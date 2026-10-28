El mundo ha vuelto a pronunciarse mayoritariamente contra el bloqueo a Cuba

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó este miércoles, con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones, la resolución que reclama el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba.

El resultado confirmó el respaldo mayoritario de los Estados miembros al levantamiento de esa política, tras dos jornadas de debate en las que numerosas delegaciones denunciaron sus consecuencias para la población cubana y el carácter extraterritorial de las restricciones estadounidenses.

Tras conocerse el resultado de la votación, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, destacó en su cuenta en X que «el mundo ha vuelto a pronunciarse mayoritariamente contra el bloqueo, incluso por encima de las más groseras presiones y chantajes de EE. UU para cambiar el rumbo de esta votación».

El mundo ha vuelto a pronunciarse mayoritariamente contra el #bloqueo, incluso por encima de las más groseras presiones y chantajes de EE.UU para cambiar el rumbo de esta votación. 1/3 https://t.co/lOyUZqVS8s — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) October 28, 2026

El mandatario calificó el resultado como una victoria del heroico pueblo cubano, que no se rinde frente a la asfixia económica, las amenazas y el abuso del gobierno de Washington.

«Es el triunfo de la verdad frente a quienes apuestan por la mentira y el chantaje para someter a un castigo colectivo a toda una nación», precisó.