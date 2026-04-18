«Cuando uno ve la dignidad, la convicción, la decisión y el coraje (de ustedes), uno está convencido de que, por la Patria, la Revolución y el Socialismo, siempre vamos a vencer», expresó el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al término de un nuevo encuentro con cubanas y cubanos, veteranos y jóvenes, integrantes de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC).

Reunidos en el Salón Portocarrero del Palacio de la Revolución, en el intercambio, de unas dos horas, participaron combatientes del Ejército Rebelde, de la clandestinidad, de Playa Girón, de la lucha contra bandidos, de las misiones internacionalistas, participantes en la defensa del pueblo venezolano durante el enfrentamiento contra fuerzas élites del imperialismo en el artero e ilegal secuestro del presidente Nicolás Maduro Moros, y los jóvenes guardafronteras que frustraron el intento de

Infiltración terrorista por la cayería norte de Villa Clara.

En lo que fue un encuentro histórico y entrañable, el más de medio centenar de combatientes estuvo acompañado por los miembros del Buró Político, Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido; los generales de Cuerpo de Ejército, Álvaro López Miera y Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministros de las Fuerzas Armadas y del Interior, respectivamente; el general de División José Amado Ricardo Guerra, secretario del Consejo de Ministros, y Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores.

En el intercambio, que fue conducido por el general de División José Antonio Carrillo Gómez, presidente de la ACRC, se abordaron las tareas permanentes y actuales de la Asociación en esta desafiante etapa.

Inspirado en el contexto de las celebraciones por el Centenario del Natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y los 65 aniversarios de la Proclamación del Carácter Socialista de la Revolución Cubana, el Día del Miliciano, la Fundación del Partido Comunista de Cuba y la contundente Victoria en Playa Girón, en el encuentro se ratificó «la disposición de las diferentes generaciones de cubanos de defender la Revolución, listos para dar la vida, si fuese necesario, en combate».

La defensa de la Revolución empieza en el barrio

Sobre la defensa incondicional de la Revolución en el barrio, en las comunidades, habló el teniente coronel de la reserva Andrés Cobiella Santana, presidente de la Dirección Provincial de la ACRC en la capital, quien explicó las tareas que está desarrollando la Asociación, desde la provincia hasta las organizaciones de base de los municipios, como parte del movimiento popular participativo Mi Barrio por la Patria, en sus tres frentes: Barrio Seguro, Barrio por la Patria y Barrio Productivo.

Con Barrio Seguro —señaló- se promueve que los combatientes y sus familias tengan una participación protagónica en los Días Nacionales de la Defensa y los planes territoriales, actividades que realizan según lo previsto en cada zona de defensa y en coordinación con los CDR, la FMC y demás factores de la comunidad, y que incluyen la organización y activación de los sistemas de vigilancia en cada lugar y áreas de residencia, entre otras misiones.

Con Barrio Participativo, los miembros de la ACRC se han propuesto profundizar su accionar en apoyo a las actividades de las delegadas y delegados del Poder Popular; la atención a los combatientes en situación de vulnerabilidad; además de la movilización en función de la limpieza y la higienización de las comunidades, la recogida de materias primas y la activación de las brigadas sanitarias y de autofocal para la pesquisa epidemiológica, entre otras tareas.

Con Barrio Productivo, la Asociación propicia la promoción y participación de sus integrantes en la puesta en producción de patios, parcelas y otras áreas dirigidas a la producción de alimentos, además de otras actividades.

Y todo ello se hace —señaló Cobiella Santana— profundizando en la formación patriótica militar en las nuevas generaciones, con acciones a nivel de escuelas, con énfasis en la enseñanza media superior, para dar a conocer la historia y las tradiciones de lucha de nuestro pueblo, tarea que fue encomiada por el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, porque ustedes —les dijo— tienen el prestigio para ello, porque son parte de esa historia viva.

El primer coronel Eddy Manuel Sierra Arias, jefe de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria, ponderó la labor que están realizando en estos frentes los miembros de la ACRC y los demás factores de la comunidad, donde los combatientes tienen un gran prestigio y liderazgo.

Constituye una labor —dijo- que está permitiendo consolidar el enfrentamiento al delito, la atención a las personas vulnerables, el impulso a la producción de alimentos y otras tareas que también contribuyen de manera directa a la defensa.

