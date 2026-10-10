Cuba denuncia «genocidio silencioso» del bloqueo de EE. UU. en el Seminario Internacional del PT en México

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, participó –mediante videoconferencia– en la apertura del XXX Seminario Internacional «Los Partidos y una Nueva Sociedad», organizado por el Partido del Trabajo (PT) en la Ciudad de México, en el que denunció la política «criminal, fascista y hostil» de Estados Unidos contra la Isla y agradeció el respaldo del Gobierno mexicano.

En su intervención, el mandatario cubano calificó al bloqueo estadounidense como un «genocidio silencioso» vigente desde hace más de 60 años, al que Washington sumó dos órdenes ejecutivas este año: una el 29 de enero declarando a Cuba como «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional de EE. UU., y otra el 1ro. de mayo para justificar sanciones secundarias de carácter extraterritorial. Como consecuencia del recrudecimiento del cerco energético, denunció que hace nueve meses no entra un barco de combustible a puertos cubanos, lo que ha incrementado los cortes de electricidad y ha afectado severamente a hospitales, el suministro de agua, el transporte y la conservación de alimentos.

Díaz-Canel advirtió que el bloqueo «es una amenaza real y permanente» no solo para Cuba, sino «para la paz, la estabilidad y la seguridad de la región», y alertó que cualquier Estado soberano podría quedar sujeto a medidas similares en el futuro. Frente a este escenario, ratificó que «la convicción de lucha es que Cuba vencerá y no se rendirá».

Pese a las dificultades, destacó los progresos de la Isla en materia energética. Cuba ya genera el 21,4 % de su electricidad mediante fuentes renovables y cuenta con 1 418 megavatios (MW) instalados en 144 parques fotovoltaicos, con la previsión de superar los 1 500 MW antes de que termine el año.

El Jefe de Estado envió un «cálido, fraterno y fuerte abrazo» al pueblo mexicano y a la presidenta Claudia Sheinbaum, con quienes afirmó nos unen «entrañables y auténticos lazos de amistad, solidaridad e historia común», y agradeció «infinitamente su invariable respaldo y compromiso» con Cuba.

En el contexto del centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, subrayó que su legado «nos interpela con más fuerza que nunca» y que el internacionalismo «es una actitud que nos debe distinguir».

El Seminario, que concluirá este sábado, reúne a líderes de izquierda de 39 países de América Latina, Asia y Europa, y contó también con la participación del expresidente colombiano Gustavo Petro. (Olivia Rodríguez)