Con la rememoración del repique de la antigua campana de La Demajagua que «despertó» a Cuba hace 158 años, en la mañana de este sábado, se colocaron ofrendas florales ante el monumento a Carlos Manuel de Céspedes, en la histórica Plaza de Armas, de la capital de Cuba.

Estuvieron presentes en el acto solemne el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez; el Secretario de Organización del Comité Central del Partido Roberto Morales Ojeda; el Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Esteban Lazo Hernández, y otros miembros del Buró Político, dirigentes del Partido, de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC) y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

«Céspedes no fue un héroe de bronce, ni un mártir de estampa», fue un hombre que amó con intensidad y escribió versos a orillas del Cauto; un hombre que fue terrateniente acomodado y entregó toda su fortuna, y hasta su vida en nombre de la libertad, expresó el Dr. Michael González Sánchez, historiador y director de la Casa Eusebio Leal.

Por su parte, José Ramón Monteagudo Ruiz, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba destacó que Céspedes fue un hombre de vasta cultura y de ideas avanzadas, que a decir del Apóstol José Martí, simbolizó el espíritu de los cubanos, la dignidad y rebeldía de un pueblo que comenzaba a nacer en la historia.

Además, convocó al pueblo cubano a mantener la firmeza y fidelidad hacia la Patria en momentos de crisis, así como a celebrar juntos y combativos el 68 aniversario de la Revolución cubana el próximo 1ero de enero. ( Amelia Quintero Becquer)