Ofrece Díaz-Canel detalles sobre estrategia integral para el abasto de agua

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, dedicó parte de la mañana de este miércoles a comprobar sobre el terreno la implementación del programa integral adoptado recientemente por la dirección del país para atender la compleja situación del abasto de agua a la población de la ciudad de La Habana.

Como parte de una agenda que prevé el seguimiento semanal al desarrollo de esta estrategia, el Jefe de Estado visitó el Sistema Cuenca Sur, con un campo de pozos que comparten las provincias de Artemisa y Mayabeque y que tiene el encargo de suministrar el líquido a más del 30 por ciento de la población capitalina.

Díaz-Canel, quien recibió una caracterización del sistema y evaluó el programa de trabajo de Cuenca Sur para asegurar el abasto, estuvo acompañado por el miembro del Buró Político y ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Álvaro López Miera; la viceprimera ministra Inés María Chapman Waugh, y el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy.

Al analizar la estrategia integral adoptada para enfrentar un problema provocado y agudizado por el recrudecimiento del bloqueo y en particular el bloqueo energético, que impiden la estabilidad en el suministro de energía eléctrica a los sistemas de abasto tanto en La Habana como en el resto del país, el Primer Secretario del Comité Central del Partido subrayó que hay una visión, una comprensión y hay una voluntad, con un enfoque propio del momento, para buscar soluciones.

Recordó que este programa integral para dar respuesta al suministro de agua a la población habanera «tuvo una primera reflexión, una primera construcción, la semana pasada, cuando visitamos la cuenca de Paso Seco».

A esto –explicó en declaraciones al grupo de prensa de la Presidencia- le siguió una evaluación de las transformaciones en el sistema empresarial de Recursos Hidráulicos, y la presentación, luego, «de una estrategia más completa, más robusta, para atender todo esto en el caso de la capital». Y ahora -añadió-, «nos hemos planteado que ya, con el nivel de maduración que hay en las ideas, podemos compartir todo esto con el resto de las provincias».

Que haya agua, aunque se esté en apagón

En declaraciones al grupo de prensa de la Presidencia, Díaz-Canel Bermúdez reiteró la denuncia de que la causa principal de las problemáticas que se tienen hoy en el abasto de agua a la población están en “el recrudecimiento del bloqueo y en particular el bloqueo energético”, que “están impidiendo que tengamos la energía eléctrica necesaria y el tiempo necesario para suministrar esa energía a los sistemas de abasto de agua y que ellos puedan funcionar con estabilidad.

“El sistema de abasto de agua, incluso energéticamente –argumentó-, es más complejo que el de una red eléctrica. En una red eléctrica –explicó- cuando conectas ya tienes la energía servida; pero en un sistema de abasto de agua, si no tienes la energía durante mucho tiempo, energía que dé para que se llenen las conductoras, se puedan habilitar y se sincronicen todos los sistemas de impulsores y rebombeo, no logramos nada. O sea, alimentas, pero no logras que el sistema entre en acción”.

Los de abasto de agua –abundó-- “son sistemas inerciales que necesitan de diez a 12 horas de estabilidad energética para poder tener estabilidad en el suministro de agua, y hoy prácticamente no tenemos condiciones para mantener esas horas por mucho que queramos priorizar la energía a estos sistemas”.

Es esta una situación -reflexionó el Presidente- que “implica reinventar todo el sistema de gestión del abasto de agua de la población, que es uno de los temas que más complejiza la situación energética, porque al apagón entonces se suma la escasez de agua. Y la escasez de agua tiene que ver con muchas cosas que se realizan en lo cotidiano, en una vivienda, en el seno de la vida familiar.

“Entonces –continuó explicando- nos hemos planteado como estrategia, como concepto general, ver cómo podemos lograr la estabilidad energética prolongada en el tiempo en los sistemas fundamentales de abasto de agua de la población”, lo que implica –agregó— combinar tanto lo que pueda suministrarse por el SEN en las condiciones actuales, como el uso de otros sistemas de abasto de energía, que serán la generación distribuida en una primera etapa y la generación con fuentes renovables en una segunda etapa.

Esto -señaló- nos dará estabilidad, pero para eso hay que hacer inversiones, y estas llevan su tiempo.

