«Con ustedes podemos decir que Patria es humanidad»

Que la verdad de Cuba se abra paso porque, como afirmara José Martí, quien se levanta por la nación caribeña, lo está haciendo para todos los tiempos. El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, invitó este viernes en la tarde, para esa vital tarea, a quienes han llegado desde diversas latitudes para sumar ideas en aras de las mejores causas.

Es que nuevamente se ha reunido en La Habana una gran familia para dialogar sobre cómo poner la verdad a buen recaudo, sobre cómo enderezar con urgencia este mundo “al revés” -como diría Eduardo Galeano a propósito de los monopolios que pintan un planeta a conveniencia y por tanto en sentido inverso a lo que realmente pasa. Ha sido, desde el jueves, la V edición del Coloquio Internacional Patria, inaugurada en la capital y que este sábado concluye.

Intensos, apasionados y despiertos como son los pensadores, unos 150 invitados internacionales de 24 países, así como expertos cubanos y miembros del cuerpo diplomático acreditado en la Isla, han vivido un rico programa cuyo escenario principal ha sido la Estación Cultural, en el Vedado capitalino, de Línea y 18. Y este viernes en la tarde aconteció un punto de indudable importancia en la agenda: el encuentro entre el Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y un grupo de participantes en el Coloquio Patria.

Desde el Palacio de la Revolución y también con la presencia de, Roberto Morales Ojeda ,Secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista y del Canciller Bruno Rodríguez Parrilla, ambos miembros del buró político, el presidente de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), Ricardo Ronquillo, y de otros dirigentes, tuvo lugar el intercambio en torno a un proyecto de Patria que busca articular las mejores corrientes del pensamiento, con Cuba como vórtice rebelde.

La presidenta del Comité Organizador de Patria, Rosa Miriam Elizalde, agradeció a todos los que llegaron a la Isla, para participar en el evento, a pesar del poco tiempo que tuvieron para prepararse. Y enfatizó en que la V edición de Patria ha sido muy especial por muchas razones; entre ellas, por la austeridad que ha marcado estas horas y en medio de la cual han podido estar y ser testigos los amigos llegados a la cita.

A pesar de las limitaciones, el Coloquio -ejemplificó Rosa Miriam- ha tenido más participantes que nunca a través de internet. Y sobre la esencia del evento, la prestigiosa periodista expresó que “la columna vertebral de Patria ha sido su militancia política”, con un hilo conductor que ha permitido reflexionar sobre temas muy importantes y de actualidad.

“Esta Patria es un gran abrazo y un gran recordatorio al que nos ha inspirado a todos nosotros, que es el Comandante en Jefe Fidel Castro”, dijo Elizalde, quien resaltó que Patria resulta también una fiesta abierta al pueblo, un espacio para el pueblo, para la familia.

La intelectual agradeció a quienes han hecho posible el éxito del Coloquio Internacional Patria: hizo referencia al Partido Comunista de Cuba, al Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), al Gobierno de La Habana, a entidades como ETECSA, “a tantos compañeros” que se dieron a la tarea de hacer el evento en un momento tan especial para el país, “con tantos peligros acechándonos”.

Seguidamente, se sumaron voces amigas: La argentina María Fernanda Ruiz, experta en comunicación, dio “gracias a todos por esta historia de la cual comenzamos hablando hace diez años”; y dibujó a la Isla como nido para las mejores reflexiones “en estos tiempos atroces”. Nosotros, dijo, “estamos aquí con ustedes: nuestro corazón está aquí, con Cuba”.

Alondra Santiago, joven cubana que vive en tierra mexicana, habló de la Mayor de las Antillas como “un país que le ha entregado mucho al mundo”. Emocionada, trajo a colación “esta tierra tan chiquitica pero tan linda que le ha ofrecido al mundo tanta humanidad”. Nunca, confesó, se avergonzará de su país natal.

El periodista de RT y conductor del espacio “¡Ahí les va!”, Mirko Casale, contó que no es primera vez que está en Cuba, “pero esta ocasión, dijo, ha sido muy especial”. Para él, “era muy importante estar aquí en estas circunstancias”, era un deber, demostrando la unidad y la amistad existentes entre Rusia y el país caribeño.

De estar a la altura de las circunstancias y devolver a Cuba “todo el cariño, todo lo que nos ha dado a todos nosotros y a todos nuestros pueblos” habló el comunicador argentino Bruno Lonatti, quien también, a propósito de la Isla, compartió su apreciación “sobre el nivel de unidad, de compromiso, de conciencia de este momento histórico, que es verdaderamente asombroso”.

Lonatti definió que la Revolución cubana “es una singularidad histórica, es un sacrificio, una resistencia, pero también la construcción de un horizonte distinto”. La resistencia de Cuba -resaltó- “es una victoria de toda la humanidad”.

De Chile, el periodista y profesor Pedro Santander abogó por aprovechar las lecciones que va dejando el ejemplo iraní en el marco de la comunicación de guerra. Él hizo énfasis en el valor que tiene activar comunicadores; recordó que hay experiencias comunicacionales exitosas, “hay muchas, pero no están sistematizadas”; y al respecto dijo que, si eso se logra, cada actor comunicativo podrá ser, como quería Fidel, su propio Comandante en Jefe.

La ecuatoriana Gabriela Rivadeneira, presidenta del movimiento político de izquierda progresista “Revolución Ciudadana”, también hizo explícito el sentimiento de la gratitud; en primer lugar, quiso “agradecer a Cuba por darnos una Casa Patria”, ese espacio físico inaugurado este viernes y que acogerá los propósitos de la gran familia comunicacional.

