Reconoce Díaz-Canel al CIGB como baluarte de la ciencia cubana

La Habana, 1 jul (ACN).— El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) es un baluarte y ejemplo de lo que puede hacer la Revolución cuando pone la ciencia al servicio del pueblo, afirmó hoy Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC) y presidente de la República, en el acto por el aniversario 40 de esta institución.

El mandatario destacó la visión de futuro del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz al fundar este centro, lo que demostró que una pequeña isla podía resolver sus problemas y desarrollarse con su propio talento, en momentos donde la biotecnología tomaba auge en países con mayores recursos.

Destacó también los resultados de esta entidad en el tratamiento de diferentes enfermedades entre ellas la COVID-19 y las úlceras del pie diabético, la hepatitis B, entre otros padecimientos, así como valoró de meritorias las investigaciones en el campo agropecuario que contribuye a la soberanía alimentaria.

Agregó además que en estos 40 años el CIGB ha convertido las dificultades derivadas del bloqueo estadounidense impuesto a la mayor de las Antillas en peldaños para lograr un mayor crecimiento y servicio al pueblo.

Durante el encuentro el CIGB reconoció al General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución, y a Díaz-Canel por su seguimiento y apoyo a las labores que se realizan desde el centro.