Marrero Cruz: el objetivo esencial de las transformaciones es elevar la calidad de vida de la población

La autonomía en la administración y gestión que se concede a la empresa estatal socialista en las 176 Transformaciones Económicas y Sociales (TES), es el motor impulsor para los cambios que lleva adelante el sistema empresarial cubano.

Así afirmó el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, en la clausura del Ejercicio de entrenamiento sobre las TES, dirigido a presidentes de grupos empresariales y de juntas de gobierno, con sede en la Escuela Superior de Cuadros del Estado y del Gobierno.

Ya se aprecian cambios, valoró, que impulsarán las capacidades productivas y con ello habrá más oferta, lo que en lo adelante debe contribuir a la disminución, poco a poco, de los precios, y a contener la inflación que tanto daño hace.

Al intercambiar con los más de 50 participantes, el Jefe de Gobierno puntualizó que en solo tres meses se ha concluido la implementación de 158 transformaciones, con 197 normas jurídicas que las respaldan.

Bajo el principio constitucional de que la Empresa Estatal Socialista es el sujeto principal de la economía nacional, Marrero Cruz subrayó que los empresarios deben buscar soluciones propias y así, con la integración con los actores económicos no estatales, generaremos más riqueza y desarrollo al país».

En declaraciones a la prensa, el Primer Ministro reconoció el alcance del eje temático 1, con sus 31 transformaciones referidas al modelo de gestión de los actores económicos; por lo que «tiene que existir una profunda transformación, no solo estructural, sino funcional y organizacional, y se debe garantizar su seguimiento y ver los resultados a nivel municipal».

Resaltó que las transformaciones buscan que la empresa estatal sea más ágil, eficiente y articulada con el resto de la economía.

De igual modo, llamó la atención sobre el fortalecimiento de las Juntas de Gobierno, «y para ello es importante la preparación de los miembros y el adecuado funcionamiento de las mismas».

Significó que la evaluación se tiene que concentrar en los resultados y no solo en un cumplimiento formal de lo planificado.

Insistió en «aprovechar las oportunidades que brinda el Decreto Ley 114 que regula la asociación entre entidades empresariales estatales y no estatales para incrementar la producción de bienes y servicios, sustituir importaciones, aprovechar las capacidades productivas disponibles, elevar la competitividad empresarial y generar empleos».

El Primer Ministro precisó que transformar la empresa estatal en sociedad mercantil por acciones o participaciones no es sinónimo de privatización. Al contrario, «busca separar la propiedad y la gestión, atraer capital privado, nacional o extranjero y mejorar la eficiencia, la competitividad y las exportaciones».

A su juicio, descentralizar al sistema empresarial la facultad de aprobación de la escala salarial también constituye una importante transformación, y subrayó que las oportunidades se encuentran en la articulación y no en el aislamiento.

El encuentro, que se desarrolló desde el 24 de septiembre, favoreció el análisis, la construcción colectiva y el intercambio de experiencias que, a partir de las transformaciones, permitan desatar las fuerzas productivas, generar riquezas y, con ello, contribuir al objetivo esencial de todo el proceso: elevar la calidad de vida de la población. (Carmen Maturell Senon)