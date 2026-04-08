La prisión de la apariencia: una aproximación al trastorno dismórfico corporal

Cada mañana, millones de personas entablan una conversación silenciosa con su propio reflejo. Para la mayoría, ese diálogo resulta fugaz y sin consecuencias. Sin embargo, para otras, la mirada devuelve una imagen distorsionada: un rostro o un cuerpo que jamás parece suficiente, donde cada mínimo detalle se transforma en una obsesión patológica. Así se conforma un laberinto interior que porta un nombre cada vez más difundido: el trastorno dismórfico corporal (TDC).

Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, en su quinta edición (DSM-5-TR), se ubica dentro de los trastornos obsesivo-compulsivos y se define como una «preocupación por uno o más defectos o imperfecciones percibidas en el aspecto físico que no son observables o parecen sin importancia para otras personas» (p. 242). Las inquietudes pueden centrarse en una o varias zonas del cuerpo, con especial frecuencia en la piel (acné, cicatrices, arrugas), el cabello (adelgazamiento o vello excesivo), la nariz o asimetrías corporales.

Conforme a lo establecido en el compendio citado, quienes presentan esta condición manifiestan conductas que, lejos de aliviar el malestar, tienden a intensificar la ansiedad y el desasosiego emocional. Entre dichos actos se incluyen: comparar en exceso el aspecto propio con el ajeno; verificar de forma reiterada los “defectos” en superficies reflectantes o a simple vista; someterse a rituales desmedidos de arreglo personal (peinado, depilación, elección de vestimenta); disimular las áreas no deseadas con maquillaje, prendas o accesorios; palpar las zonas conflictivas para comprobar cómo son visualizadas; o practicar ejercicio de manera compulsiva. Estos comportamientos se acompañan de déficits de memoria, sesgos interpretativos y alteraciones en el procesamiento perceptual y visoespacial (Cabrera et al., 2024).

Tales síntomas suelen aparecer en la adolescencia, donde se exacerban las autocríticas sobre la apariencia física y emergen, en el ámbito escolar, el acoso y las burlas (Durán et al., 2023). También conviene precisar que los afectados a menudo presentan otras comorbilidades como el trastorno depresivo mayor, el trastorno obsesivo-compulsivo, los trastornos de ansiedad y los trastornos alimentarios (DSM-5-TR; Galvão de Araújo y Feitosa Junior, 2024), lo que subraya la importancia de un diagnóstico diferencial para un abordaje terapéutico adecuado. Además, el TDC sigue un curso predominantemente crónico, donde las probabilidades de remisión completa son escasas (apenas un 20 % de los casos tratados) y la tasa de recaída entre quienes responden al tratamiento alcanza aproximadamente el 42 % (Rincón Barreto, 2022).

En cuanto al origen del padecimiento, converge una compleja interacción de factores biológicos, ambientales y sociales. Según Durán y otros (2023), influyen decisivamente la predisposición genética; rasgos de personalidad como el perfeccionismo, la timidez o el temperamento ansioso; los ideales de belleza promovidos por la familia y la sociedad; experiencias adversas en la niñez; relaciones parentales disfuncionales; el aislamiento social; así como antecedentes de abuso sexual. A estos se añaden las redes sociales, que intensifican la exposición a cánones estéticos irreales mediante la contemplación habitual de imágenes retocadas con filtros digitales, lo que puede distorsionar la percepción corporal (Dos Santos y Picanço das Neves, 2024).

El trastorno puede acarrear graves consecuencias para quienes lo padecen: pensamientos e intentos suicidas recurrentes (Salavert Jiménez et al., 2019), limitación del funcionamiento psicosocial, con un grado de deterioro que oscila entre la evitación de ciertos encuentros sociales y el confinamiento domiciliario completo; así como un menoscabo significativo en el desempeño laboral, académico o en el cumplimiento de sus roles familiares (DSM-5-TR). A ello se suma la frecuente búsqueda de procedimientos estéticos invasivos —cirugías plásticas, dermatológicas u odontológicas— con la esperanza de corregir las imperfecciones detectadas. Sin embargo, dichas intervenciones rara vez alivian el cuadro clínico, sino que suelen intensificarlo (Gumma y Gumma, 2026) y además exponen al paciente a riesgos médicos innecesarios y a un gasto económico considerable.

Afortunadamente, se dispone de abordajes terapéuticos eficaces para el TDC. Según Durán y otros (2023), existen dos líneas principales: la psicoterapia y la farmacológica. La primera incluye la terapia cognitivo-conductual —orientada a reconfigurar pensamientos obsesivos, enseñar mecanismos alternativos de afrontamiento y fomentar una apreciación consciente de los atributos corporales positivos—, así como grupos de apoyo comunitarios o en línea, que ayudan a reducir el aislamiento y a fortalecer conductas protectoras de la salud mental. En cuanto al tratamiento farmacológico, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina (ISRS) han demostrado reducir la sintomatología en una proporción significativa de individuos.

En definitiva, el TDC no obedece a un capricho ni a una vanidad desmedida, sino a un padecimiento genuino. Solicitar auxilio no debe constituir motivo de vergüenza, sino el primer eslabón hacia la recuperación. Quien sienta identificación con estas líneas debe saber que no está solo y que, más allá del reflejo distorsionado, le espera una vida íntegra, exenta de ataduras obsesivas