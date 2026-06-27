El movimiento obrero cubano es clave para implementar las transformaciones económicas y sociales aprobadas en el país

Con la aprobación del Informe Central, enriquecido por las intervenciones de los delegados, concluyó el vigesimosegundo Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) que, en su sesión final, contó con la participación del Presidente, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

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Tomado del sitio Presidencia y Gobierno de Cuba
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28 Junio 2026

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, participó en la sesión final del vigesimosegundo Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), que aprobó el Informe de trabajo con sus objetivos generales, enriquecidos con las intervenciones de los delegados.

A la jornada de cierre asistieron los miembros del Buró Político Manuel Marrero Cruz primer ministro; Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido; Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República; Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la FMC, y de manera especial, el Comandante del Ejército Rebelde, José Ramón Machado Ventura.

En el segundo y último día de trabajo, fue presentado el nuevo Consejo Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba y su Secretariado Nacional, este último compuesto por trece miembros, y que encabezarán Osnay Miguel Colina Rodríguez, como secretario general, y Ekaterina Gowen Dickinson, como segunda secretaria.

«Han sido jornadas muy intensas» dijo Colina tras su elección como Secretario General de la CTC. Al referirse a los retos futuros de la organización obrera comentó que la idea de que la Patria se defiende, que presidió el Congreso, deberá concretarse en cada trinchera. «Hay que desarrollar una nueva etapa con más calidad, con nuestro hacer cotidiano, dedicada a transformar y producir» señaló.

«Asumimos una enorme responsabilidad por el momento complejo que vivimos y los acuerdos adoptados en el encuentro, y la necesidad de rendir cuenta sobre qué hemos hecho y qué nos falta por hacer» dijo.

Debates para impulsar la economía e impactar en lo social

El impulso a la innovación y la generalización de los resultados, el uso de la inteligencia artificial en los procesos de desarrollo local, la necesidad de reactivar nuestra economía a partir de un mejor aprovechamiento de nuestros recursos humanos y las instalaciones disponibles, la atención al hombre, y el trabajo para incrementar la sindicalización de los trabajadores en todas las formas de gestión no estatales, caracterizaron las intervenciones durante la jornada.

Más de una veintena de intervenciones fueron realizadas de manera presencial, y en los territorios a través de videoconferencia, todas enriquecieron los objetivos propuestos en el Informe Central ampliamente debatido por los delegados.

El doctor Gerardo Camacho, médico del Hospital Pediátrico de Villa Clara, se refirió al valor de la innovación en el sector, uno de los más golpeados por el bloqueo de Estados Unidos, y por la imposibilidad de adquirir equipos médicos e insumos en el exterior.

En el orden social, se habló del impacto de los proyectos locales.  Así lo hizo el delegado avileño, Alberto Gómez, quien compartió sus experiencias al vincularse con los jóvenes de las Brigadas Técnicas Juveniles asociados al sector energético. 

Entretanto, Amaury Echevarría, del sector del turismo, consideró imprescindible mantener el vínculo con los trabajadores del ramo, severamente afectados tras el cierre de instalaciones hoteleras por causa del recrudecimiento del cerco económico de Estados Unidos. En puestos de impacto social ha sido reubicado parte de estos colectivos, lo cual tiene el seguimiento desde las secciones sindicales.

Sobre cómo aportar más al movimiento «Mi Barrio por la Patria», se refirió la secretaria del Buró Sindical del Ministerio de Justicia, Raisa Valdés Alfonso, al proponer vincular los centros de trabajo a la dinámica de nuestros Consejos Populares, contribuyendo a su caracterización, el reforzamiento de la vigilancia en la comunidad, la higiene comunal y la información en el barrio, que implica ampliar la labor sindical fuera del entorno de la institución.

«Hay que hacerse fuerte dentro», expresó Osnay Miguel Colina, al señalar la importancia de la labor de los buróes sindicales en el entorno laboral, y añadió, «debemos romper ´las cercas´ para lograr una mayor influencia en las comunidades próximas a donde laboramos».

Delegado por Villa Clara, Yoandi Olmos, reiteró la premisa de emanciparnos por nosotros mismos, como estableció Fidel en su concepto de Revolución. Seguidamente, reiteró la importancia que tiene para el país la innovación e hizo un llamado para fortalecer el papel de los Consejos Técnicos Asesores en nuestros centros de trabajo, tomando como referencia el sistema de Gestión de Gobierno basado en Ciencia e Innovación.

La Heroína del Trabajo de la República de Cuba, Digna Morales, profundizó en el concepto de la unidad, y fue enfática cuando habló de la relación administración, sindicato, Partido y la UJC, porque manifestó, «el cuadro es el principal dirigente político de cada lugar».

A propósito del tema, Osnay Miguel Colina Rodríguez, apuntó que «necesitamos poner en cada lugar a personas que actúen con sensibilidad. Debemos actuar así siempre».

Al intervenir durante el debate, Díaz-Canel defendió que en ninguna actividad económica debe haber monopolio, por eso subrayó, la necesidad de «buscar que los más eficientes marquen los precios en el mercado, y quien no lo haga así no podrá sobrevivir como empresa».

«Queremos desatar las fuerzas productivas para que haya más producción, más riquezas y podamos distribuirla con justicia social», puntualizó el Jefe de Estado, quien convocó a los dirigentes sindicales a articular todas estas ideas para su mejor comprensión e implementación en nuestros colectivos laborales.

En representación de un colectivo de más de 400 trabajadores, el delegado Carlos Rafael Quintero, de la Termoeléctrica «Carlos Manuel de Céspedes», en Cienfuegos, expuso que «en medio del cerco energético que tenemos, el propósito será siempre el de continuar generando energía eléctrica para minimizar en lo posible las adversidades, con el acompañamiento de la creatividad de nuestros innovadores».

A propuesta del joven delegado cienfueguero, fue aprobada que la misión energética que impulsa el país, lleve por nombre el del Comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, en reconocimiento a quien consagró una buena parte de su vida al sector de la industria y al eléctrico.

Otro delegado que solicitó hacer uso de la palabra, Ángel Antonio Ferrera, trabajador de la central térmica camagüeyana «Diez de Octubre», recordó, con ejemplos concretos, el impacto del bloqueo y el cerco energético en la calidad de vida del pueblo.

Distinguió seguidamente esencias como el valor, el esfuerzo y la inventiva, herramientas que, según dijo, no abandonarán nunca a los trabajadores eléctricos.  «Si algo debemos hacer, es salir del cerco produciendo más energía y alimentos», ratificó, «defender la Patria es defender la Revolución, ambos conceptos no pueden separarse».

Con la participación de una buena parte de los delegados de los territorios a través de videoconferencia, en la base de las intervenciones del congreso, estuvo la necesidad de reforzar la capacitación y el completamiento de las secciones sindicales, porque el papel del hombre es fundamental junto a su capacidad de comunicar y vincularse permanentemente con los colectivos laborales.

El proceso orgánico previo al Congreso que ahora concluye, comenzó en enero del 2024. Al concluir estas dos jornadas de Congreso, queda el desafío mayor de apoyar e impulsar la implementación de las transformaciones económicas y sociales aprobadas recientemente para, como expresara el lema que presidió la cita obrera, defender la Patria.  (Demetrio Villaurrutia)

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