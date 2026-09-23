Denuncia Díaz-Canel que EE.UU. repite en la ONU la mentira de que Cuba es una amenaza

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, denunció que el gobierno de Estados Unidos, incapaz de justificar su castigo contra el pueblo cubano y su guerra económica genocida, repite en la ONU que Cuba representa una amenaza.

«Incapaz de justificar el castigo contra el pueblo de Cuba y su guerra económica genocida, el presidente de EE. UU. repite en la ONU que Cuba representa una amenaza. La mentira es el recurso de quienes se niegan a aceptar el derecho a la libre determinación del pueblo cubano», escribió el mandatario en su cuenta en X.

El jefe de Estado cubano ratificó además la voluntad de la Isla de continuar resistiendo y defendiendo su soberanía: «Seguiremos luchando por la paz, defendiendo nuestra soberanía y trabajando de conjunto para superar la agresión despiadada que nos impone el gobierno estadounidense. #CubaNoEsUnaAmenaza el bloqueo sí».

Las declaraciones del presidente Díaz-Canel se producen en el marco del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, escenario donde la Mayor de las Antillas ha denunciado sistemáticamente el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington durante más de seis décadas.

La comunidad internacional ha respaldado de manera abrumadora, año tras año, la resolución cubana contra el bloqueo, que ha sido rechazada por la inmensa mayoría de los Estados miembros de la ONU. Cuba ha advertido que estas medidas constituyen una violación flagrante del derecho internacional y buscan provocar una crisis humanitaria para rendir por hambre y necesidad a su pueblo.

En la propia red social el Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández expresó: «Ante las falsedades expuestas hoy en la Asamblea General de las Naciones Unidas por la delegación de los Estados Unidos, ratificamos la más enérgica condena de nuestro pueblo al bloqueo impuesto por el Gobierno de EE.UU. #CubaNoEsUnaAmenaza, el bloqueo sí».

De igual modo el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla dijo que el gobierno de EE.UU. resulta incapaz de aceptar que Cuba es, y tiene derecho a ser, un país plenamente independiente y soberano.

«Ninguna de las falsedades del Presidente de EEUU en ONU es y ninguna calumnia pueden ni podrán negar ese hecho. Cuba no es una amenaza para EEUU ni para ningún país.

El bloqueo económico, incluido el cerco energético, sí amenaza a Cuba y al resto de las naciones. Es un acto de genocidio y castigo colectivo. Somos un país de paz y merecemos la paz». (Redacción Internacional)