina, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, acompañó labores de siembra en el municipio de Bauta, en la provincia de Artemisa. Allí, varias generaciones de cubanos se enfrascaron en la tarea agrícola, en un mensaje que recuerda la importancia que hoy tiene la producción de alimentos.

«Producir es resistir, y crear es vencer», había recordado días atrás el dignatario, en un encuentro con jóvenes destacados de varios sectores de la sociedad cubana.

(Foto: Estudio Revolución)

Con esa premisa tuvo lugar la jornada productiva en tierras artemiseñas, la cual también contó con la presencia del miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda; así como con la primera secretaria del Comité Nacional de la UJC, Meyvis Estévez Echevarría.

Concluida la faena, Mirthia Julia Brossard Oris, miembro del Buró Nacional de la UJC, que atiende la Esfera Ideológica, expresó que, en medio de las complejas condiciones que vive el país caribeño - agravadas por el recrudecimiento del bloqueo imperial- el 4 de Abril no ha dejado de celebrarse.

La dirigente juvenil mencionó actividades realizadas, como movilizaciones para producir alimentos, foros de denuncia del bloqueo, ascenso a los montes, tribunales pioneriles «Yo acuso al imperialismo», papalotes por la paz y contra el cerco imperial, festivales culturales y conciertos en parques y plazas principales de las ciudades, así como condecoraciones a jóvenes destacados.

Resaltó, como uno de los momentos más especiales, el encuentro del Jefe de Estado con el grupo de jóvenes destacados, a quienes propuso ideas sobre cuánto pueden hacer las nuevas generaciones en las comunidades, cuando ese escenario se ha vuelto esencial en estos días de reajustes de la vida por las diversas limitaciones, especialmente energéticas.

(Foto: Estudios Revolución)

«En Cuba no hay una juventud rendida», afirmó la dirigente, quien, a nombre de sus contemporáneos, recalcó: «Nuestro compromiso, en época desafiante y creativa, es proponer, movilizar, convocar y sumar a todos los jóvenes en las tareas principales, sobre todo hacia las comunidades».

En la jornada -que tuvo acompañamiento musical de jóvenes repentistas del proyecto Punto cubano de la Casa de la Décima de Mayabeque- también se entregó el carné de militante de la Juventud Comunista a 18 cubanos de diferentes sectores de la sociedad cubana.