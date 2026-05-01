Cuba marcha unida este Primero de Mayo

En un contexto marcado por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos, Cuba vivirá este Primero de Mayo como una jornada de reafirmación, unidad y compromiso colectivo.

Convocados por la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), junto a sus sindicatos y la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR), millones de cubanos protagonizarán desfiles y actos en todo el país bajo una premisa central: La Patria se defiende.

La celebración del Día Internacional de los Trabajadores trasciende este año el carácter festivo para convertirse en una expresión concreta de resistencia y voluntad. En medio de las presiones externas –incluidas recientes medidas que impactan sectores estratégicos como la energía–, la respuesta del pueblo se articula desde cada espacio productivo y social.

Desde los surcos agrícolas hasta las aulas, desde hospitales hasta centros científicos, la convocatoria es a defender la nación con trabajo, creatividad y cohesión. No se trata solo de marchar, sino de mostrar la capacidad del país para sobreponerse a las adversidades y avanzar en sus prioridades económicas y sociales.

La jornada también evoca momentos esenciales de la historia nacional. El espíritu de Antonio Maceo en Baraguá, la visión unitaria de José Martí y el legado político de Fidel Castro Ruz confluyen en una fecha que reafirma la continuidad de la Revolución.

A las puertas del centenario del Líder histórico de la Revolución, y bajo la conducción del General de Ejército Raúl Castro Ruz y del Partido, encabezado por Díaz-Canel, el 1ro. de Mayo se proyecta como una expresión de respaldo popular al proyecto socialista cubano y a sus principales transformaciones, entre ellas el impulso a la producción de alimentos y el cambio de la matriz energética.

El llamado es amplio e inclusivo: a trabajadores, estudiantes, científicos, artistas, deportistas y a todo el pueblo. También a los amigos de Cuba en el mundo, que cada año se suman en un gesto de solidaridad activa.

Con los colores de la bandera y el optimismo como estandarte, Cuba sale hoy a las calles. Será una jornada que, más allá de cifras o concentraciones, buscará transmitir un mensaje claro: frente a las dificultades, la respuesta es más unidad, más compromiso y más trabajo.

Este 1ro. de Mayo, la Isla vuelve a latir como una sola voz. Una voz que defiende, crea y resiste. Una voz que afirma, desde la historia y el presente, que la Patria sigue en pie. (Redacción Nacional)