Efectuada en Santa Clara la ceremonia de honores militares e inhumación de los restos del Comandante Ramiro Valdés

En la mañana de este jueves 25 de junio, el Complejo Escultórico Ernesto Guevara, de Santa Clara acogió la ceremonia de honores militares e inhumación de los restos mortales del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez en el Mausoleo del Frente de Las Villas.

(Foto: Ramón Valdés Menéndez)

Presidieron la ceremonia Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República; los miembros del Buró Político Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado; Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores; Gladys Martínez Verdecia, primera secretaria del Partido en Artemisa, y el comandante del Ejército Rebelde José Ramón Machado Ventura; miembros del secretariado del Comité Central del Partido, dirigentes del Gobierno y el Estado, junto a las autoridades políticas y gubernamentales de Villa Clara.

Presentes también, combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, y unas 2000 personas, en representación del pueblo villaclareño.

Las palabras de despedida estuvieron a cargo del primer secretario del Comité Central y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

(Foto: Ramón Barreras Valdés)

Las cenizas del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez fueron depositadas en el primer nicho a la derecha de la llama eterna que él mismo encendió el 8 de octubre de 2009, cuando se inauguró el Mausoleo del Frente de Las Villas.

Allí descansan otros 140 combatienes de la columna 8 Ciro Redondo —de la cual Ramiro fue el segundo jefe—, el Movimiento 26 de Julio, el Directorio Revolucionario 13 de Marzo y el Partido Socialista Popular, que unieron voluntades en el histórico Pacto del Pedrero.