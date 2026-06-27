El movimiento obrero cubano es clave para implementar las transformaciones económicas y sociales aprobadas en el país

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, participó en la sesión final del vigesimosegundo Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), que aprobó el Informe de trabajo con sus objetivos generales, enriquecidos con las intervenciones de los delegados.

A la jornada de cierre asistieron los miembros del Buró Político Manuel Marrero Cruz primer ministro; Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido; Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República; Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la FMC, y de manera especial, el Comandante del Ejército Rebelde, José Ramón Machado Ventura.

En el segundo y último día de trabajo, fue presentado el nuevo Consejo Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba y su Secretariado Nacional, este último compuesto por trece miembros, y que encabezarán Osnay Miguel Colina Rodríguez, como secretario general, y Ekaterina Gowen Dickinson, como segunda secretaria.

«Han sido jornadas muy intensas» dijo Colina tras su elección como Secretario General de la CTC. Al referirse a los retos futuros de la organización obrera comentó que la idea de que la Patria se defiende, que presidió el Congreso, deberá concretarse en cada trinchera. «Hay que desarrollar una nueva etapa con más calidad, con nuestro hacer cotidiano, dedicada a transformar y producir» señaló.

«Asumimos una enorme responsabilidad por el momento complejo que vivimos y los acuerdos adoptados en el encuentro, y la necesidad de rendir cuenta sobre qué hemos hecho y qué nos falta por hacer» dijo.

Debates para impulsar la economía e impactar en lo social

El impulso a la innovación y la generalización de los resultados, el uso de la inteligencia artificial en los procesos de desarrollo local, la necesidad de reactivar nuestra economía a partir de un mejor aprovechamiento de nuestros recursos humanos y las instalaciones disponibles, la atención al hombre, y el trabajo para incrementar la sindicalización de los trabajadores en todas las formas de gestión no estatales, caracterizaron las intervenciones durante la jornada.

Más de una veintena de intervenciones fueron realizadas de manera presencial, y en los territorios a través de videoconferencia, todas enriquecieron los objetivos propuestos en el Informe Central ampliamente debatido por los delegados.

El doctor Gerardo Camacho, médico del Hospital Pediátrico de Villa Clara, se refirió al valor de la innovación en el sector, uno de los más golpeados por el bloqueo de Estados Unidos, y por la imposibilidad de adquirir equipos médicos e insumos en el exterior.

En el orden social, se habló del impacto de los proyectos locales. Así lo hizo el delegado avileño, Alberto Gómez, quien compartió sus experiencias al vincularse con los jóvenes de las Brigadas Técnicas Juveniles asociados al sector energético.

Entretanto, Amaury Echevarría, del sector del turismo, consideró imprescindible mantener el vínculo con los trabajadores del ramo, severamente afectados tras el cierre de instalaciones hoteleras por causa del recrudecimiento del cerco económico de Estados Unidos. En puestos de impacto social ha sido reubicado parte de estos colectivos, lo cual tiene el seguimiento desde las secciones sindicales.