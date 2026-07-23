Medicuba S.A. denuncia retención de medicamento para el tratamiento de la epilepsia por causa del bloqueo

La empresa Medicuba S.A. denunció un nuevo capítulo del bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, tras la retención en el puerto de Cartagena de Indias, Colombia, de dos contenedores con Valproato de Sodio de 500 mg en tabletas, un medicamento para el tratamiento de la epilepsia.

De acuerdo con una publicación en su perfil de Facebook la carga se encuentra retenida por la naviera alemana Hapag-Lloyd, la cual se niega a entregar el flete alegando el cumplimiento del bloqueo estadounidense.

Al respecto Medicuba S.A. señaló que privar a la población cubana de este fármaco representa una amenaza a la salud pública, pues la epilepsia requiere un tratamiento continuo para evitar crisis convulsivas y el deterioro de los pacientes.

La empresa precisó, además, que esta retención afecta a miles de personas, incluidos niños y ancianos.

Medicuba S.A. exigió a Hapag-Lloyd la liberación inmediata de los contenedores y denuncia el hecho ante la comunidad internacional. La empresa reitera que el bloqueo es la mayor barrera para el acceso a medicamentos en la isla. (Redacción Digital)