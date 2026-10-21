Díaz-Canel denuncia las presiones y chantajes de Estados Unidos para modificar el voto contra el bloqueo en la ONU

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, denunció en la tercera emisión de Criterio Compartido, por Radio Rebelde, la participación de Orlando Gutiérrez Boronat en un evento organizado por Washington en Naciones Unidas y las presiones diplomáticas estadounidenses para conseguir cambios de voto, abstenciones o ausencias durante la votación del próximo 28 de octubre.

Palabras textuales del presidente Miguel Díaz-Canel

«Es el colmo de la desfachatez que se haya presentado ahí a Orlando Gutiérrez Boronat, a quien el propio canciller Bruno (Rodríguez) ha señalado como un conocido terrorista y estafador, y que está incluido en la lista nacional de personas vinculadas al terrorismo que compila el gobierno cubano. Y está acusado en Miami de apropiarse de fondos federales destinados a la subversión contra la isla. Esto es lo que presenta Estados Unidos como un "experto".

Cuando un gobierno como el de los Estados Unidos tiene que acudir a estos personajes y a estas prácticas bochornosas, demuestra que no tiene la razón. Y lo otro está claro: fue un acto para desviar la atención contra el respaldo que recibe Cuba en la comunidad internacional.

Esta farsa solo es una cara visible de una campaña más amplia de hostigamiento diplomático que ha estado ejerciendo el gobierno de los Estados Unidos en estos días. Es como lo explicó Bruno, el frenético despliegue de Washington para, con presiones y chantajes encabezados por su secretario de Estado, obligar a jefes de Estado y de gobierno a cambiar su voto histórico a favor de Cuba. Y sabemos que hay gente que va a cambiar el voto porque se acobarda ante las presiones de Estados Unidos.

Pero también este comportamiento aberrante es la mejor prueba del aislamiento que tiene Estados Unidos. Pero esperemos que el día 28 se vote por la verdad y contra el bloqueo y a favor del pueblo cubano. Estamos seguros de que seguiremos teniendo el acompañamiento de la comunidad internacional, aunque Estados Unidos con las presiones pueda mover algunos votos a la abstención, porque están diciendo: bueno, aunque sea abstención.

O a otros le van a pedir que salgan de la sala. Otros van a salir de la sala para no tener compromiso. Y es como votar con Dios y con el diablo. No voté contra ti, pero tampoco contigo. Pero tampoco te favorecí y quedé bien frente a las presiones que les hacen».

Díaz-Canel llama a agilizar la atención a la población

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, destacó la necesidad de atender con sensibilidad, agilidad y sin trabas burocráticas los problemas de la población.

Durante la tercera emisión del programa Criterio Compartido, En el espacio, el mandatario informó sobre el seguimiento a las preocupaciones ciudadanas recibidas en la emisión anterior y abordó la atención a las personas y familias en situación de vulnerabilidad, tema en el que también intervino, por vía telefónica, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz Campos.

Díaz-Canel precisó que en el programa precedente se recibieron 67 llamadas, correspondientes a 65 personas; de ellas, 32 fueron clasificadas como quejas: 23 con razón, siete con razón en parte y dos sin razón y otras 33 llamadas estuvieron relacionadas con opiniones e inquietudes.

Como resultado del seguimiento realizado por las estructuras del Partido, el Gobierno y las instituciones correspondientes, destacó que 17 casos fueron solucionados y otros 17 cuentan con soluciones definidas, pendientes de ejecución; asimismo, 29 personas recibieron visitas e intercambios para esclarecer sus planteamientos, mientras que dos no pudieron ser localizadas por dificultades con los datos de contacto.

El presidente señaló que el programa ha generado una dinámica de visitas, respuestas e intercambios que contribuye a mejorar la relación de las instituciones con la población e informó que espacios similares comienzan a desarrollarse en las provincias, a partir de los intercambios sostenidos con los primeros secretarios de los comités provinciales del Partido.

Sensibilidad y agilidad ante las situaciones de vulnerabilidad

Entre los casos atendidos destacó el de Regla Yudith Montiagudo, madre de un joven de 34 años con discapacidad, quien había solicitado ser reconocida como cuidadora de su hijo y necesitaba una silla de ruedas para facilitar su movilidad.

Tras exponer su situación en la emisión anterior, recibió la visita de representantes de Trabajo y Seguridad Social y el 12 de octubre, un consejo de dirección extraordinario de la instancia municipal aprobó el servicio de asistente a domicilio y su hijo recibió una silla de ruedas mediante el proyecto sociocultural Quisicuaba.

Al valorar la respuesta institucional, Díaz-Canel afirmó que el aprendizaje de ese caso constituye «un llamado a la sensibilidad con los problemas que afectan a una persona o a una familia», y subrayó que la atención debe realizarse «con agilidad, sin trabas, con el pensamiento puesto en las soluciones y no en la justificación».

El mandatario insistió en la responsabilidad de los trabajadores sociales en la identificación y caracterización de las familias que necesitan apoyo, pues de esa labor depende que las personas puedan acceder a los programas de protección establecidos.

Durante el intercambio se informó que, al cierre de septiembre, más de 883 000 personas estaban identificadas en situación de vulnerabilidad en el país.

Otamendiz Campos explicó que esta condición no está determinada únicamente por los ingresos económicos, sino también por circunstancias relacionadas con la discapacidad, las enfermedades, la edad, las responsabilidades de cuidado y la ausencia de redes de apoyo.

El titular de Trabajo y Seguridad Social se refirió a los mecanismos de identificación y seguimiento de estos casos, así como a las medidas de asistencia y los programas dirigidos a favorecer la incorporación al empleo y la generación de ingresos.

Díaz-Canel recordó que el país mantiene más de 32 programas sociales destinados a atender situaciones de vulnerabilidad.

Las principales preocupaciones de la población

En otro momento, el Presidente examinó los principales asuntos planteados por los oyentes; entre ellos, la atención a personas vulnerables concentró 30 preguntas, seguida por el abasto de agua, con ocho, y los problemas relacionados con la vivienda y la construcción, con seis también se recibieron inquietudes sobre medicamentos, electricidad, precios, transporte, higiene urbana y otros servicios.

Entre los testimonios presentados figuraron solicitudes de apoyo para personas con discapacidad, dificultades con trámites de jubilación y necesidades de atención a adultos mayores.

El mandatario indicó que estos planteamientos recibirán seguimiento de las instituciones competentes y reclamó esclarecer las demoras que afectan a los ciudadanos.

Al referirse a uno de los casos relacionados con el pago de una jubilación, afirmó: «no tiene sentido que haya un maltrato en el tratamiento de la jubilación».

Díaz-Canel consideró que el análisis de las llamadas permitirá dedicar próximas emisiones a asuntos específicos de la vida cotidiana y de las transformaciones económicas y sociales, sin abandonar el seguimiento a las situaciones particulares.

Asimismo, reiteró la importancia de utilizar las vías telefónicas habilitadas por el programa, pues cuentan con un mecanismo de registro y seguimiento que facilita la atención a las solicitudes, quejas y sugerencias de la población. ( Canal del programa Criterio Compartido)