Según explicó el Presidente de la República, el objetivo de esta estrategia es garantizar, “aunque tengamos todavía apagones prolongados, ir resolviendo el problema del agua y quitar una situación de complejidad a los problemas que estamos viviendo en la economía y en la sociedad”.

En el diálogo con los periodistas, el Jefe de Estado comentó los resultados esperados con este plan integral para el abasto de agua en la capital, que incluye toda la red, no solo Cuenca Sur o Paso Seco, en la que estuvo la pasada semana.

Apuntó que los impactos esperados para el caso de La Habana, en la primera etapa, se verán a finales de septiembre en dos o tres de los principales sistemas de abasto de la provincia. “Después iremos consolidando el resto de las fuentes en octubre y ya estaremos entrando a fin de año con la variante más sostenible, que serían los sistemas apoyados con fuentes renovables de energía”.

No obstante, como aclaró al final de diálogo, esta estrategia, debido a que se desarrolla “en medio de la dinámica de sanciones, de recrudecimiento del bloqueo, se puede mover en el tiempo, porque estamos sometidos a muchas variables de cómo se maneja la política agresiva del gobierno de los Estados Unidos”.

Y no solo será para La Habana

Al evaluar la política integral para el abasto de agua a la capital y el nivel de maduración de las ideas para esta estrategia, Díaz-Canel había informado minutos antes a los periodistas que esta es “una estrategia a compartir con el resto de las provincias, para que a partir de la gestión territorial y de la gestión local, a nivel de municipios, vayan implementando estas ideas en la escala en que lo pueda hacer una provincia, en la escala en que lo pueda hacer un municipio”.

No obstante –reconoció— “habrá problemáticas que las tendremos que atender desde el país para las provincias y los territorios. Pero vamos entonces a ir avanzando todos con conceptos diferentes, con intención y también con la innovación que nos exige la propia situación actual”.

Ahondando en la estrategia dirigida a resolver la problemática del abasto de agua en la capital, la que debe extenderse al resto de los territorios, el Presidente agregó que esta, por supuesto, no solo trata de garantizar otras fuentes de energía además del SEN, sino que lleva, además, elementos de diagnóstico, de prioridad; lleva elementos de infraestructura y mantenimiento, de optimización de la distribución, de gobernanza y de gestión de los sistemas de abasto de agua, de participación local, de participación comunitaria, de control popular, de comunicación institucional, y por supuesto, financiamiento, los cuales habrá que gestionar.

Al resumir sus consideraciones a la prensa, Díaz-Canel Bermúdez enfatizó en que hoy el país cuenta con “una idea más clara de cómo podemos vencer creativamente las adversidades que nos imponen el recrudecimiento del bloqueo y sobre todo el bloqueo energético, y cómo podemos ir separando los problemas”, porque aunque todos están interrelacionados –dijo—, “se puede ir quitando esa carga de afectación tan molesta que tiene hoy nuestra población”.

Al sellar el diálogo, el Presidente no quiso profundizar en más datos. Estas son cosas –comentó— que tenemos que explicar en sentido general. “No queremos dar todos los detalles, porque hay una enorme persecución a todo lo que nos proponemos y queremos hacer, y por otra parte, porque las soluciones no son mágicas”.

Cuenca Sur, de allí lleg cerca de un tercio del agua de La Habana

Sobre la caracterización y el programa de trabajo para el aseguramiento al abasto por parte del Sistema Cuenca Sur, Yosvany Rubí Bazail, director general de la Empresa Aguas de La Habana, señaló que este sistema abastece a los municipios Plaza, Diez de Octubre, Cerro, Centro Habana, Habana Vieja y parte de Boyeros. Da servicio a más de 336 000 habitantes de la capital.

Tras detallar los problemas fundamentales que afectan el sistema, tanto en los pozos como en conductoras y otras infraestructuras, Rubí Bazail presentó el programa de inversiones y mantenimiento para Cuenca Sur, que incluye recuperación de equipos de bombeo, supresión de fugas en conductora y estaciones de bombeo, y mantenimiento integral a la infraestructura civil.

La estrategia prevé recuperar caminos de acceso, rehabilitar conductos, la ampliación de la nueva conductora en otro tramo, la recuperación de dispositivos de automática, control y presión, entre otras acciones tecnológicas, e inversiones para garantizar estabilidad eléctrica por las redes, la generación distribuida y las fuentes renovables. (René Tamayo León)