Revolución cubana: una epopeya siempre joven

El papel de las nuevas generaciones en las principales batallas que se han cumplido y se siguen cumpliendo en la defensa de la Revolución, también fue centro de un intercambio en el que varios participantes, como el periodista Milton Díaz Canter, quien estuvo de misión en Angola, primero como combatiente y después como reportero, subrayaron que los jóvenes fueron y siguen constituyendo el principal pilar para continuar la obra de la Revolución.

El teniente coronel Lázaro Reiniel Villar, oficial de la Dirección de Seguridad Personal del Ministerio del Interior que participó en el enfrentamiento contra las tropas élites yanquis que invadieron Venezuela para secuestrar al presidente Nicolás Maduro, homenajeó a los 32 combatientes caídos heroicamente en desigual combate; compañeros —dijo- que nunca dieron un paso atrás y que son ejemplo para nuestros jóvenes.

En nombre de las nuevas generaciones, entre otros, también habló el capitán Yosmany Hernández, comandante de la lancha Guardafronteras, cuya tripulación, compuesta por otros cuatro muchachos, repelió el reciente intento de infiltración terrorista de diez mercenarios fuertemente armados por la cayería norte de Villa Clara, y que demostró la capacidad, valentía, honor, coraje y principios en defensa de la Revolución cubana de nuestros combatientes.

Hernández fue portador de un mensaje de los jóvenes y demás miembros de las Tropas Guardafronteras, en el que ratificaron su disposición a cumplir sus misiones, en situación de combate, por más difíciles que sean, y donde la participación de las nuevas generaciones siempre será protagónica.

ACRC: Historia y futuro

En el encuentro de este sábado en la tarde con sus compañeros de la ACRC, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, habló sobre «las tareas que nos corresponden como parte de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana en estos momentos», a partir de las tres prioridades fundamentales que tiene hoy el país, la defensa de la patria, el desarrollo del Programa Económico y Social 2026 y el movimiento político, de masas, para enfrentar la situación actual.

Tras un amplio análisis del contexto histórico que vive hoy la nación y los desafíos que enfrenta, el jefe de Estado subrayó la importancia del trabajo de la Asociación en los barrios y comunidades, donde, debido a los ajustes que se han hecho en el ámbito laboral y estudiantil, las personas están desarrollando gran parte de sus actividades cotidianas.

Ante la influencia y liderazgo de los combatientes de la Revolución cubana en sus localidades, donde gozan del prestigio que emana de su historia y entrega personal, Díaz-Canel subrayó cuánto pueden, junto a los otros factores de la comunidad y en especial los jóvenes, aportar en el cumplimiento de estas tres prioridades, que incluyen la solución de las problemáticas que hay en cada lugar con la movilización y participación activa de sus habitantes.

El presidente subrayó el rol de la ACRC en la doctrina de la Guerra de Todo el Pueblo, un concepto —remarcó— que se basa en la participación popular y en la que cada cubano debe tener un lugar en la defensa y una misión que cumplir, por lo que —señalo— en el barrio no puede haber nadie sin una posición en la defensa.

Por la experiencia combativa de los miembros de la ACRC, Díaz-Canel resaltó el apoyo que pueden dar tanto en las estructuras de las zonas de defensa, en la puntualización de las tareas y en la preparación del personal; así como en misiones como la producción de alimentos, la vigilancia revolucionaria, el enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y otras tareas.

El jefe de Estado compartió ideas sobre cuánto pueden aportar los combatientes de la Revolución cubana al programa energético, a la economía y la producción, a la batalla comunicacional, al movimiento popular y de solidaridad comunitario, y a la educación patriótica-militar, promoviendo la historia local, de las que ellos también son protagonistas, el reconocimiento a trabajadoras y trabajadores destacados que hay en los barrios, pero de los que se conoce poco sobre su vida laboral, y otras

acciones que enaltecen a las personas y los lugares donde vivimos.

En el nuevo intercambio con una representación de los miles de hombres y mujeres que integran la ACRC, el compañero Díaz-Canel Bermúdez transmitió el respeto y admiración a todas y todos por una historia, por una épica, que es «baluarte en que se forja la unidad de nuestro pueblo en torno a la Revolución». (René Tamayo León)