“El asunto es no dejar de hablar, no dejar de decir, no dejar de pelear”, recalcó Gabriela, quien extendió su convicción de que “Cuba guarda la reserva moral de este continente”.

Una frase hermosísima emergió de lo más profundo de sus emociones: “Ojalá hubiera más Cubas para el mundo”. Así lo dijo porque la nación caribeña, subrayó, “nos ayuda a entender que estamos en el lado correcto de la historia”.

Sin descender en el nivel de lo emotivo, Manolo de los Santos, codirector ejecutivo de The Peoples Forum, comentó a todos estar todavía emocionado por el Acto que tuvo lugar en la histórica esquina de 23 y 12, donde se recordó el 16 de abril de 1961, cuando Fidel declaró el Carácter Socialista de la Revolución cubana. Manolo estuvo allí, junto con los demás participantes en el V Coloquio Patria, y este viernes expresó que “Cuba ha escogido abiertamente, en contra de todas las corrientes, afirmar que el socialismo todavía vale la pena”.

Eso, reflexionó, “para muchos jóvenes en el mundo significa lo más inmenso”. E hizo hincapié, a propósito de Cuba: “Sin ustedes, sin su proceso tan rebelde, creo que estaríamos muy perdidos”. Y compartió otra certeza: “Si millones de jóvenes en Estados Unidos se movilizan, yo creo que se debe, en gran parte, a que Cuba no se ha rendido”.

Especial momento hizo posible la periodista y militante mexicana Alina Duarte, quien aseguró que en sus 36 años jamás había visto un movimiento de solidaridad tan grande con Cuba como el que se está viviendo en tierra

azteca. Ella hizo referencia al acopio de suministros en el Zócalo de Ciudad de México, con destino a la Isla, como algo impresionante. Compartió el ejemplo de personas que hacían viajes de horas para dejar un kilo de arroz, y también afirmó que la comunidad mexicana en los Estados Unidos no deja de preguntar qué hacer para ayudar.

“Entre las izquierdas tenemos a veces problemas, pero no hay nada que Cuba no una”, recalcó Alina Duarte.

Hacia el final de una jornada hecha de inteligencia y de convicciones, Díaz-Canel Bermúdez llamó a sus interlocutores hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, y les expresó que “cada vez que uno los escucha a ustedes expresando la solidaridad con Cuba, sentimos un enorme compromiso”. A ellos, reconoció la valentía que han demostrado al llegar a la Isla.

El dignatario agradeció por el apoyo, por el cariño, por el amor y la honestidad con que los protagonistas del Coloquio Patria se han expresado en estas horas.

“Patria es un evento que ha crecido, que se ha consolidado”, valoró el Jefe de Estado, quien destacó incluso que el evento superó las expectativas. Eran pocos en un principio, recordó Díaz-Canel, para luego subrayar:

“Y miren lo que es Patria hoy: un evento reconocido, con un alcance tremendo, con repercusión. Al equipo de Rosa Miriam hay que felicitarlo”. El mandatario comentó que “los que participan en Patria tienen una militancia revolucionaria”, y esa militancia tiene una cualidad superior, afirmó, porque se trata de una militancia revolucionaria humanista.

Sobre compromisos precedentes, el Jefe de Estado dijo que el más complejo era el de tener una sede, y está cumplido: “Ya tenemos Casa Patria”. Y en cuanto a lo que está por delante, hizo referencia a una nueva meta: crear la Red Social Patria. “Si es posible, vamos a hacerlo”, recalcó, porque tal logro significaría “más articulación”.

Sobre el mundo actual, sobre el capitalismo que hoy está sufriendo una crisis multidimensional, sobre Nuestra América, sobre la “guerra ideológica, cultural y mediática” que sufre Cuba habló el Presidente a sus interlocutores; recordó que “Cuba es hoy un país que está sufriendo una agresión multidimensional por parte de los Estados Unidos”.

Sobre el bloqueo imperial y su etapa más reciente de recrudecimiento conversó también el dignatario, quien volvió a una frase otras veces compartida: “Nosotros todavía no hemos podido construir lo que hemos soñado y hemos querido”.

México y su actitud incondicional con Cuba, esa actitud de acompañar, motivó en el mandatario más de una reflexión. “Una vez más el país latinoamericano que planta es México, la historia se repite”, afirmó; y en cuanto a la Presidenta Claudia Sheinbaum, comentó que ella no imagina todo lo que se le admira y quiere en Cuba, “no imagina cuántos cubanos quisieran poder abrazarla”.

La Federación de Rusia y su apoyo irrestricto a la Isla, en un mensaje al mundo de que Cuba no está sola, formó parte de las reflexiones compartidas por el mandatario. Y en cuanto al país caribeño y su filosofía de la resistencia que no implica estar detenidos, recordó que la “victoria genera victoria”, y que “aquí lo que no podemos es quedarnos con los brazos cruzados”.

Cuba amante de la paz pero que no teme a la guerra; la concepción fidelista de la guerra irregular, con participación defensiva de todo el pueblo, esa que viene de los mambises y que los cubanos conocen como la Guerra de Todo el Pueblo. Tales temas fueron desarrollados por el Jefe de Estado, quien pidió a los amigos expertos en comunicación que ayuden a desmontar, día a día, componentes de la guerra mediática que se hace contra la Isla. Así, hizo referencia a fabricaciones mendaces como la de Estado fallido, colapso, ausencia de dirección colectiva, país aislado…

Defiendan a Cuba, invitó el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista a sus interlocutores, a quienes recordó -porque ellos también lo saben y lo sienten- que la Isla representa mucho para quienes creen que un mundo mejor es posible.

“Tengo la convicción -aseveró el mandatario a los amigos- que con ustedes podemos decir que Patria es humanidad”.( Alina Perera Robbio)